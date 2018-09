Norge er nettopp blitt kåret til verdens beste land – nok en gang. Men bare noen dager tidligere bekjentgjorde Gallup listen over verdens lykkeligste land. Paraguay vant konkurransen – for tredje gang på rad! Norge fikk også her en hederlig, men noe skuffende plassering etter de første ti.

37.000 kroner vs. 640.000 kroner

Mange synes nok det vil være noe forbausende å plassere de to side om side i en hvilken som helst konkurranse, og kanskje særlig for «verdens beste land» for både å leve og nyte livet i.

Hvordan kan du sammenligne et land sør på kloden – altså med sitt klima og en sydende sommer som varer i måned etter måned – med et nordisk land hvor sommeren noen ganger skjer på en tirsdag (OK, ikke i år).

Årlig BNP pr. innbygger i Paraguay er litt over 37.000 kroner, og over 640.000 kroner i Norge. Paraguay, uten kystlinje, er et av de fattigste landene i Sør-Amerika. Norge, den sjøfarende vikingarvingen med sin rikdom fra havet – fisk og olje – har et forsprang. Penger bringer åpenbart ikke lykke. Så hva er det da som gir lykke? Hva har de to til felles?

Vi har hatt gleden å leve i begge land og kan derfor si vi har en heller privilegert mulighet til å påtvinge leserne vår subjektive liste over de sidene som er felles for de to landene, og som derfor muligens kan forklare (eller eventuelt ikke) den høye graden av godt liv.

Friluftsliv

Praktiseres blant store deler av befolkningen i Norge så vel som i Paraguay. I Norge med ryggsekk og termos med varm kakao, i Paraguay med en toliters termos som skal holde vannet iskaldt slik at du kan helle det over yerbamate-tebladene.

Selv om det åpenbart er viktige forskjeller i formen for friluftsliv, for eksempel foretrekker nordmenn lange turer i skog og fjell, paraguayanerne er mer glad i sosiale sammenkomster på plaststoler under et tre, kan vi vel si at det å oppholde seg utendørs er en kilde til lykke.

Grill-lykke

I helger med godt vær er luften røykfylt i norske og paraguayanske byer. For når du er sammen med venner, må du absolutt fyre opp en grill.

Paraguayanerne foretrekker oksekjøtt, skjønt, det du kjøper som argentinsk oksekjøtt var høyst sannsynlig en paraguayansk ku den gangen den fortsatt befant seg på de grønne enger.

Nordmenn elsker pølser, der forbindelsen til hvilket som helst levende dyr, for ikke å si kjøttinnhold, er rent hypotetisk.

Gleden ved å dele

Dette er noe en utlending kan erfare i begge landene. I norske kontorkjøkken støter du ofte på restemat, kanskje til og med noen kakestykker, med beskjeden: «Bare forsyn dere!» Til og med kjæledyr kan deles, som vi ser i annonser på nettet.

Paraguayanerne har også store hjerter og er ivrige etter å dele, ikke bare nasjonaldrikken – tereré – men også bakteriefloraen sin gjennom ritualet med å drikke den med ett og samme sugerør.

Vannkraft

Nok et slående eksempel på slektskapet mellom de to landene er at de, noe som ikke er vanlig i resten av verden, får nesten all sin elektriske kraft fra vannkraftverk.

Men det er ikke slik at utelukkende bruken av vannkraft gjør deg lykkelig, du må også bruke den på riktig måte, eller kanskje vi kan si på gal måte. For: Vær lykkelig, ikke tenk på økonomien.

Norge har verdens høyeste forbruk av elektrisk strøm. Paraguay produserer mer enn landet kan forbruke og selger overskuddsstrømmen til nabolandet Brasil, mens mye av det som blir igjen, går til spille grunnet dårlig infrastruktur slik at elektrisitet likevel er mangelvare.

Kosthold

Et enkelt kosthold, norsk risgrøt og Paraguays chipá, laget av maniok og maismel, er billige og smakfulle nasjonale klassikere. Men ingen av de to landene er kjent for å ha matskikker som fortjener betegnelsen «haute cuisine».

På den annen side: Ligger Italia og Frankrike på toppen av listen over verdens beste land? Ikke det, nei.

Man bør også merke seg at gatene i boligområdene i Oslo og Asunción er omkranset av frukttrær. Det er tydelig at folk blir lykkeligere av å få epler og mangoer i hodet enn av å spise fancy og trendy supermat som chiafrø og veganske ramennudler.

Alternativ transport

I begge land kan vi se stor variasjon i offentlige og individuelle transportmetoder. Ofte velges lavutslippsløsninger, særlig av dem som har råd til slike.

I Paraguay kan vi se de rike mennonitt-kolonistene kjøre opp foran butikken med hest og vogn, mens Bærums innfødte befolkning utfører sine daglige gjøremål i Teslaer eller på e-scootere.

Sirkulær økonomi

Begge land legger stor vekt på maksimal utnyttelse av- og forlengelse av livssyklusen for mange produkter. For eksempel har det norske markedet stor nytte av institusjoner som loppemarked og finn.no.

I Paraguay dominerer desentraliserte løsninger. Langs mange gater kan folk med litt næringsvett plukke opp varer direkte fra hjemmene.

Barnefødsler

Landene har noenlunde like stor befolkning – litt over fem millioner i Norge og litt over seks i Paraguay.

Et fellestrekk er den demografiske veksten: 1,26 % i Paraguay og 0,9 % i Norge. Norske og paraguayanske familier har altså samme vektlegging på antall barn, og likeså på en tilbakelent måte å oppdra dem på.

Tannbehandling

Hvem liker å gå til tannlegen? Det er en stressfaktor, så folk er sikkert glade for å slippe å se en tannlege. Og dermed er det slik at i de lykkeligste stedene på jorden er universell tilgang til tannbehandling for voksne ikke-eksisterende.

Paraguayanerne ordner det ved tradisjonelle metoder, mens nordmenn har gjort denne ekstremsporten til en turistattraksjon ved å organisere turer til Gdansk og Riga for å få fikset tennene.

Smugling

Paraguays Ciudad del Este på grensen til Brasil og Argentina er kjent som Sør-Amerikas hovedstad for smuglergods.

Lurer du på hvordan folk oppfører seg der? Vel, har du noensinne sett nordmenn på et svensk stormarked ved grensen, eller på en båt til Danmark, eller ved taxfree på Gardermoen klokken tre om natten når feriecharterflyet deres har landet?

Skjønner?

Det lykkelige liv :-)

Dette er bare noen midlertidige observasjoner, det trengs ganske visst mer sammenlignbar forskning på dette viktige temaet.

Det vi er sikre på, er at norske og paraguayanske livsstilseksperter bør slå seg sammen om å skrive den ultimate bestselgeren om å leve det lykkelige liv, som ganske visst vil få dansk «hygge» til å se ut som en Ikea-manual for møbler du ikke lenger har.

Oversatt fra engelsk av Bjørg Hellum