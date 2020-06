«Nordmenn er et fjell- og fjordfolk som intet har til felles med steppefolkene nede i Europa», sa en gang juristen og forfatteren Helge Ingstad, for tiden mest kjent for å ha gitt navn til en havarert fregatt.

Også Ingstads påstand har havarert. Nordmenn flest føler seg nok lite hjemme i kategorien «fjell- og fjordfolk». Vi er blitt vant til å reise i Europa. Studere i Europa. Handle med Europa. Ta imot europeere når de besøker oss.