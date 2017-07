Når pressen tar parti | Per Edgar Kokkvold

Det er knapt noen samfunnsinstitusjon som har så sterkt behov for kritikk som pressen. Vi behøver politikere som skjønner at en fri presse, med alle dens lyder og ulyder, er en av forutsetningene for at demokratiet skal kunne fungere, og derfor holder seg unna alle unødige pressereguleringer.

Men det er også derfor pressen trenger en våken opinion som følger pressen like kritisk som pressen følger alle andre som har makt og innflytelse i samfunnet.

De kritiske spørsmål

De pressekritiske spørsmål er mange, også sett fra et ikke helt uhildet ståsted. Selvfølgelig må pressen være granskende, endog konfliktsøkende, hvileløst avdekke kritikkverdige forhold, ja, rive ned, men skal vi ikke også bidra til å bygge opp?

Morten Uglum

Vi er blitt flinkere til å forvalte det offentlige ordskiftet, men makter vi, tross iherdige forsøk fra enkeltjournalister, å initiere de virkelig store samfunnsdebattene? Klarer vi å holde orden på proporsjonene, eller har vi forskjøvet målestokken for det som er stort og det som er smått?

Var det bedre før?

Det er ikke riktig at alt var bedre før. Det meste var verre før. Men noe var bedre. I gamle dager var redaktøren ofte som en av sine skrifttyper: halvfet grotesk.

I dag har de begynt å trene, og blir, som sine papiraviser, tynnere og tynnere. «En redaktør skal alltid ha frie mediers ideelle mål for øyet», som det fortsatt står i Redaktørplakaten: «Redaktøren skal ivareta ytringsfriheten og etter beste evne arbeide for det som etter hans eller hennes mening tjener samfunnet».

Men gjør redaktørene det? Eller er han eller hun blitt mer opptatt av konklusjonene i de siste leser-, lytter- og seerundersøkelsene? Det var ille for pressen å være slave av partiene.

Nå bør vi sørge for ikke å bli en slave av publikum.

Etter partipressens død

Partipressen er død, og det er ingen som går rundt og savner den. Men det er ingen motsetning mellom en partipolitisk uavhengig presse, og pressens rett til tidvis å ta et partipolitisk standpunkt, for eksempel på valgdagen.

Det er noe underlig over redaksjoner som hver dag samles for å diskutere hva som er så viktig at man må mene noe på lederplass - men som ikke tør mene noe når man hvert fjerde år står overfor noe så viktig som hvem som skal styre land og kommuner.

De som er satt til å forvalte ytringsfrihetens hellige prinsipp, må våge å gi uttrykk for mer enn sine meningsløsheters mot, for eksempel at det er viktig at folk bruker stemmeretten.

Valgdagsledere

At en avis på lederplass anbefaler ett regjeringsalternativ fremfor et annet, betyr selvfølgelig ikke at avisen ikke kan anbefale det andre når situasjonen endrer seg, eller det forrige blir slapt, arrogant eller selvfornøyd.

Derfor var det profesjonelt godt å lese Aftenpostens valgdagsleder for to år siden, da avisen - etter mange, mange år uten standpunkt på valgdagen - i en reflekterende leder anbefalte et fortsatt Oslo-byråd av Høyre, Venstre og KrF.

Det hadde vært lettere for en stor avis som Aftenposten, med en politisk mangfoldig lesergruppe, å la være å ta standpunkt, og derfor beundringsverdig at man likevel valgte å gjøre det.

Det hører med til redaktøransvaret å mene noe når land og folk står overfor viktige valg. Redaktører skal sortere, vurdere - og velge, også på lederplass, selv om man tråkker noen på tærne.

Det krever romslighet

Men. Og det er et stort MEN. En slik praksis forutsetter at man etterpå er ekstra nøye med å slippe alle parter i det demokratiske ordskiftet til med sine beste argumenter på annet sted i avisen, og at man er særlig romslig overfor dem som ikke deler avisens egne standpunkter. I så måte er det trist å observere britisk presse.

Den har veldig sterke tradisjoner når det gjelder valgdagsledere, hvor det er en selvfølge å ta parti på valgdagen. Det er utmerket, men ikke når ens politiske meninger siver inn og får dominere også nyhets-, debatt- og reportasjesidene.

Verst er The Sun

Verst er den tabloide høyrepressen, hvor det nærmest er umulig å se forskjell på lederspalten og resten av avisen. Og verst av de verste er selvsagt The Sun. Det var denne avisen som på valgdagen i 1992 skrev, over hele førstesiden:

«Du vet hva vi mener om saken, og vi skal ikke prøve å påvirke ditt endelige valg av statsminister. Men dersom det blir en mann med rødt hår og to k'er i etternavnet, ses vi på flyplassen! Hvis Kinnock (den daværende Labour-lederen) vinner i dag, vil den siste som forlater landet, vennligst skru av lyset».

Ved valget 9. juni i år besto The Suns førsteside i sin helhet av Jeremy Corbyn og en søppeldunk, og teksten: «Don't chuck Britain in the COR-BIN».

Mens førstesiden fra 1992 skal ha bidratt til å redde valget for de konservative, kan årets bare ha bidratt til at det ble Theresa May som holdt på å havne i søppeldunken.

Ikke bare høyrepressen

Men det er ikke bare høyrepressen som lar meningene prege resten av journalistikken. I den liberale avisen The Guardian blir både konservative politikere og EU-motstandere brennemerket i ledere og kommentarer, hvilket er avisens privilegium.

Men meningene preger også nyhets- og reportasjesidene, både når det gjelder titler og prioriteringer. Mest outrert er dette i dekningen av Brexit-prosessen, der avisen opptrer svært ensidig, nærmest som ukritisk informasjonsorgan for den union britene har sagt nei til.

Det kan sies mye om dette, men det er i hvert fall ikke i tråd med prinsippene C.P. Scott, som var Manchester Guardians redaktør i 57 år (fra 1872 til 1929), og som The Guardian ennå stolt fremhever som sin journalistiske ledetråd: «Comment is free, but facts are sacred. The voice of opponents has a right to be heard. It is well to be frank; it is even better to be fair».

Hvis valget skulle stå mellom en presse som er sterk på lederplass, streng og hvileløs, varm i sin harme og klar i sin tro, men skamløst partisk på nyhetsplass, og, på den annen side, en presse som er relativt svak på lederplass, men samvittighetsfull, allsidig og objektiv i sin nyhetsformidling, ville jeg måtte velge den siste.

