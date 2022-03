Derfor kommer Putin til å tape

Peter Englund Forfatter og historiker

I dag 20:00

Putin undervurderte grovt ukrainernes vilje til motstand og Vestens evne til rask og samordnet aksjon, skriver Peter Englund.

Vladimir Putins invasjon av Ukraina er det største strategiske feilgrepet en stormaktsleder har gjort siden Adolf Hitler erklærte krig mot USA i 1941.

Kronikk

«De skaper en ørken og kaller det fred.» Ordene tilhører den romerske historikeren Tacitus og beskriver situasjonen etter den romerske invasjonshærens seire i det vi nå kaller Skottland i 80-årene e.Kr.

Er det dette som nå venter Ukraina? Å bli underkuet gjennom ødeleggelse?

Jeg har sett noe sånt selv. Våren 1996 var jeg sammen med Dagens Nyheters fotograf Paul Hansen i det beleirede Kabul.

Deler av byen besto av kilometer etter kilometer med ruiner. Det var hus uten fasader, men også noen der fasadene var det eneste som sto igjen, som tomme skall.

Noen av bygningene hadde yttervegger som var brettet utover så de lignet på groteske blomster. På andre var fasaden falt innover, slik at det var oppstått underlige, pyramidelignende former. Mange mindre hus var sprengt så grundig i filler at alt som sto igjen, var en haug med murstein.

Her og der sto skjeve, sønderskutte panserkjøretøyer.

Og det var stille, tomt og livløst – som i en ørken. Det fantes ikke ett eneste spor etter menneskene som en gang hadde bodd der, bortsett fra den sursøte lukten. Den sivet opp som vann fra enkelte av de sammenraste husene.

Fakta Peter Englund Svensk forfatter og historiker, født i 1957. Han har skrevet flere populærvitenskapelige historiebøker. Englund var sekretær i Svenska Akademien i tidsrommet 2009 til 2015. (Kilde: Store Norske Leksikon, Wikipedia) Vis mer

Et syn fra fremtiden

Jeg var lamslått og assosierte automatisk til bilder fra sønderbombede byer i 1945. Jeg tenkte at dette er spøkelsesbilder fra fortiden (husk at dette fant sted i de overoptimistiske 90-årene). Jeg forsto ikke at det var et syn fra fremtiden.

For verden har sett mange slike totalt ødelagte steder siden den gang: Groznyj, Aleppo, Homs, Deir ez-Zor, Hama, Idlib, Raqqa.

Og nå, når russiske bomber, granater og raketter hagler ned over Ukraina, ser det ut til at flere byer der kan føyes til listen: Mariupol, Kharkiv, Mykolayiv, Sumy – Kyiv?

Kommer det også til å gå slik der? Kanskje.

Russlands president Vladimir Putin står her overfor et dilemma, ett dilemma blant flere. Samtlige er høyst bekymringsfulle og på ulike måter sprunget ut av hans egne illusjoner.

Det er ikke uvanlig at tilsynelatende uovervinnelige stormakter snubler og mislykkes i det de har fore. Ikke minst i moderne tid.

Frankrikes manglende evne til å håndtere sin imperienostalgi førte dem ut i katastrofen ved Dien Bien Phu i 1954. Lignende villfarelser lokket de britiske makthaverne til å begå det pinlige feilgrepet som nå kalles Suezkrisen i 1956.

John F. Kennedys presidenttid i USA er for alltid knyttet til fiaskoen i Grisebukta i 1962. Sovjetunionens leder Nikita Khrusjtsjovs ville sjansespill i 1962, da han utplasserte atomraketter på Cuba, endte med at han selv ble avsatt.

For USA tok det lang tid å komme seg etter sin monumentale fiasko i Vietnam.

Mange sporer begynnelsen til Sovjetunionens fall tilbake til Leonid Brezjnevs skjebnesvangre beslutning om å invadere Afghanistan i 1979.

Noen av de såkalte humanitære krigene i 1990-årene nådde slett ikke målene: Invasjonen i Irak, som USAs daværende president George W. Bush og hans nykonservative krets drev gjennom mot all fornuft og bedre vitende i 2003, gikk snart over styr.

Og vestmaktenes krig i Afghanistan, som dro ut i smertefullt langdrag, endte som vi alle vet, i august i fjor med fullstendig fiasko.

Men stilt overfor denne katalog av storpolitiske fadeser, drister jeg meg likevel til å påstå følgende: Vladimir Putins beslutning om å invadere Ukraina i februar 2022 er trolig det største strategiske feilgrep noen stormaktsleder har begått siden Adolf Hitler erklærte krig mot USA i desember 1941.

