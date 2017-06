Groruddalen er et bilhelvete, med tre tungt trafikkerte motorveier gående fra sør til nord. I dalsidene er det mye fint, men bunnen er så umenneskelig at det knapt er mulig å gå der. Så finnes det da heller ingen steder å gå til.

En av de få destinasjonene, Alna senter, ligner mest på festningsverket til en småkonge fra Mad Max.

Fakta: Bjørn Gregory-Stærk Bjørn Gregory-Stærk er spaltist i Aftenposten og jobber til daglig som programmerer. Stærk har skrevet bøkene Å sette verden i brann - en ateist skriver om Jesus, og Ytringsfrihet.

Av alle områdene i dalbunnen nærer jeg en spesiell avsky for Smalvollveien.

Den ligger gjemt på nedsiden av Tveita, der jeg bor. Hvis du forviller deg inn her, oppdager du først at du ikke har lyst til å gå der. Så oppdager du at det ikke er mulig å forlate den. Du må enten snu eller fortsette helt til Alna.

Hvis Veivesenet får det som de vil, kan Smalvollveien bli revet. Uheldigvis vil de erstatte den med en 8-felts motorvei som skal koble E6 fra Manglerudtunnelen til Alna. Tunnelen vil komme ut ved starten av Smalvollveien, og fortsette hele veien langs Tveita.

Redd Ulven

Det liker ikke innbyggerne i området. Nylig kalte de derfor Veivesenet, kommunen og politikerne inn på teppet til et fullstappet folkemøte.

Veivesenet stilte opp og forklarte seg. Det hele begynte med Manglerud, hvor folk har drømt i årevis om å bli kvitt E6. For å få til dette skal veien legges i tunnel. Dette er et stort prosjekt som tidligst står klart i 2030.

Så begynte Veivesenet å tenke på Hovinbyen, det store byutviklingsprosjektet for området rundt ring 3 fra Sinsen til Bryn. Her ønsker Oslo å løfte områder som Ulven og Teisen og skape en bydel hvor alt er grønt og hyggelig og folk klarer seg fint uten bil.

I dag er Ulven mer en slags enorm midtrabatt enn et boligstrøk, innesperret som det er av E6 på alle kanter. Hvis vi legger E6 om Smalvollveien kan Ulven og Teisen puste fritt, tenkte Veivesenet. Bra for Ulven og Teisen, trist for Tveita.

Å lure svarteper over på noen andre

Så langt er dette en helt vanlig veifortelling. Veifortellinger går slik: Vi trenger motorvei. Den må gå et sted. Jeg vil ikke ha den der jeg bor, og du vil ikke ha den der du bor. Så da går vi sammen om å lure svarteper over på noen andre før de rekker å protestere.

Slik gikk det da også på folkemøtet. Politikerne været raskt stemningen og brukte resten av møtet på å overby hverandre i løfter om at dette ikke blir noe av. Enten må E6 gå et annet sted, eller så må den legges under lokk eller i tunnel. Veivesenet advarte mot at lokk eller tunnel vil bli dyrt, på grunn av grunnforholdene. Det gjenstår altså å se hvor tøffe politikerne er når ingeniørene legger prisestimatet på bordet.

Men foreløpig ser det ut til at både Ulven, Teisen og Tveita slipper unna E6, og at svarteper havner hos dem som får tunnelregningen.

Mindre vei

Så langt altså en vanlig veifortelling. Men det skjedde noe uventet på folkemøtet. Det dukket opp en idé vi ikke har vært vant til å tenke siden bilalderen begynte, og som er så underlig at den nesten får en til å le: Kanskje trafikkproblemene Groruddalen har i dag, ikke bør løses med enda et 8-felts motorveiprosjekt til mange milliarder kroner.

Kanskje vi rett og slett burde ha mindre veikapasitet.

Det var Aud Tennøy fra Transportøkonomisk institutt (TØI) som satte i gang denne tankerekken. Hun la frem ny forskning om hva som skjedde da to av de fire kjørefeltene på E6 gjennom Brynstunnelen, som ligger i dette området, ble stengt for vedlikehold.

