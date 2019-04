Helt tilfeldig er det jo ikke at Kristelig Folkeparti i fjor høst valgte å gå i regjering med høyrepartiene. Statsminister Erna Solberg (H) kom med en nøkkelsetning under sin gjesteopptreden på KrFs landsmøte på Sola lørdag: – Jeg innrømmer også at vi kjempet litt for at dere skulle velge oss, og jeg ville gjort det på nytt.

Selv om rogalendingene i salen applauderte langt sterkere enn trønderne, som en kollega observerte, var det velvalgte ord.

Der Ap-leder Jonas Gahr Støre i fjor stort sett bare lokket med runde formuleringer om kristne verdier, har Solberg vist vilje til å ta noen tunge kamper.

I 2013 tok statsministeren belastningen med å prøve å gi leger rett til å reservere seg mot aborthenvisninger. I 2019 fikk KrF gjennomslag i Granavolden-plattformen for å fjerne adgangen til såkalte tvillingaborter. På et tidspunkt i prosessen forut åpnet Solberg til og med for å diskutere endring av abortlovens paragraf 2c, den som gir rett til svangerskapsavbrudd også etter uke 12, hvis fosteret har alvorlig sykdom.

Dette er ganske kontroversielle saker. Selv i KrF vil en del helst la abortloven ligge. Poenget er uansett at Solberg gikk disse rundene. De reelle endringene i politikken ble riktignok små.

Knapt noen i KrF, selv på såkalt blå side, synes det er greit å sitte i regjering med Fremskrittspartiet. Alternativet tidligere partileder Knut Arild Hareide ville ha dem til å velge, Arbeiderpartiet, ville heller ikke være greit.

Også Ap ville vært vanskelig

Ap ville aldri ha tatt i abortsaker og annet i den mer hardcore enden av KrFs program. Ap er sentralstyrende, der KrF av vesen er lokalt og motkulturelt. Ap er feministisk, mens KrF mener familiene skal få bestemme – noe som i praksis betyr at mor skal være mer hjemme. For KrF-ere er dette ikke dårlig for kvinner, men bra for barn.

Alt dette er galt nok med Ap, men alle vet jo at en eventuell Støre-regjering også trenger SVs støtte, kanskje til og med Rødts. De to vil forverre mye av det KrF ikke liker ved Ap.

Nyvalgt partileder Kjell Ingolf Ropstad la vekten nettopp på familiepolitikk, da han holdt sin tale søndag. Han dro til mot venstresidens vilje til å flytte ansvar fra familien over til det offentlige: Alle ettåringer skal i barnehage, bort med kontantstøtten, likt delt foreldrepermisjon, heldagsskole, fritidsaktiviteter legges til skolen, som også lager matpakker.

– Resultatet blir styring av familiene, ikke styrking, sa Ropstad.

Tveegget prioritering

Han kom også innom andre kjernesaker for KrF, til dels med gode formuleringer: – Vi er den første generasjonen som kan utrydde ekstrem fattigdom. Samtidig er vi den siste generasjonen som kan stoppe klimaendringene.

I alle fall på det første av disse to punktene er det lettere å samarbeide med venstresiden enn med høyresiden, men de er prioritert et hakk lavere av det «blå» KrF.

Satt på spissen: Familiepolitikk er viktigere for partiet enn urettferdigheten i verden og klimaødeleggelsene.

Det er ikke helt ulogisk, for familiepolitikken gir KrF særpreg. De to andre sakene deles av mange. Familiepolitikken angår velgernes hverdag, også på kort sikt. Familiepolitikken er dessuten noe partiet kan påvirke i stort og smått, ikke minst når Ropstad nå styrer fagdepartementet.

Hareides karisma hjalp lite

Men kan KrF gjøre et godt valg på familiepolitikk? Det er tvilsomt, for det er ikke familiepolitikk velgerne er mest opptatt av. De politiske forskjellene er ikke himmelropende, og Ropstad medga selv at det ikke lå dårlige intensjoner bak venstresidens «styring av familien».

Hva med den nye partilederen? Ropstad mangler Hareides mer enn vanlig vinnende vesen. Han er ikke like god på talerstolen og i debatter. Få vil le av Ropstads vitser utenfor hans egen landsmøtesal.

Men Hareides karisma og slagferdighet hjalp ikke KrF stort. Partiets oppslutning sank jevnt, og ikke fikk det makt heller.

Ropstad er ekte og gjennomtenkt

KrF har sunket enda litt etter Hareides avgang, men det er først nå Ropstad har tatt over. Meningsmålingene på cirka 3,5 er svake, men tross alt ikke langt under sperregrensen.

KrF har fått en leder som kler partiet bedre. Ropstad er litt langsom, litt flakkende i blikket, ikke briljant og dominerende, ikke skråsikker på så mye, men til gjengjeld virker det han sier ekte, rotfestet og gjennomtenkt. Han er ideologisk, uten at det virker masete, og han fortaper seg ikke i følelser og anekdoter.

Mange vil jo gjerne se KrF gå under, men det er ikke sikkert de får viljen sin.