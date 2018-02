Det var nettopp dette vi fryktet. Tiltalte Camilla Lem Heggelund (46) greier ikke å gjennomføre sin forklaring her i Valdres tingrett.

Etter bare noen minutters forklaring tirsdag ble hun hentet av ambulanse og bragt til sykehuset på Gjøvik. Hun har diabetes, og det var et alvorlig fall i blodsukkeret som gjorde at hun kollapset i retten.

Situasjonen var så alvorlig at den kunne ha blitt livstruende dersom hun ikke hadde fått legebehandling umiddelbart.

Forsvarer Aasmund O. Sandland har gjentatte ganger advart mot at nettopp noe slikt kunne skje.

Stress eller personlighet?

Sandland mener fallet i blodsukkeret skyldtes den stressede situasjonen hun er i som tiltalt i denne alvorlige saken.

Statsadvokat Arne I. Dymbe på sin side reiser spørsmål om hendelsen har med personligheten hennes å gjøre; at det ikke bare er belastningen som er årsak til kollapsen.

Jeg ser ikke bort fra at nettopp dette kan bli et tema senere under hovedforhandlingen.

Psykiater Synne Sørheim har konkludert med at Camilla Lem Heggelund oppfyller kriteriene for personlighetsforstyrrelse, at hun søker oppmerksomhet, er dramatiserende og overdriver somatisk sykdom.

Reprise

Hendelsen i tirsdagens rettsmøte er en varslet reprise på det som skjedde da saken var oppe første gang i april i fjor. Den gang ble saken utsatt på ubestemt tid; nå satser retten på at én dags pause i rettsforhandlingene kan føre til at hun blir i stand til å forklare seg.

Det er etter mitt syn for optimistisk, dessverre. Både for retten – og ikke minst for sin egen del – er det av stor betydning at tiltalte forklarer seg om hva som skjedde på hytta på Beitostølen nyttårsaften 2015 da hennes 13 år gamle datter Angelica døde av utmagring.

Fakta: Dette er Valdres-saken 13-årige Angelica Heggelund ble funnet død på en hytte på Beitostølen i Valdres nyttårsaften 2015. Obduksjonen viste at hun døde av avmagring. Jentas nå 46-år gamle mor er tiltalt for grov mishandling. Saken kom opp for Valdres tingrett 24. april 2017, og retten ble satt i tinghuset på Gjøvik. Seks uker var satt av til saken, men den ble avbrutt og utsatt da moren ble hentet i ambulanse dagen etter at den startet. 26. februar startet den nye rettsbehandlingen i Gjøvik tinghus. Også denne gang er det satt av seks uker til saken. ... Saken er også omtalt som Lommedalen-saken, fordi jenta og moren bodde i Lommedalen i Bærum før de flyttet til familiens hytte. Fylkesmennene i Oslo og Akershus og i Oppland mener barnevernet i både Bærum og Øystre Slidre har begått lovbrudd i behandlingen av 13-åringen. Dødsfallet utløste gransking av tre skoler hvor jenta hadde vært elev. Rapporten konkluderte med at skolene hadde gjort mye for 13-åringen, men de fikk likevel kritikk for at prosedyreregler ikke var fulgt. Statens helsetilsyn åpnet også tilsynssak mot behandlere i helsevesenet, men konkluderte 2. mars i fjor med at 13-åringen fikk forsvarlig helsehjelp. Presseforbundet klaget TV 2, NRK, NTB, Aftenposten, VG, Dagbladet, Dagsavisen og lokalavisene Budstikka og Valdres inn for Pressens Faglige Utvalg i forbindelse med deres dekning av saken den første tiden etter dødsfallet. VG og Valdres gikk fri, mens Aftenposten og Budstikka fikk kritikk. TV 2, NRK, NTB, Dagsavisen og Dagbladet brøt alle god presseskikk, ifølge PFU.

Plan B

Camilla Lem Heggelund gir uttrykk for at hun gjerne vil forklare seg, men er hun ikke i stand til det må retten finne frem plan B for den videre fremdrift av hovedforhandlingen. Det er nemlig ikke noe juridisk i veien for å fortsette forhandlingene i retten uten å ha hørt tiltaltes egen forklaring. Det opplever vi ofte i straffesaker der tiltalte nekter å forklare seg.

Jeg blir derfor ikke overrasket om aktor Dymbe i torsdagens rettsmøte henter frem tiltaltes politiforklaring og ber om å få lese denne opp i retten.

Det er en forklaring på over 20 sider som hun avga like etter arrestasjonen på nyåret 2016.

I sin mappe har aktor også en rettslig forklaring som Heggelund ga under et fengslingsmøte i tingretten.

Viktig dag

Det er helt vanlig i norsk rettspraksis at politiforklaringer og rettslige forklaringer kan leses opp under hovedforklaringen når det ikke er mulig å få tiltaltes umiddelbare forklaring i retten.

Allerede fredag kommer de første vitnene til rettssalen her i Gjøvik tinghus, og deretter går det slag i slag i flere uker fremover.

Men torsdag blir en særdeles viktig dag.