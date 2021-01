Hvis korona rammer Støre og Jensen, hvorfor er Vedum immun?

Også i politikken er den som har underliggende lidelser, i risikogruppen.

Foto: Marvin Halleraker

Det var ingen god slutt på 2020 for Fremskrittsparti-leder Siv Jensen. Det har ikke vært noen god start på 2021 for henne heller. Partiet fortsetter å sige langsomt nedover på meningsmålingene.

I et juleintervju med NTB skyldte Jensen på koronapandemien. Hun klaget over at «selv om du mener du har en kjempegod sak, så kommer den som nummer syv eller åtte på nyhetene».