Årets Berlinale: «I alle fall én film vekker reaksjoner – selv om reaksjonen er kvalme»

I år arrangeres filmfestivalen i Berlin for 69. gang, og et av de mest markante trekkene ved årets festival er mangelen på storfilmer fra Hollywood med de store stjernene.

Det er det siste festivalen til festivalsjef Dieter Kosslick, og han forlater filmfestivalen med ryggen mot Hollywood. Under festivalens åpning sa han at tema for årets festival var det personlige med politikk som bakteppe. Politikk er vel og bra, men det blir ikke nødvendigvis god film av det.

En filmbagatell

Per Arnesen

Tema ble reflektert i åpningsfilmen The Kindness of Strangers, regissert av danske Lone Scherfig. Filmen er en fortelling om en ung kvinne som får hjelp av vilt fremmede mennesker i New Yorks asfaltjungel. Filmen er en bagatell. En helt grei «feelgood», men ikke en man vil huske.

Årets program kan ses på som en stille «fuck you» til Hollywoods glamour og superstjerner. Vi greier oss uten dere. Men gjør Berlinalen det?

Skal festivalen fortsette å være blant de største og viktigste, trenger den filmer som gjør inntrykk, som blir husket og som treffer publikum langt utenfor det snevre festivalpublikumet.

Tyske regissører krever endring

Marc Ohrem Leclef / Berlinale

I november i fjor skrev en rekke tyske regissører et brev til Berlinalen hvor de krevde endring. Under Kosslick har Berlinalen blitt utvidet med en rekke nye programspor, men kritiske stemmer hevder at filmene i hovedkonkurransen er blitt ubetydelige.

De er enkelt og greit ikke gode nok sammenlignet med filmene som konkurrerer i Cannes og Venezia.

De har et poeng. Fjorårets vinner av Gullbjørnen kom aldri på kino i Norge. Selv om filmarkedet i Berlin er blitt et av verdens viktigste, må festivalen vise sterkere filmer i hovedkonkurransen. Og skal du ha medieoppmerksomhet i verden i dag, gjøres det fortsatt best med en superstjerne eller to. Det er tross alt ganske langt mellom de Trierske-regissørene som virkelig greier å lage skandalefilmer.

Årets snakkis

Berlinalen

Men én regissør har greid det. Tysklands renommerte Fatih Akin har fått Berlinale-publikumet til å elske, hate, vemmes og diskutere. Hans The Golden Glove har vakt avsky for sin brutalitet og for sine groteske skildringer av mennesker nederst på den sosiale rangstigen.

Akins film er basert på historien om den virkelige seriemorderen Fritz Honka, som drepte og parterte minst fire kvinner i Hamburgs St. Pauli-distrikt på 70-tallet. Ofte kan filmer bli beskyldt for å glamorisere monsteret, men Akin gjør det stikk motsatte. Filmen er så stygg, morbid og ekkel at mange som så den i Berlin følte fysisk vemmelse. Å si at Akin dyrker stygghetens estetikk er en underdrivelse!

Internasjonale kritikere er ikke nådig i sin dom, og Time mener at Akin har mistet evnen til å lage film. Indiewire mener filmen er en av de mest motbydelige seriemorder-filmene noensinne laget. Variety kaller den kvalmende, mens The Hollywood Reporter er mer positiv og skriver at den er fascinerende.

Om filmen blir å se på norske kinoer, gjenstår å se. De lunkne anmeldelsene har ikke stoppet distributørene fra å vise sin interesse. Filmen er allerede solgt til en rekke land. Det er i alle fall en film som vekker reaksjoner – selv om reaksjonen er kvalme.

Bortenfor Hollywood

Netflix

Det er positivt at verden for øvrig får mer plass på festivalprogrammet enn storfilmer fra Hollywood. Festivalen viser filmer fra Mongolia til Norge, fra Aserbajdsjan, Chad, Guatemala, Lesotho, Namiba via Peru til Serbia.

Strømmetjenester som Netflix blir mer og mer opptatt av å lansere seg selv som en verdensomspennende tjeneste med globalt innhold. De deltar på Berlinalen med The boy who harnessed the wind hvor handlingen er satt til, og spilt inn, i et av Afrikas mest underutviklede land, Malawi.

Hollywood er, og kommer til å være, et maktsentrum i lang tid, selv om Berlinalen er på riktig vei når de velger å rette blikket mot verden. Men filmene som blir plukket ut til hovedkonkurransen må være bedre, mer vågale og må ha en større publikumsappell enn mange av de vi har sett i år.