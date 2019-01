Marte Michelets bok Hva visste hjemmefronten? virvlet opp den mest intense krigsdebatten på lang tid. Den sitter friskt i minne når Den internasjonale Holocaustdagen markeres.

For nettopp i dag er ikke det viktigste om Michelet feiltolker eller overdriver, men at hun har fått oss til å innse at også Norge var et samfunn der jødeforakt gjennomsyret ellers svært så bra menneskers syn på en liten minoritet.