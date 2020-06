Det nærmeste døgnet vil vise om Norge får tillit som nytt medlem i FNs sikkerhetsråd. Nordmenn flest kommer ikke til å benke seg rundt det som kan bli en lang valgvake, men for det utenrikspolitiske establishmentet er spenningen stor. Mye prestisje, og ikke så lite makt, ligger i potten. Et nei til Norge vil være en stor skuffelse for en ambisiøs FN-nasjon.

Det vil i så fall være første gang på fem forsøk at Norge mislykkes med å komme inn i Sikkerhetsrådet. Forrige gang (2000) konkurrerte vi med Irland og Italia. Irland kom inn i første avstemning. Norge og Italia måtte gå tre avstemningsrunder før vi gikk seirende ut.