Den dag i dag har historikerne vanskelig for å forklare hvorfor Hitler gikk til dette skjebnesvangre skrittet. (Der Führer selv var strålende fornøyd og feiret om kvelden i strid med alle prinsipper med champagne.)

Riktignok hadde japanerne nettopp angrepet Pearl Harbor. Men beslutningen, som med ett slag føyde verdens største økonomiske makt til en allerede lang liste med fiender, ble fattet med unødig hastverk.

Tvert imot hadde Tyskland alt å vinne på å vente.

Forklaringen som virker mest fornuftig

Det ville for eksempel ha sinket den amerikanske innsatsen i Europa og Nord-Afrika. Dessuten ville det ha bremset USAs livsviktige militærhjelp til Sovjetunionen på et tidspunkt da landet var som mest presset. Selv høytstående nazister hadde vanskelig for å forstå.

Forklaringen som virker mest fornuftig, er at Hitler gikk seg bort i sine egne ideologiske myter: USA var ingen trussel. Landet var feigt, svakt, bedagelig tilbakelent og degenerert. USA var styrt av jødene, USAs økonomiske makt var et bedrag, fabrikkene dugde ikke til særlig annet enn å produsere barberblad og kjøleskap.

Ingenting av dette viste seg å stemme. Tyskland var nå dømt til å tape krigen.

Jeg vil understreke at selv om Putins beslutning om å invadere er omtrent like tåpelig som Hitlers krigserklæring i 1941, demper dette på ingen måte alvoret i den aggresjon som Ukraina nå utsettes for. (Eller i den trussel som vi alle fornemmer.) Snarere tvert imot.

Gale vurderinger og feilgrep

Den fortvilte situasjonen som ukrainerne befinner seg i, har for øvrig et ekko i teksten av Tacitus som jeg nevnte.

Romernes mektige hær hadde som sagt invadert og presset stammene i det skotske høylandet til de sto bokstavelig talt med ryggen mot havet. Før det avgjørende slaget (år 83 eller 84) holder kelterhøvdingen Calgacus en tale, ifølge Tacitus.

Han maner sine menn til å kjempe og advarer mot romerne, «hvis undertrykkelse man forgjeves har forsøkt å unngå gjennom lydighet og underkastelse ... Om motstanderen er rik, vil de plyndre ham. Om motstanderen er fattig, vil de kontrollere ham ... De røver, dreper, stjeler og lyver og kaller det imperium. De skaper en ørken og kaller det fred».

All denne veltalenhet – som kan være Tacitus’ egen – var uansett forgjeves. Romerne vant, stammene ble spredt, og hele Britannia var i ferd med å bli romersk. Men så skjedde det noe, uvisst hva. Tacitus skyller på feilaktige beslutninger fra keiser Domitian i Roma.

Nå vel. I dag står det klart for de fleste av oss at historien om Putins invasjon av Ukraina også er historien om en hel serie gale vurderinger og feilgrep.

Han undervurderte grovt ukrainernes vilje til motstand og Vestens evne til rask og samordnet aksjon.

Trodde han kanskje på maset fra sine egne trollstyrker om at Vesten var feigt, svakt, bedagelig og degenerert? Eller at Putins alle nyttige idioter i vest skulle gi ham støtte proporsjonalt til alle pengene han hadde kjøpt dem med?

Gjennom sin overdrevne voldsbruk har han uansett styrket den nasjon som han mente å undergrave, og sveiset sammen den alliansen han trodde at han splittet.

Han undervurderte grovt ukrainernes vilje til motstand og Vestens evne til rask og samordnet aksjon

Så dum ville ikke Stalin vært

Putin tok feil om hvilke sanksjoner som truet, og hvilken virkning de ville få.

Her ligger det i grunnen et interessant paradoks: Langsomt har motviljen vokst i Europa mot den økende økonomiske avhengigheten av Russland. Dette er en viktig del av forklaringen på hvorfor Vesten i årevis har tasset så forsiktig rundt Putin at hans selvsikkerhet, ikke uten grunn, har vokst tilsvarende.

Men nå, når skitten virkelig har trukket inn i viften, er denne avhengigheten blitt forvandlet fra en sårbarhet til å bli Vestens kanskje fremste våpen. Det er skjedd på en logisk, men nokså uforutsett måte.

