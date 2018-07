Myk velferdspolitikk mot rå markedsøkonomi kan leses som uttrykk for kamp om verdier i konteksten av kjønn. Utviklingen viser tegn til en antifeministisk utvikling hvor kvinnelig samfunnsinnflytelse generelt og kvinnelig politisk innflytelse spesielt, er truet.

Et samfunn tuftet på maskuline verdier

Den franske forfatteren og filosofen Simone de Beauvoir hevdet i boken «Det annet kjønn» fra 1949 at kvinnerollen var en konstruksjon. Der mannen med sin maskuline identitet fant seg naturlig til rette i et samfunn laget av og for ham, måtte kvinnens identitet tilpasses en mannlig målestokk.

«Man fødes ikke som kvinne, man blir det», var hennes berømte formulering av problemet. Kvinne var noe du ble ut fra forventningene til det mannsdominerte samfunnet. At samfunnet i sinn og skinn var tuftet på maskuline idealer gjorde kvinnen til et kjønn på en slags evig annenplass, etter mannen.

Ny tid

Etterkrigstiden bød på politisk nybrottsarbeid og en samfunnsutvikling som løftet frem kvinnelig virketrang i all sin skapende kraft. Vi fikk velferdsstat og likestilling.

Så effektiv har politikken vært, at samfunnet i dag knapt synes å ha behov for den maskuline energien Beauvoir i sin tid mente kvinner ikke fikk ta del i.

Velferdsstat og kvinneflertall

Velferdsstaten tilbyr oss omsorg og læring gjennom hele livet. Samfunnsoppgaver som krever massiv tilstedeværelse av helse og utdanningsinstitusjoner – som i sin tur ser ut til å passe som hånd i hanske med kvinners måte å tenke og arbeide på.

En stor del av arbeidslivet den norske velferdsstaten genererer, er i alle fall dominert av kvinner. Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) var i 2017 tre av fire ansatte i kommunal sektor kvinner. I staten seks av ti. Hva Beauvoir ville tenkt om utviklingen, vites ikke, men svært mange norske yrkeskvinner har arbeid med ulike former for omsorg og læring som mål.

Velferdsstaten et uttrykk for kollektiv kvinnelig identitet?

I så tilfelle er det kvinnene som nå står frem på historiens scene med en naturlig nøkkelfunksjon i samfunnet. På den annen side er det uklart hva vi trenger den tradisjonelle mannlige identiteten til.

Det maskuline kan få en ekstremfunksjon, for eksempel knyttet til brann og redningsarbeid, men hvor gjør vi av tradisjonell maskulin energi i et ellers fredelig samfunn tuftet på kvinnelige omsorgsverdier?

Fra konflikter om nasjonal og etnisk tilhørighet vet vi at kollektive identiteter ofte er ekskluderende. Samtidig er kollektive identiteter seige strukturer ettersom endring krever at et stort antall individer går i en annen retning.

Den livsviktige identiteten

Så, hva om du er mann i den kvinnelige velferdsstatens myke favn? Idéhistorikeren Eivind Tjønneland skriver om identitet som noe du først blir klar over når du er i ferd med å miste den. Da blir identitetsspørsmålet til gjengjeld livsviktig.

I et system hvor mannen må finne sin plass innenfor en kollektiv kvinnelig identitet, står maskuline idealer for fall.

Mannen som det annet kjønn?

Innenfor velferdsstatens paradigme blir det mannen som nå må avfinne seg med posisjonen som det annet kjønn. Låst fast i sine tradisjonelle maskuline verdier synes det kun å være plass til ham hvis han innordner seg behovene til et samfunn forankret i feminine verdier.

Hvor finner motstanden veien? Et mulig svar er å finne i den markedsliberale høyredreide politikken.

Machokulturen inntar det offentlige

Nye styringsideologier og markedsøkonomiske løsninger har forlengst invadert offentlig sektor.

Et økende antall private bedrifter engasjeres til arbeid for den offentlige velferdsstaten.

Det private næringslivets inntog i velferdsstaten kan leses som en konkurrent til det politiske systemet om makten i samfunnet, og i privat næringsliv er det fortsatt mannen som regjerer.

Fra Institutt for samfunnsforskning kan vi lese at kun 22 % av topplederne i de 200 største selskapene i Norge, er kvinner. I privat sektor totalt utgjør menn rundt to tredjedeler av de sysselsatte, viser tall fra SSB.

Utvikling i kvinnenes disfavør

En dynamikk mellom politikk og næringsliv, hvor velferdsstaten presses av aktører i det private, markedsstyrte næringslivet, kan dermed tolkes inn i konteksten av kjønn.

Privatisering av velferdsstatens oppgaver er en utvikling i kvinnenes disfavør. Slik endres også velferdsstaten karakter. Fra å være preget av feminine verdier som tillit, trygghet og omsorg, beveger velferdsstaten seg over mot et maskulint etos bygget på konkurranse, vinnerkultur og makt.

Maktstatenes renessanse?

Ute i verden når maktkampen menn imellom stadig nye høyder. I Aftenposten kan vi lese at Donald Trump ser på Kina, Russland og EU som fiender.

Putin lar seg avbilde som jagerflypilot og cowboy. I Tyrkia vant Erdogan valget og avsluttet like godt parlamentarismen under mottoet «et storslått Tyrkia trenger en sterk leder».

I Norge etableres det amerikanske militære baser og settes rekord i eksport av våpen alt mens NATO-sjef Jens Stoltenberg uttaler at der det før ble kuttet milliarder skal det nå tilføres milliarder.

Og i Frankrike har en høypotent Emmanuel Macron noe kryptisk erklært at «France-is-back».

Råere og mer aggressiv

I verden omkring oss er det altså ikke sårt tiltrengte nye velferdsstater vi ser konturene av, derimot aggressiv konstruksjon av fiendebilder, militær opprustning og en stadig råere og mer konkurransepreget markedsøkonomi hvor tradisjonelle maskuline verdier nærmest er enerådende.

På 2000-tallet profilerer ikke verdens land og stater seg innenrikspolitisk som myke og humanistiske velferdsstater, men utenrikspolitisk som autoritære maktstater overfor andre stater.

Norge følger etter

Moderat, sentrumsorientert politikk som har ført kvinner opp og frem, svekkes ubønnhørlig under en markedsliberal høyrebølge med forsvarsindustri og militær makt på slep.

Motsetningsforholdet mellom myk velferdspolitikk og hard markedsøkonomi utgjør på sikt en fundamental trussel for likestillingen mellom kvinner og menn. Beauvoir ville neppe applaudert utviklingen.