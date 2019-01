I et svakt øyeblikk kunne man nesten bli forledet til å tro at det var en klima- eller menneskerettighetsaktivist som hadde inntatt scenen. Jair Bolsonaros tale under Verdens økonomiske forum i Davos tirsdag ettermiddag var i alle fall strippet for den ekstreme retorikken han er blitt kjent for.

I stedet snakket han om et «nytt Brasil», åpent for verden, fritt for korrupsjon og der regjeringen vil finne en god balanse mellom miljøhensyn og økonomisk vekst.

– I løpet av min presidentperiode skal Brasil bli et av verdens 50 beste land å gjøre business i, sa Bolsonaro i den korte talen.

«Tropenes Trump» ble hjemme

Kontrasten er stor til uttalelsene som har gitt ham kallenavnet «Tropenes Trump». Bolsonaro er svært konservativ og er kjent for å ha uttalt at dersom han fikk en homofil sønn, ville han foretrekke at sønnen «døde i en ulykke».

Han har uttrykt varme følelser for landets epoke med militærdiktatur og har uttalt at det var et feilsteg å torturere fanger fordi de heller burde vært drept. Om en kvinnelig kongressrepresentant har Bolsonaro sagt at «hun ikke var verdig en voldtekt» fordi «hun var for stygg».

Til tross for en drøss med uspiselige uttalelser som dette, ble Bolsonaro valgt med 55,1 prosent av stemmene i oktober. Han kom til makten på en bølge av misnøye med Brasils mangeårige økonomiske stagnasjon og de store problemene landet har med korrupsjon og kriminalitet – ting Bolsonaro har lovet å rydde opp i.

I innsettelsestalen 1. januar uttalte han at han har som mål å frigjøre landet fra sosialisme og fra det politiske korrekte. Akkurat som Donald Trump, beskylder han mediene for å fare med «fake news».

Flere ledere styrer unna eliteforumet i Davos i år. Deltagelse er lik pr-katastrofe.

Økonomi først

Også i Davos kom Bolsonaro med kritikk av venstresiden og et forsvar for «familieverdier», men det var løftene om skattekutt, slanking av statsapparatet og fjerning av handelshindre, han brukte mest tid på. Flere liker det de hører. Særlig er den USA-utdannende økonomen Paulo Guedes, som nå er Bolsonaros finansminister, en populær mann.

Til syvende og sist er det pragmatismen som rår blant mange investorer.

– Bolsonaro har en reformagenda. Om den er populistisk eller ikke populistisk – det bryr vi oss ikke om, uttalte Francesco Starace, konsernsjef i den italienske energiganten Enel til CNBC.

Også den brasilianske børsen har reagert positivt på valget. Den siste måneden har den steget med 12 prosent. Samtidig har optimismen økt i næringslivet.

Planer om pensjonsreform

Utfallet av Bolsonaros presidentskap er fortsatt åpent, men merkelappen «Tropenes Trump» bør ikke skrotes ennå. Han har allerede fått kritikk for å liberalisere Brasils våpenregulering og for å innføre lover som rammer urbefolkningen og regnskogen.

Og så gjenstår det å se hvor mye konkret det kommer ut av den økonomiske transformasjonen som er blitt annonsert. Allerede rapporteres det om intriger innad i regjeringen.

Reformer, særlig innstramminger i pensjonssystemet, er upopulære overalt. Det gjelder enten du er sosialist, liberal eller nasjonalist.