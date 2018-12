Noen vil bygge seg det høyeste tårnbygget i landet, i den vakre viken som rammer inn hovedstaden vår. Belemre oslofjordregionens åpne, sårbare landskap i all evighet med en fet, altfor høy bygning.

Det må ikke skje!

Hvorfor ikke?

Skjærende og sykt umusikalsk

Omgitt av vakre skogkledte åser i landet som har den vakre, uberørte natur som sitt varemerke. Et høyhustårn her hvor vi har nok plass til å bygge i pakt med naturen, er skjærende og sykt umusikalsk.

Vårt ansvar er å ikke ødelegge det vakre landet vårt med tøys og inngrep i form av gigantiske stål- og betongstrukturer der det ikke er samfunnsmessig påkrevet. På Fornebulandet er det en våt drøm for en eiendomsutvikler som vil tjene enda flere penger. Men påkrevet? For å redde havet? For noe sludder.

Forskningsmiljø fungerer ikke isolert i høye tårn

Du finner ingen faglig argumentasjon som underbygger at forskningsmiljøer stortrives i toppetasjene på et tårn. Forskningsmiljøer er gjerne små grupper som jobber tett sammen over lengre tid, med stort behov for interaksjon.

Tårnbygg: ingen miljøgevinst, stort «miljømessig fotavtrykk»

Du kan ikke vise til noen miljøgevinst ved tårnbyggeri på Fornebu. Tvert imot; det høye tårnbygget er den minst arealeffektive bygningskropp du kan bygge. Svære arealer går med til vertikal-kommunikasjon, rømningsveier, bærende konstruksjoner, tekniske installasjoner. Tonnevis av stål og betong går med.

Tårnbygget er derfor i langt mindre grad enn lavbygget bærekraftig og effektivt. Når er tårnbygg virkelig påkrevet?

Tårnbygg bygges ofte i klynger der det ikke finnes plass til lavbygg, eller de bygges av prosjektmakere som søker anerkjennelse og vil synliggjøre seg selv. Hele verden vet jo godt hva Trump Tower står for. 202 meter høyt!

Når er tårnbygget en estetisk nytelse?

Som arkitekt nyter jeg en spenstig, slank og lekker bygningskropp når jeg av og til treffer på den – utspekulert og dristig. Du finner dem gjerne i de store byene, som for eksempel i Shanghai med sine 24 millioner mennesker. I klynger, tett på hverandre utfordrer de sine naboer: Hvilken skyskraper er høyest? Hvilken er barskest? Et teknisk vidunder, men med altfor store konsekvenser til å fungere som en guttelek. Uansvarlig.

Tårnbygget, tegnet av Gert Wingårdh, er ikke vakrest i verden. Er det nokså fett? Stablekarakter som er på moten nå? En diger, trygg base – er den spenstig? Dristig? Nei.

Tårnet vil bli hatet

Etter hvert vil det bli hatet fordi tårnet evinnelig og alltid vil forstyrre oss når vi ønsker å nyte Fornebulandets fantastiske landskapskvaliteter og glede oss over livet på fjorden. Allestedsnærværende og forstyrrende. Det vil bli et foraktet symbol for en havreddende virksomhet, er det noe særlig lurt?

Et typisk eksempel på hvordan vi mennesker trenger oss frem med våre selsomme påfunn på tvers av det som er naturlig fra naturens side. I det vakre Oslofjordlandskapet vil det høye tårnet rope aggressivt til alle sider. Hva det skrikes om, er i alle fall ikke det uskyldige stakkars havet.

Gi Røkke tilgang til en strandtomt på Fornebu

Verden vil redde havet og det er påkrevet at bidragsytere, forskere, studenter og et proaktivt publikum kan forene innsatsen på et sted. I Norge? Hvorfor ikke? Tett på hovedstaden, ved Oslofjorden, på Fornebu? God idé! Bra Røkke!

Hvordan trekker vi havets redningsmenn til Fornebu? Til landet med vikingskipene, Nansen, Amundsen og Røkke?

Lag en temapark og et science-senter nært koblet til et forskningssenter. Bruk Fornebulandets vann- og strandlandskap.

Et havsenter er i sin natur horisontalt og ligger i overgangssonen mellom strand og vann.

En inviterende temapark om verdenshavene som med sine tankevekkende og interaktive tekniske installasjoner i et vakkert Fornebulandskap trekker besøkende, entusiastiske forskere og studenter fra hele verden til dugnad. Også med et Røkkestipend?

Gi Røkke tilgang til en fantastisk strandtomt på Fornebu med 25 mål land og 30 mål vann! Legg 200-meters tårnet horisontalt. Tre høye etasjer, 15 meter høyt med bredde som et hangarskip, 40 meter.

Niels Torp

Potensiale som for Vigelandsparken

Dette gir mulighet for store, effektive auditorier, store sammenhengende flater for laboratorier, åpne og fleksible kontorflater, møtesaler og spektakulære break-out arealer og restauranter. Det blir nyskapende annerledes. Blir tydelig og kjent. Du går «om bord», som på operaen, og er med i redningsaksjonen.

Potensialet vil bli som for Vigelandsparken med over en million besøkende til haveventyret på Fornebu. Gjester fraktes inn med bane og shuttleferger. Tre meter over jordoverflaten er der det skjer, på godt og vondt.

Hvem kommer etter noen år for å la seg begeistre av et uspennende, tykt tårn der virksomheten høyt oppe i skyene ikke angår deg nede i havkanten?

Et interaktivt science-senter skaper begeistring, en temapark som stadig oppdateres blir aldri foreldet slik en bygning blir det. Underholdning og opplevelse gir lyst til å forske.

Neste gang du er i Vest-Frankrike, Loiredalen, besøk Puy du Fou, initiert av en mann med sans for historiefortelling: Phillippe de Villiers. Dette er en av de store temaparker i verden: til lands, til vanns, med dyreliv, teknologi, krig og historie, med over to millioner årsbesøkende.

Et høyt blått, grønt eller gult tårn, midt i vårt felles fjordparadis, vil etter få år ønskes fjernet og vil forstyrre vår holdning til det ideelle mål: redd havet nå! Bygget som huser havsenteret, må ha appell utover det ordinære.

Byggetillatelse i vann?

Tomten kjenner Røkke til: vakkert beliggende foran hans tidligere Akerhus. Raus og vakker tomt foran et stort kontorhus med god plass som fremstår tilbaketrukket, ganske beskjedent for å kunne underordne seg landskapet.

Røkkes skip, den lange, lave strukturen, vil interessere med sin originale egenart og bryte vesentlig mindre med naturlandskapet enn det digre, høye tårnet.

Steinhard eiendomsutvikling blir i denne sammenhengen et stusslig og forstyrrende element.

Spørsmålet er om havet reddes ved å la bygge et digert, blått tårnbygg som ikke har noe med balanse med naturen å gjøre, men som snarere understreker det motsatte. Nemlig menneskets herping av naturen og selsomme trang til å tvinge gjennom sine inngrep og påfunn.