Utvilsomt ventet Putin seg symbolske tiltak, som at Vesten ville legge hånd på oligarkenes luksusyachter. Men han regnet åpenbart ikke med at den russiske sentralbanken skulle bli utestengt.

Dette smått geniale trekket berøvet med ett slag Russland rundt to tredjedeler av landets møysommelig oppsparte valutareserve på rundt 600 milliarder dollar. Den skulle gjøre at sanksjoner ikke ville bite på Russland. (Si hva man vil om Stalin, men han ville neppe ha plassert sin økonomiske reserve i banker i Hitler-Tyskland.)

Putin tok feil om hvilke sanksjoner som truet, og hvilken virkning de ville få

Hva viker først?

Nå er spørsmålet: Hva kommer til å vike først? Den ukrainske motstanden eller Russlands økonomi?

Putin feilvurderte sin egen militære styrke. Åpenbart trodde han at det ville være nok å rulle inn med spesialstyrker, hugge hodet av statens ledelse, se motstanden smelte bort og så utnevne en marionettregjering. (Akkurat som Brezjnev gjorde, men med større hell, i Kabul i desember 1979.) Derimot støtte de regulære russiske styrkene på uventet hard motstand, led uventet store tap og presterte uventet svakt.

Forklaringene er mange og til dels altfor tekniske til å være av interesse her. Jeg vil bare se nærmere på to.

Russland er et av de mest korrupte og minst likestilte land som finnes (en gruppe på rundt 500 familier eier mer enn resten av befolkningen til sammen). Landet styres av en gjeng kleptokrater med Putin i spissen.

Er det ikke da lett å tenke seg at i det minste en del av de enorme summene som er blitt øst ut over de russiske militære de siste ti årene, på et eller annet vidunderlig vis har boblet opp igjen i eksotiske skatteparadiser eller er blitt transmogrifiert – helt endret form – til privatpalasser i «Londongrad»?

Det er også verd å nevne at brølet fra egen desinformasjon ser ut til å ha bedøvet de væpnede styrkene: Enkelte avdelinger var åpenbart ikke rede da Putin (tross iherdige forsikringer om det motsatte) trykket på sin knapp. Problemer med vedlikehold ble derfor snart større enn det som forventes i en moderne hær.

Brølet fra egen desinformasjon ser ut til å ha bedøvet de væpnede styrkene

Kyiv må inntas, ellers taper han krigen

Av alle selvforvoldte problemer som Putin må ta hånd om, er det militære mest akutt. Kyiv må inntas, ellers taper han krigen. Spørsmålet er hvordan.

Det som venter i Kyiv, er neppe en klassisk kamp fra dør til dør, slik de fleste har sett på film, og som jeg lærte i militæret. I et slikt scenario sprenger man seg gjennom vegger, skyter gjennom gulvet, klatrer over takene og rensker opp i husene ovenfra.

Bykrig er den vanskeligste og mest brutale form for kamp som finnes. Under vanlige forhold krever et vellykket angrep et tallmessig overtak på tre til én. I tettbebyggelse må angriperen ha en overlegenhet på fem til én. Og de motbydelige omstendighetene forutsetter høyt motiverte soldater. Nettopp det som den gjennomsnittlige russiske soldaten åpenbart ikke er.

Dette kan være forklaringen på at Putin har begynt å sette inn leiesoldater: folk fra den såkalte Wagner-gruppen, som er oligarken Jevgenij Prigozjins privatarmé, tsjetsjenere og nå senest i all hast vervede syrere.

Byens forsvarere er høyt motivert

Men disse bandittene i uniform kommer ikke til å være nok. Heller ikke den russiske hæren kommer til å greie dette, selv om de mot formodning skulle våge å sette den inn i et massivt omfang. I alle fall ikke mot Kyiv.

Den ukrainske hovedstaden har over dobbelt så mange innbyggere som Stockholm og har en utstrekning som faktisk er større enn New Yorks. Og byens forsvarere er høyt motivert. Dermed gjenstår den klassiske russiske militære løsningen: ildkraft. Motstanderen skal bombarderes til underkastelse.

Russerne sprengte uten å blunke både Groznyj og Aleppo. En lignende skjebne venter byer som Kharkiv og Sumy. Spørsmålet er likevel om de har mage til å utsette Kyiv for samme behandling. Det er snakk om byen som russiske etno-nasjonalister omtaler som det russiske imperiets vugge, og som russisk-ortodokse biskoper kaller for «vårt Jerusalem».

