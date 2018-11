Forholdet mellom verdens stormakter minner mer og mer om det rå maktspillet i det mørke eventyruniverset i Game of Thrones, sa Indonesias president Joko Widodo nylig.

Han følte også for å advare om at «Winter is coming», en referanse til TV-seriens kjente uttrykk som varsler om at trøbbel er i vente.

Det er lett å skjønne hva han sikter til: USA og Kina er i handelskrig, fellesskapet over Atlanterhavet slår sprekker, og institusjoner som FN og Verdens handelsorganisasjon (WTO) er under press. Mange av de største landene styres av menn som dyrker drømmen om nasjonal storhet. Vinn-vinn-tankegang er ut, i stedet sees verden på som et nullsumspill. Regionale stormakter utnytter tomrommet etter et USA som ikke lenger vil være verdens politimann. Det er litt mindre orden og litt mer Game of Thrones.

Kort vei fra himmel til helvete

Man skal ikke se lenge på den populære serien for å skjønne at det er en temmelig kjip verden. Allianser skifter raskt, og veien fra kongens bord til skafottet er kort og tilfeldig. Karakterene er det likevel mulig å identifisere seg med, og på nettet kryr det av tester som viser hvem du ligner mest på. Hvis Widodo har rett i sin analyse av hvor verden er på vei, kan det også være på sin plass å finne ut hvem Norge er i Game of Thrones.

Vi er i alle fall velstående og hører naturlig hjemme i nord et sted. Dessverre er vi også veldig små. Rik og liten er et dårlig utgangspunkt i en verden der de store gjør som de vil. Så for å ha en sjanse, må vi alliere oss med folk som er mektige, deler vårt syn på verden og er til å stole på. I beste fall gjør vi kloke valg. Da kan vi kanskje sammenligne oss med lille og selvsikre House Mormont, som i alle fall har overlevd ut sesong syv. I verste fall trår vi feil og blir utslettet tidlig i sesong én.

Gullalder for små land

Heldigvis er det langt fra middelaldersamfunnet i TV-serien til situasjonen i verden i dag. Norge er alliert med USA, verdens klart største militærmakt. Det store flertallet av landene rundt oss deler våre grunnleggende verdier.

Samtidig er det viktig å huske på hvor fordelaktig etterkrigstiden har vært for små land som Norge, og hvor stor nedturen kan bli hvis systemet faller fra hverandre.

Før 1815 fantes det ingen internasjonale organisasjoner. I dag er det så mange at ingen har full oversikt, men trolig er det over hundre tusen, ifølge Iver Neumann, instituttdirektør ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA. De er med på å sikre en regelstyrt og forutsigbar verden gjennom avtaler og samarbeid.

For oljenasjonen Norge har havretten vært av enorm betydning. Den gir land rettighetene til naturressurser i en sone som strekker seg 200 nautiske mil ut fra kysten. I vår tid tas det nærmest for gitt at slike regler må respekteres. Men i store deler av verdenshistorien ville det naturlige vært at stormaktene tok ressursene med rå makt, ikke at områdene ble delt «på midten», slik Norge har gjort med Storbritannia i Nordsjøen og Russland i Barentshavet.

Småstater har også mye å takke det internasjonale handelssystemet for. De er nemlig langt mer avhengige av frihandel enn store land, som kan lene seg på sitt eget hjemmemarked og ofte har et mer mangfoldig ressursgrunnlag. WTO-regelverket gir dessuten alle land anledning til å klage inn dem som tar seg til rette og bryter reglene.

Hva bør Norge gjøre?

Virkeligheten i internasjonal politikk de siste tiårene må ikke romantiseres. Kjøttvekten vil alltid bety noe, og USAs interesser har vært sentrale når vestlige institusjoner er blitt bygget. Likevel har de tjent småstater vel så mye som USA.

Spørsmålet er hva Norge bør gjøre nå. Regjeringen er i gang med en stortingsmelding om allianser og samarbeid. Under en debatt pekte utenriksminister Ine Eriksen Søreide på at Norge må jobbe for å styrke organisasjoner som FN, WTO og NATO.

Det er fornuftig, men man må erkjenne at det går en grense for hva Norge kan få til, selv i samarbeid med likesinnede. Derfor er det også viktig å tenke igjennom hvordan Norge kan manøvrere i en mindre ordnet verden. Militært kan det handle om å fordype samarbeidet med land som Storbritannia og Tyskland og våre nordiske naboer. EU er den fremste forkjemperen for en regelbasert verden i dag, og forholdet bør være så tett som mulig. EØS-regelverket sørger for at lille Norge har et «hjemmemarked» med 515 millioner innbyggere. Det er en viktig forsikring, særlig hvis globaliseringen går i revers ellers i verden.

Rundt bordet eller på menyen

Til et lite land å være er Norge i en god situasjon. Russland skaper uro, men det er mer sannsynlig at en ny storkrig vil utspille seg i Asia.

Det er også der omveltningene er størst. USAs tradisjonelle allierte, Taiwan, som ligger rett utenfor kysten av Kina, er i en svært presset situasjon. Men også andre land, som Sør-Korea og Japan, står overfor vanskelige valg i en verden der USA trekker seg tilbake, og Kina fosser frem.

Så lenge det er ro og orden, kan man være svært lykkelig som liten. Det er neppe tilfeldig at mange av de mest vellykkede statene i verden i dag er små. Vil det fortsatt være sånn om 50 år? Det er fullt mulig, men helt sikkert er det ikke. For som Iver Neumann påpeker: «Sitter man ikke ved bordet, så er man på menyen.»

Uttrykket hadde passet perfekt i Game of Thrones.

