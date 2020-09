Høyres landsmøte var rampete. Nå rydder hun opp.

Erna Solberg gråter ikke for de rike. I alle fall ikke for alle.

30. sep. 2020 20:01 Sist oppdatert nå nettopp

Det er et usedvanlig utspill statsminister og Høyre-leder Erna Solberg kommer med. Hun setter eget parti på plass etter at landsmøtet for knapt tre uker siden var uskikkelig. Landsmøtet fattet et vedtak hun ikke likte. Nå sier hun at det ikke vil bli fulgt.

11. september vedtok Høyre-landsmøtet at partiet vil «fjerne formuesskatten». Vedtaket ble fattet mot stemmene fra hele partiledelsen.