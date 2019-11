Fiskeriminister Harald T. Nesvik (Frp) smilte nesten rundt da han forleden kunngjorde at verdien av norsk sjømateksport vil passere 100 milliarder før jul. For lakseoppdretterne betyr det at julen – atter en gang – kommer klingende med kake og flesk under armen.

Sjømatnæringen som helhet vokser hurtig, men langsomt sammenlignet med lakseoppdrett isolert sett. Den opplever en eventyrlig vekst – litt som bønnestengelen som vokste lukt inn i himmelen.