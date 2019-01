Eirik Jensen er godt forberedt idet han tar plass i vitneboksen på dag 76 i ankesaken. Han vil bruke denne muligheten til å si noen ord til juryen før den trekker seg tilbake for å avgjøre skjebnen hans.

Enhver tiltalt i en straffesak har krav på å få siste ord før saken tas opp til doms, men det er ikke ofte noen benytter seg av denne muligheten.

Følelsesmessig seanse

Det blir en følelsesmessig seanse her i rettssal 250. Politiarbeidet har vært Jensens liv. Han har vært ute i felten i nesten hele karrieren. Derfor er det ikke så underlig at han har lite til overs for det han kaller papirtigrene på Politihuset i Oslo.

I nesten 25 år har han drevet med informantbehandling, vært en pioner. Det er viktig å få informasjon fra kriminelle for at politiet skal kunne utføre samfunnsoppdraget sitt. Noen må oppsøke dem, ta kaffekoppen med dem, inngi tillit for å kunne få informasjon.

Selv om han innrømmer at han kunne ha gjort ting annerledes, har han lite til overs for sjefer og kolleger som nærmest stiller ham til veggs for å ha gjort jobben sin.

Føler seg dolket i ryggen

Selv har han hjulpet informanter og kilder som har bedt om det – også Gjermund Cappelen.

– Faren hans ba meg passe på ham. Det har jeg gjort, sier Jensen til juryen.

Men han hadde nok ikke gjort regning med å få så mye trøbbel, selv om han betegner Cappelen som både kynisk, beregnende og intelligent.

I dag føler han seg dolket i ryggen.

Ettermæle på spill?

Han håper at retten forstår hva politiyrket har betydd for ham. Håper at juryen forstår at han ikke ville ha satt sin karriere og sitt ettermæle som politimann på spill for å ha drevet med noe av det denne saken dreier seg om.

Nå vet han ikke hva som skjer. Annet enn at prisen kan bli høy for at han har gjort politijobben sin.

Mentalhygiene

Vil Jensens sluttbemerkninger få noen som helst innvirkning på utfallet av saken?

Neppe.

Hvert enkelt jurymedlem har trolig gjort seg opp en mening om skyldspørsmålet etter at bevisførselen og prosedyrene er unnagjort. Hva Jensen måtte komme med i en sluttappell, vil neppe endre noe som helst.

Men for Eirik Jensen selv kan det være god mentalhygiene.

Skal måles mot bevisene.

Før Jensen slapp til, gjorde partene unna replikk og duplikk.

Her fremkom det ikke noe nytt; det ble en ny utveksling av gamle uenigheter om bevisene.

Men både aktorat og forsvarere kunne i alle fall enes om én oppfordring til lagretten:

Ta stilling til bevisene i saken. Det er dem Eirik Jensen skal måles mot. Ikke legg vekt på at Jensen ser snill ut og virker tillitvekkende.

Kloke ord til de ti jurymedlemmene som skal avgjøre Jensens skjebne.