Den samme logikken som gjør byen fristende å erobre, gjør den vanskelig å jevne med jorden.

Den samme logikken som gjør byen fristende å erobre, gjør den vanskelig å jevne med jorden

Kanskje kan Kyiv omringes og sultes ut. Men hvordan ville det ta seg ut i et land der minnene om Leningrads beleiring fremdeles gjør vondt?

Nervegass? Slett ikke umulig. Alt avhenger av hvor hensynsløs den russiske diktatoren er. Og hvor desperat han blir.

Det som gjør Putins invasjon til et så strategisk feilgrep, er ikke bare summen av feilvurderingene som er nevnt her. Putin satset på en blitzkrig, ikke som den raskeste måten å vinne på, men den eneste måten å vinne krigen på.

Han kommer til å tape alle typer konflikter med Vesten om de trekker i langdrag – kald, het eller halvvarm strid. Og det gjelder, mener jeg, selv om han skulle lykkes i å okkupere Ukraina.

Ikke sjanse for at Putin kan seire i lengden

Putins imperialistiske overbygning er simpelthen altfor stor for hans økonomiske basis, for å låne et bilde fra Karl Marx. For akkurat som i 1941 avgjøres konfrontasjonen til slutt av økonomisk styrke og materielle faktorer. Og der er Vesten overlegen på alle måter. Enormt overlegen til og med.

Litt statistikk: I 2021 var USAs militærbudsjett på 754 milliarder dollar. Legg til EU-landenes samlede budsjetter på cirka 200 milliarder og Storbritannias på 76 milliarder, så blir totalsummen på 1030 milliarder dollar.

Russlands militærbudsjett for samme år var på 63 milliarder dollar.

I 2020 hadde USA, EU og Storbritannia et sammenlagt bruttonasjonalprodukt på 38.952 milliarder dollar, mens Russlands nasjonalprodukt lå på 1483 milliarder.

Hvis vi i vest bare kan holde nervene i sjakk og fortsette å verne oss selv, våre grenser, folkeretten og demokratiet med styrke, fasthet og ro, så finnes det ikke en sjanse for at Putin kan seire i lengden.

Når alt kommer til alt, er det som kvalifiserer Putins beslutning om å invadere Ukraina til det største strategiske feilgrepet siden Hitlers krigserklæring i 1941, de store, ja, tragiske konsekvensene dette kommer til å få for Russland selv. (Og jeg tenker da ikke på virkningene av en eventuell krig med Vesten, som Russland ikke kan vinne.)

I 1990-årene og et stykke inn på 2000-tallet fantes det en ikke urimelig drøm om at Russland, det store og vakre Russland, kunne bli et normalt land og en naturlig del av Europa, til gjensidig gevinst, glede og respekt for alle parter. Men noe skjedde på veien til utopien.

Kanskje var det så enkelt som at landet havnet i hendene på tyver, gangstere og gamle KGB-agenter.

Eller at en modernisering av Russland forutsatte reformer som kunne forstyrre det indre økonomiske status quo som oligarkene og kleptokratene bygget sine formuer på. Disse gikk i stedet inn for å bryte det ytre, politiske status quo som generasjoner av sovjetledere (med alle sine svakheter) hadde respektert. Jeg vet ikke.

Broer til modernisering av Russland er nå brent

Men jeg vet at alle broer til en økonomisk, politisk og kulturell modernisering av Russland nå er brent. Med denne på alle måter urimelige broderkrigen mot Ukraina som påskudd er de siste sprekkene av åpenhet blitt murt igjen. I løpet av to uker har Putin greid å rasere 30 år av landets økonomiske fremskritt.

I stedet ser vi et diktatur som er mer skyggeredd enn Khrusjtsjovs, mer forstokket enn Brezjnevs, mer konfronterende enn Andropovs og mer stagnert enn Tsjernenkos.

Russland er isolert, utstøtt, foraktet og forblindet.

Landet kan riktignok holde seg flytende på sine store reserver av fossile råvarer. Men i takt med at klimaomstillingen tar fart, vil disse miste noe av sin betydning, før de blir helt verdiløse.

Hva kan Russland gjøre da? Og hva kommer Russland til å være da? Det russerne må tenke over, er ikke bare hva de utsetter andre for gjennom denne krigen, men like mye hva den til slutt kommer til å gjøre med dem selv.

«De skaper en ørken og kaller det fred», skrev Tacitus. Deres leder må kalle det en seier, men det han tilbyr, er en ødemark.

Oversatt av Aasmund Willersrud.