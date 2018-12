Personvern er viktig, men må pasienter dø av det?

Hvor mange må dø før vi får på plass et nasjonalt, sentralisert pacemakerregister? Det er – utrolig nok – et både nøkternt og relevant spørsmål.

I dag finnes det ikke et slikt nasjonalt register i Norge. Det betyr at det kan ta uker å finne frem til en pasient dersom det viser seg at pacemakeren han har i brystet, har en alvorlig feil. I dag publiserer Aftenposten et opprop signert av fagmiljøene ved alle landets sykehus som opererer disse pasientene. «Norge trenger et nasjonalt behandlingsregister nå – ikke en gang i fremtiden», skriver de.