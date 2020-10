Slik dekker Aftenposten USA-valget

Aftenposten har en lang tradisjon for å skrive grundig om USA. Dette presidentvalget er ikke noe unntak.

USAs president Donald Trump. Foto: Tom Brenner/Reuters/NTB

Kommentar

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Tirsdag 3. november velger amerikanerne mellom kandidatene Donald Trump (74) og Joe Biden (77).

Aftenposten satser tungt på å gi en fyldig dekning av valget. Det er flere grunner til det:

USA er en supermakt og Norges viktigste allierte. Hvem som styrer i Det hvite hus, får betydning for hele verden.

President Donald Trump har sådd tvil om Nato, Norges sikkerhetsgaranti.

Mange presidentvalg er blitt omtalt som «tidenes viktigste», men i år er det liten tvil om at mye står på spill.

Leserne er svært interessert. Og forventer at vi har en skikkelig dekning.

Landet har stor betydning økonomisk og kulturelt. Når amerikansk økonomi vakler, faller oljeprisen, internasjonal handel og de globale aksjemarkedene.

Vi kommer fortsatt til å tilby nyhetsartikler og reportasjer fra Europa, Midtøsten, Asia og andre verdensdeler. Likevel kommer USA til å sette sitt tydelige preg på avisen i ukene fremover.

Lang tradisjon

Aftenposten har hatt fast tilstedeværelse i USA siden 1946. Vår nåværende korrespondent, Øystein Langberg, er selvsagt på plass. Denne høsten har han fått selskap av Kjetil Hanssen. I tillegg har vi en fast fotograf: Nora Savosnick.

Nærmere valget sender vi over fotograf Stein J. Bjørge og kommentator Christina Pletten. Dessuten kommer flere journalister i hjemmeredaksjonen til å bidra.

Mye støy

Trump er en president det er utfordrende å dekke. Han oppfører seg ikke som sine forgjengere, og han henvender seg ofte direkte til publikum gjennom sosiale medier. Jevnlig sier han ting som ikke er sant.

Samtidig er det stor forskjell på hva Trump sier og hva han gjør. Politikken er som regel mindre radikal enn ordene. Norske forskere vil fortelle at USAs utenrikspolitikk fortsatt er til å kjenne igjen – også etter fire år med Trump. Vi skal dekke både retorikken og politikken.

Det er viktig for oss å tegne et helhetlig bilde av USA. Vi skal formidle hva som skjer og hvordan folk tenker i ulike samfunnslag og med ulike politiske meninger. Noen vil sikkert synes at vi skriver for mye om den ene eller andre kandidaten. Vårt mål er å gi et realistisk bilde av USA i en dramatisk brytningstid.

Demokratenes presidentkandidat Joe Biden. Foto: KEVIN LAMARQUE, Reuters / NTB

Rikholdig meny

Hver tirsdag kan du høre podkasten Aftenpodden USA. Der får du analyser av aktuelle saker som preger valgkampen. Tirsdag 20. oktober arrangerer vi et digitalt event: Hvem vinner? Vi får besøk av gjester fra USA, og vi får inn korrespondentene live. Seerne vil få høre om deres siste opplevelser.

Daglig tilbyr vi kommentarer, reportasjer og nyhetsartikler som forklarer og gir innsikt. Målet er at leserne skal forstå USA bedre. Dette er eksklusivt stoff som man må betale for. Det er slik vi finansierer journalistikken vår.

En gutt holder et amerikansk flagg foran ansiktet under et valgkampmøte. Foto: MIKE SEGAR, Reuters / NTB

Slik orienterer du deg i USA-stoffet

Aftenpodden USA

På tirsdagene kan du som nevnt høre Øystein Langberg fortelle fra sine reiser i USA. Det skjer i podkasten Aftenpodden USA. Der møter du også programleder Lars Glomnes. Jevnlig har de med seg Christina Pletten.

Hold deg oppdatert

