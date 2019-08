Jonas Gahr Støre er en av Norges rikeste politikere. Han har arvet en formue. Den investerer han nå, etter kritikken i 2017, i det vi må kalle ganske anonyme fond. Slike fond nærmer seg karakteristikken «folkelige», så vanlige som de er blant sparende nordmenn, som ikke har tid eller lyst til å bruke tiden sin på å vurdere aksjer.

Det er mulig å mene at en Ap-leder bør sikre seg mot kritikk ved å la være å investere, og heller sette penger i banken. Jeg er uenig. Politikken trenger ikke flere hindre mot at folk engasjerer seg og tar på seg tunge verv. Vi kan ikke komme dit at politikere ikke tar normale beslutninger på vegne av seg selv og sin familie for å unngå kritikk. Støres arv er ikke bare hans, den tilhører også hans barn og barnebarn. De har ikke valgt politikken, han har gjort det.