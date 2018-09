Utdanningsetaten er en spesiell etat. Ikke bare har direktør Astrid Søgnen sittet 18 år i sjefsstolen, også mange i hennes ledergruppe har svært lang fartstid fra Oslo-skolen. En stor andel av dagens rektorer er dyrket frem i Søgnen-perioden. Etaten er underlagt en byrådsavdeling som er liten og svak og i liten grad kan utfordre Utdanningsetaten faglig.

For dem som har hatt nærkontakt med etaten i denne perioden, har særtrekkene vært lette å se. Foruten den mytiske statusen Søgnen selv har fått, er det for eksempel åpenbart at etaten har vært spesielt opptatt av omdømmebygging. Som journalist i Oslo-avisen Aften opplevde jeg etaten som svært tjenestevillig om de været en gladsak. Mer kritiske spørsmål ble knapt besvart. Og ble de det, var det nesten alltid med henvisning til «Oslo-skolens gode resultater».