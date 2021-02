Hva har Integrerings- og mangfoldsdirektoratet drevet med hele året?

Smitten blant innvandrere er stadig altfor høy. Hva er det som svikter?

marvin@marvin.no Foto: Marvin Halleraker

Man skal kanskje ikke se seg blind på øyeblikksbilder. Men ifølge tallene fra forrige uke ser smittetallene endelig ut til å gå ned i bydel Stovner. Det er ikke et øyeblikk for tidlig.

Nylig kom det frem at over halvparten av koronapasientene i Norge for tiden er født i utlandet. Så ble det kjent at også norskfødte med mødre født i utlandet er betydelig overrepresentert.