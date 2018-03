Knut Arild Hareide (KrF) snakket mer til Erna Solberg enn til landsstyremøtet, pressen eller alle andre som følger dramaet om Regjeringens fremtid.

Han har brukt helgen til å lytte til Høyre-folk som har prøvd å vri saken til å handle om tillit til Erna Solberg. Det ble enkelt for dem å gjøre det etter at Ap, Sp og KrF åpnet for at en omplassering av Listhaug er det som skal til å for å redde Regjeringen. Det kan ikke Høyre akseptere. Da må Erna Solberg sette foten ned. Det er dét KrF nå i realiteten skal ta stilling til, sier Høyre-folkene.