Hvis man vil få slutt på dødstrafikken over Middelhavet, kan man få slutt på den.

Siden 2013 har Australia sendt asylsøkere til lukkede leirer på Manus i Papua Ny-Guinea og øystaten Nauru i Stillehavet. Ifølge FN har 40 barn tilbrakt hele livet i de omstridte leirene, mens 60 har vært der halve livet. Rapporter forteller at flere barn har sluttet å spise, drikke og snakke, samt gå på do, som følge av utmattelsessyndrom. Samtidig blir Australia-modellen et stadig mer aktuelt alternativ for Europa.

En slik modell ville innebære dette: Kommer en båt med migranter til Europa, får den ikke legge til kai. Passasjerene kan glemme å få opphold.

Det ville få slutt på sprukne holkers anløp på spanske strender. Det ville gjøre kål på en kynisk menneskesmuglerindustri der bakmenn følger GPS-signalene fra redningsfartøyer for så å sende folk ut i bølgene i overfylte gummibåter.

Ville det være ondt, eller ville det tvert imot være det riktige å gjøre?

Ankomstene stupte

Dersom man lurer på om noe slikt ville være effektivt, kan man se på erfaringene fra Australia. I 2001 innførte landet det som ble kalt «Stillehavsløsningen», som tillot australske forsvarsstyrker å bortvise båter med flyktninger og migranter og omdirigere dem til flyktningleirer på stillehavsøyene Manus i Papua Ny-Guinea og Nauru. Det ble ulovlig å søke asyl fra australske øyer.

Året etter kom det én asylsøker via sjøveien til Australia.

I løpet av de neste to årene omdirigerte eller deporterte Australia 1544 asylsøkere til de lukkede leirene på Nauru og Manus. Australia betalte for leirene, og i tillegg økte landet bistanden til Nauru med 20 millioner dollar. På den tiden utgjorde det omtrent en tredjedel av øystatens brutto nasjonalprodukt.

I de fem årene som fulgte, kom det i gjennomsnitt 57 asylsøkere til Australia. Landet var i praksis en festning.

Alt snudde da Australia fikk en ny regjering i 2007. Den nye statsministeren Kevin Rudd hadde lovet å kvitte seg med asylleirene i Stillehavet. I 2009 ankom 60 båter Australia med 2726 asylsøkere. Året etter økte tallene til 134 båter og 6555 asylsøkere. Med den nye trafikken fulgte også de sprukne holkene, dødsfallene og historiene om elendige båter som knuste i dønningene. Minst tusen flyktninger og migranter druknet i løpet av fem år.

Det kunne ikke fortsette. Kevin Rudd fikk skylden for dødsfallene i havet, og for å løpe kyniske menneskesmugleres ærend. Rudd ble avsatt og erstattet av partifellen Julia Gillard.

I 2013 gjeninnførte Australia sin egen modell, bare enda strengere: Nå ble det også umulig å søke asyl fra det australske fastlandet. De som kom, ble sendt til asylleirene på Nauru og Manus. Selv Kevin Rudd adopterte tidligere politiske fienders retorikk: «Asylsøkere som kommer hit uten visum med båt, kommer aldri til å bli bosatt i Australia», sa han.

Kontroll over kontinentet

En innlysende moralsk fordel ved en slik modell er at den slutter å friste folk til å sette seg i farkoster som ikke er sjødyktige, i håp om å få opphold i Europa og risikere livet på veien. Et stort pluss ville også være å knekke næringsgrunnlaget for menneskesmuglerne.

Dersom man misliker Europas høyrepopulistiske og innvandringsfiendtlige partier, ville man også se fordeler med en slik modell. Hvis Europa har kontroll over hvem som ankommer kontinentet, forsvinner det meste av slike partiers velgerappell.

Et nylig eksempel fra USA gir en viss pekepinn om hva velgere venner seg til når liberale politikere ignorerer store deler av velgermassen på et så sentralt område som migrasjon.

Man kan mislike velgerne, man kan mene de er rasister eller intolerante, men det er uklokt ikke å lytte til dem likevel. Som David Frum, taleskriveren til den tidligere presidenten George W. Bush, ordla seg: «Når liberale insisterer på at bare fascister vil forsvare grensene, setter velgerne fascister til å gjøre jobben som de liberale nekter.»

En ny modell haster

Når Italia nå har valgt en regjering som gikk til valg på å innføre en langt strengere innvandrings- og flyktningpolitikk, er resultatet at båter med migranter ikke får legge til kai. Spørsmålet er hva som skjer når Spania tar imot båtene i stedet. Hvordan vil spanske velgere reagere når ankomstene øker dramatisk?

Forholdene i flyktningleirene på Nauru og Manus er umenneskelige. Flyktninger har satt fyr på seg selv i protest, 40 barn har tilbrakt hele livet der, og over 30 hjelpeorganisasjoner arbeider for at barn ikke skal måtte oppholde seg i de lukkede leirene.

Dersom Australia-modellen skal migrere til Europa, må alternativet for asylsøkere være noe ganske annet enn de uverdige forholdene i Stillehavet. Men diskusjonen om hvilken modell som skaper størst lidelse, er på overtid.