For snart fire år siden gjorde Frp et miserabelt valg. Hadde flyktningstrømmen fra Syria truffet Norge noen måneder tidligere, kunne resultatet sett annerledes ut. Holdningene til flyktningene endret seg i løpet av den høsten. Frp skjøt fart på meningsmålingene rett etter valget.

På samme måte kunne Arbeiderpartiet ha vunnet valget i 2017 dersom arbeidsledigheten hadde ventet litt med å falle.

For timing er viktig i politikken. Derfor er det forståelig at den opprinnelige planen for bompengeøkninger i Oslo var ganske valgvennlig, for å si det slik.

En valgvennlig plan

Satsene i bomringene skulle først litt opp i mars 2017, før en ganske kraftig opptrapping i januar 2018. Deretter ventet politikerne med det siste trinnet til etter høstens valg, i januar 2020.

Folk elsker jo ikke å betale mer i bomringen, uansett hvor miljøvennlige de ønsker å være. Den grønneste bilist kan merke sin indre Frp-er røre på seg når bomregningen øker med tre- og firesifrede beløp.

Så venner man seg jo til alt, og bompenger er erfaringsmessig noe av det man venner seg aller mest til. Men man trenger litt tid.

Finnes knapt verre tidspunkt

Det er derfor det er så forsmedelig for byens styrende at tidsplanen røk så ettertrykkelig. Denne vårens økning er den som egentlig skulle trådt i kraft i januar i fjor. Den kraftigste.

Raymond Johansen (Ap) erkjente i oktober at en slik opptrappingen et halvt år før valget ville prege valgkampen mye.

Da trodde han fortsatt stasjonene ville komme i mars. Men slik gikk det heller ikke.

En feil i Østerrike

I utkanten av den østerrikske byen Graz ligger hovedkontoret til et firma ved navn Efkon. De sysler med teknologi til bruk i transportsektoren og fikk en stor kontrakt med Statens vegvesen i fjor.

For omtrent 100 millioner kroner skulle Efkon lage sensorene som registrerer passeringer gjennom de planlagte bomringene i Oslo og Bergen.

Så gjorde noen der nede i Østerrike en feil med sensorboksene.

Leveransen ble forsinket. Planen om å sette rundt 50 nye bomstasjoner i drift langs Ring 2 og ved bygrensen i mars, måtte utsettes til juni.

Tidspunktet kunne knapt vært verre. Mange vil da få sin første økte bomregning i slutten av juli eller begynnelsen av august, omtrent når valgkampen drar seg til.

Oppslutningen om bompenger i Oslo har falt dramatisk det siste året. Ytterligere økninger vil mest sannsynlig føre til ytterligere misnøye. På verst mulig tidspunkt for bompengepartier, rent valgmessig.

Tverrpolitisk avtale

Så er spørsmålet hvor stort potensial slik misnøye har til å påvirke folk ved valgurnene.

Byrådet kan trøste seg med at både Høyre og Venstre står sammen med dem om bompengeavtalen. Selv om det ikke er noen hemmelighet at for eksempel Høyre ønsket et lavere bompengenivå i forhandlingene.

Fremskrittspartiet sto utenfor Oslopakke 3-avtalen og kan følgelig sanke enn del protestvelgere. Samtidig er deres brutte bompengeløfter i rikspolitikken med på å dempe troverdigheten på dette saksfeltet.

Oslo Frp har satt bompengereduksjon som ultimatum for byrådsdeltagelse, men det betyr ikke nødvendigvis så mye. Partiet kan nok leve greit som borgerlig støtteparti også.

Ikke så mye som skal til

En innvending for denne sakens betydning er at bompenger er mindre viktig for velgere i Oslo enn andre steder. Under halvparten av Oslos husstander disponerer bil og vil ikke merke bompengeøkningen. De som har bil, bruker den også klart mindre enn bileiere i resten av landet. Det er to grunner til at anti-bompengepartier ikke har like gode vekstvilkår i Oslo som for eksempel i Bergen.

Men det er ikke sikkert det skal så mange velgerkrusninger til. For byrådet er kanskje ikke velgerflukt til andre partier den største faren. Vel så stort problem kan det være at venstresidevelgere som ikke er veldig opptatt av miljø, dropper å stemme. Særlig Arbeiderpartiet risikerer da en demobilisering.

På siste Oslo-måling for Aftenposten oppga fire av ti Ap-velgere fra 2015 at de nå ikke ville stemme på partiet. Den største konkurrenten er sofaen. De fleste målinger i Oslo viser rødgrønt flertall, men stort er det ikke.

Bompengeøkning i juni kan være X-faktoren.