Fra før vet trafikkforskerne at bredere veier fører til at flere kjører bil, slik at det blir kø igjen. Derfor er det vanskelig for byer å bygge seg bort fra bilkøer. Det eneste som hjelper, er å få folk til å gå, sykle eller reise kollektivt. Mer vei fører også til at byene breier seg ut, slik at enda flere blir avhengig av bil i hverdagen. Veier inngår altså i en ond sirkel hvor de skaper mange av problemene de er ment å løse.

Ikke kaos

Men hva skjer når vi går i motsatt retning og struper en av Oslos tyngst trafikkerte veier? TØI og Veivesenet ventet kaos. De fryktet at trafikken ville flytte seg og skape kø på andre veier.

Og det ble noen problemer. Alle som har kjørt der, har sett de lange køene rundt Brynstunnelen. Folk som jobber i området forteller i rapporten at arbeidsreisen deres ble dårligere. Også de som reiser med buss fikk lengre reisetid. Lastebilsjåfører var spesielt misfornøyde.

Men kaoset uteble. Litt av trafikken flyttet seg til andre veier, men tusenvis av biler bare forsvant fra rushtiden. Folk fant andre måter å reise til jobb på, eller de jobbet mer hjemmefra. Og mange var like fornøyde som før.

Det er altså ikke gitt at Oslo må opprettholde den veikapasiteten vi har i dag. Det kan være bedre å ha mindre.

Frustrert over Veivesenet

Ikke uventet sa MDG seg enige. SV også. Det som overrasket meg, var at også Arbeiderpartiet syntes dette var gode ideer og mente at det kunne være bedre ting å bruke penger på enn 8-felts motorveier.

Ingen av dem hadde konkrete forslag til hvordan Ulven, Teisen og Tveita kan reddes gjennom en reduksjon av veikapasiteten. Men de virket frustrerte over at Veivesenet ikke engang har tenkt tanken. At de bare lager veiplaner som koster mye og øker eller opprettholder kapasiteten.

Mest forundret ble jeg over publikum, som reagerte positivt. Det var lav miljøvernerfaktor i salen. De som møtte opp var bare lokale innbyggere som ikke vil ha motorvei i nabolaget. Politikerne kunne nøyd seg med å love dem tunnelen de ba om.

I stedet fikk de publikum med seg på et forsiktig steg inn i en underlig tanke: At Oslo kan klare seg med mindre vei.

Ukonservativt

Høyre og Frp var selvsagt ikke med på dette. De nøyde seg med å love tunnel og så ikke poenget med nedbygging. Den typen prat fungerer sikkert i Asker og Bærum. Men hvis de ønsker å vinne Oslo tilbake i 2019, bør de kanskje følge Arbeiderpartiet.

Prosjektet med å fjerne biler fra Oslo sentrum går bra. Byrådet gjennomfører det slik jeg foreslo i 2015: Forsiktig og pragmatisk. Snart vil alle ta for gitt at det er få privatbiler i sentrum, slik de i dag tar for gitt at man ikke kan kjøre gjennom Folketeaterpassasjen.

Høyresidens iver for personbil i by er i grunnen underlig. Det er ingenting konservativt ved å sende hundre tusen to-tonns metallbokser gjennom boligområder hver dag. Det konservative burde være å beskytte lokalsamfunn mot umenneskelige trafikkmaskiner.

Kampen om gatene foregår over hele Oslo. På Kampen kjemper innbyggerne nå for en bilfri piazza. Det bør være en god konservativ sak å la lokalmiljøer styre bruken av sine egne gater.

Og Smalvollveien, Groruddalens styggeste vei? På folkemøtet fikk jeg vite at det går en fin elv bak den, Alna. Den er ikke lett å finne. Området er utformet slik at ingen ender opp der tilfeldig. Veier former byen, og når asfalten først ligger der, er det tungt å tenke nytt.

På Twitter: @Bjoern.Staerk

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Flere kronikker ab Bjørn Gregory-Stærk her: