Elefanten Batras arv og miljø | Odd Inge Skjævesland

Etter terroren på Drottninggatan i Stockholm 7. april, var sikkerheten økt med betongsperrer i gågatene i fredelige Visby. Samtidig ble det satt ny rekord med over fire tusen seminarer. Alle politikkukers mor, Almedalsveckan, ble avsluttet søndag.

Riksdagens åtte partier har hver sin dag, og sist ut var meningsmålingenes utfordronning, Anna Kinberg Batra. Til høsten skal hennes mann, standupkomikeren David Batra, ha premiere på showet «Elefanten i rummet – han som är gift med henne». Det kan bli morsomt om sommerferier med sikkerhetspolitiet som en del av familien.

Hopper etter Reinfeldt

Morsom er derimot ikke stikkordet for Kinberg Batras hverdag. Lederen i Høyres svenske søsterparti sliter, og mange partifeller vil fjerne henne.

Et drøyt år før neste valg, hemmes Batra av arven fra forgjengeren Fredrik Reinfeldt og av dårlige målinger for både partiets oppslutning og henne selv. Moderaterna har så vidt størst troverdighet på økonomi, men taper for de rødgrønne eller Sverigedemokraterna (SD) på nesten alt annet. Velgernes tillit er høyest for Centerns Annie Lööf, og synker for Batra. Sistnevntes tilhengere trøster seg med at også Lööf hadde en tung start som partileder.

Reinfeldt er svensk histories største borgerlige suksess med sine åtte år som statsminister. Da han tapte valget i 2014, forsvant stjernetroikaen Reinfeldt, finansminister Anders Borg og evighetsmaskinen Carl Bildt umiddelbart. Det ble snart klart at Kinberg Batra skulle overta.

Stor slitasje

Det hører med til lidelseshistorien at Batra arvet et parti som allerede var i ferd med å miste grepet. I 2006 feide Reinfeldt sosialdemokraten Göran Persson ut av statsministerens kontor. Fire år senere kalte han Moderaterna for Sveriges nye samfunnsbærende parti, fikk 30 prosent og var mye større enn de tre små regjeringspartnerne tilsammen. Men den borgerlige alliansen var slapp frem mot riksdagsvalget i 2014. Moderaterna falt til 23 prosent. Og etter at Batra i januar i år åpnet for normale samtaler med innvandringskritiske SD, har partiet lagt seg rundt 17–18 prosent.

Åtte år i regjering var i seg selv krevende, men de siste fire årene var preget av at flertallet glapp etter SDs inntog i Riksdagen. Sverigedemokraterna ble elefanten i Riksdagen, men har vokst raskt og er i ferd med å bli det viktigste opposisjonspartiet til Socialdemoraterna, en rolle Moderaterna har hatt i flere tiår.

Farlig å kaste en leder

Fra 1980 skiftet Høyre partileder syv ganger på 14 år. Siden 1994 og frem til i dag har det kun vært to på 23 år: Jan Petersen og Erna Solberg. Det har blant annet gitt åtte dominerende år i regjering, en tilværelse Høyre ikke har vært bortskjemt med. I 2006 havnet Høyre med Erna Solberg som leder under 10 prosent på målinger, mens Fremskrittspartiet lå over 30 prosent. Høyre hadde imidlertid lært å ikke koble sviktende oppslutning for mye til hvem som var partileder.

Det konservative folkeparti i Danmark rotet bort sin posisjon: Etter over 10 år med Poul Schlüter som statsminister hadde de hele seks partiledere på syv år, med parallell velgerflukt. Først når de i 2000 roet seg med en grå politimann fra Fyn, Bendt Bendtsen, varte det ikke lenge før De konservative igjen kom i regjering. Men etter noen år der ville de ha mer enn «10-prosent-Bendt», og fargerike Lene Espersen overtok. Men hun ble «5-prosent-Lene», og valgnatten 2011 gikk danske Høyre fra å ha visestatsministeren til å bli Folketingets minste parti. For to år siden ble de reddet av at sperregrensen er kun 2 prosent, og ikke 4 som i Norge og Sverige.

Velgerne tenker sak

Det kan være gunstig for Moderaterna å ta med seg erfaringer fra søsterpartiene både i Norge og Danmark. I øyeblikket virker det som om de som ønsker å fjerne Kinberg Batra ikke klarer å samle nok støtte, slik det også var for Erna Solbergs motstandere i 2006. Det står heller ingen lysende Reinfeldt-, Borg- eller Bildt-skikkelse klar til å overta. Men Batra lever farlig. Hvis for eksempel også Centern tar igjen Moderaterna innen partikongressen i oktober, kan det ikke utelukkes at hun selv velger å gå av.

Undersøkelser fra meningsmålingsinstituttet Sifo viser at velgerne er mer interessert i saker og ideologi enn av hvem som er partileder. Moderaterna taper mannlige velgere til SD og kvinnelige til Centern. Et mannlig medlem av riksdagsgruppen er gått til SD, og selv Reinfeldts kvinnelige taleskriver er blitt Centern-velger. Men Moderaterna ble så pragmatiske under hans ledelse at partiet kanskje bør finne ut av hvem de vil være før de kaster sin første kvinnelige partileder uten at hun har fått prøve seg i et valg. Vil de gå i en liberal eller konservativ retning, og hva betyr det for politikken?

Å bare kaste partilederen er gambling.