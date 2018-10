Vi er tilbake til ettermiddagen den 1. april 1999. Tollerne ved Svinesund stanser et vogntog og beslaglegger 87 kilo hasj. Alarmen går i Politihuset i Grønlandsleiret i Oslo.

Den svenske kuréren velger å samarbeide med politiet. Han skal senere på kvelden møte oppdragsgiverens folk på hotell Bastion i Skippergaten i hovedstaden.

Etter ordre fra politimester Ingelin Killengreen bevæpner politiet seg og tar stilling ved hotellet i håp om å avsløre hvem den norske mottageren er.

Etter noen timer avblåses aksjonen uten resultatet. Ingen kom for å hente hasjen.

Ble Cappelen varslet?

Allerede i de såkalte Ila-samtalene med to etterforskere fra Asker og Bærum politidistrikt etter pågripelsen, forteller Gjermund Cappelen om denne hendelsen.

– Eirik Jensen varslet meg slik at jeg kunne trekke ut folkene mine, sa Cappelen.

Det er en forklaring han har holdt fast ved både i tingretten og her i ankesaken.

Jensen på sin side avviser blankt at han skal ha varslet Cappelen om beslaget. Han innrømmer at han var i Politihuset denne kvelden, men det var for å skrive en jobbsøknad for hans daværende samboer.

– Jeg hadde ikke noe operativt med den saken å gjøre, sier Jensen.

Påstand mot påstand

Nok en gang står vi overfor en hendelse hvor det er påstand mot påstand.

Aktorene fra Spesialenheten vil be juryen legge Cappelens forklaring til grunn, men det er ikke noe håndfast bevis for at hasjbaronens forklaring er sannheten om det som skjedde.

Det ender med et spørsmål om troverdighet; vil juryen tro på det Jensen forteller – eller vil den tro på det Cappelen sier?

Dørene åpnet igjen

Dørene i ankesaken er nå åpnet igjen etter mer enn to rettsdager med lukket rett.

Ingen av oss som ikke har vært til stede, vet hva som er fremkommet av opplysninger. Har det vært til fordel for Jensen – eller har det styrket indisiene Spesialenheten mener er fellende for den tidligere politimannen?

Lagmannsretten har tidligere avsagt kjennelse for at opplysninger som kan sette liv og helse på spill skal behandles for lukkede dører.

Det er derfor grunn til å tro at retten i disse dagene har fått høre mer detaljert om hvilke opplysninger Cappelen har gitt Jensen som kilde eller informant.

Cappelen som tyster

For å si det på godt norsk: Opplysninger om hvem Cappelen har tystet på og hvilke straffesaker tystingen har medført.

I det kriminelle miljøet kan tysting i verste fall være forbundet med dødsstraff. Derfor er det viktig at navnene eller sakene Cappelen har fortalt om ikke blir kjent for offentligheten.

For oss utenforstående er det selvsagt heller ikke mulig å vite om det som har skjedd for lukket rett styrker Jensens sak eller ikke.

Det er likevel åpenbart at dette er opplysninger som det er viktig for Jensen å få frem; viktig for at juryen skal forstå hvor god Cappelen var som informant eller kilde – og at det derfor var nødvendig å pleie ham i så mange år.

Tingretten mente at det som fremkom i lukket rett ikke hadde betydning for avgjørelsen av skyldspørsmålet.

Lagretten kan ha en helt annen oppfatning.