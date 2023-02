Det er ikke olje som er Norges største rikdom. Det er oss. Menneskene

14.02.2023 19:30

Avbildet her er Demenskoret, som også er et TV-program på NRK.

Er kunstig intelligens en trussel for skolen? Gjør teknologien oss sårbare, kalde og redde? Eller gir den oss mulighet til å utvikle evne til empati, glede og raushet?

Dette er en kronikk. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å sende et kronikkforslag, kan du lese hvordan her

«Deilig – deilig – deilig!» stråler korist Hallfrid, mens programleder Ingrid Gjessing Linhave gråter og ler og deler ut bamseklemmer.

Demenskoret er ikke laget av ChatGPT, for å si det sånn. Siden nyttår har koret samlet oss i savn, glede og takknemlighet, med en genuin opplevelse av menneskelig fellesskap i hytter og hus landet rundt.

Forskere fra NTNU og Musikkhøyskolen er koblet på, og resultatet er journalistikk og forskning som kan gi glede og oppdrift for mange mennesker. Programmet har allerede inspirert til nystartede demenskor i flere byer og tettsteder i Norge.

Vi vil trolig se flere slike unike produksjoner når kraftfull teknologi hjelper oss med det intellektuelle grovarbeidet.

Kunstig intelligens

Det er neppe tilfeldig at noen av de mest omtalte sakene så langt i år er Demenskoret, ChatGPT – roboten som visstnok skriver som Brecht – og DALL-E2, roboten som maler som Munch.

Vi befinner oss midt i en teknologisk revolusjon, og mulighetene for bekymring er uendelige. Heldigvis er mulighetene for problemløsing også det.

Men hva vil denne kunstige intelligensen hjelpe oss med?

Aftenpostens kommentator Christina Pletten spurte ChatGPT om å beskrive seg selv på en oppmuntrende måte.

«Kunstig intelligens vil gjøre fremtiden bedre ved å hjelpe med å løse komplekse problemer og automatiserte, repeterende oppgaver. Det vil frigjøre tid til mer kreative og meningsfulle aktiviteter.»

Smak litt på den ... Mer kreative og meningsfulle aktiviteter. «Deilig, deilig, deilig!» for å sitere Hallfrid.

Gunstig intelligens

En meningsfull aktivitet kan være å bli skikkelig god til å ta vare på oss selv – og hverandre. Skape gode relasjoner og varme rom, der det er trygt å lære, feile og være uenige.

«Din naive dust! Så banalt.»

Det er min engstelige reptilhjerne som blander seg inn – mitt trollete, indre kommentarfelt. Hjernen min vil holde meg trygg. Passe på at jeg ikke sier noe idiotisk som kaster meg ut av fellesskapet.

Vår indre trollfabrikk

Hjerneforskningen har vist at vi mennesker er utstyrt med en negativitetstendens som gjør oss sårbare for frykt og bekymring. Det er relativt lett å skremme oss, splitte oss og herske med oss. Vi er årvåkne for farer og problemer.

NRK ville trolig gitt oss et mer realistisk bilde av virkeligheten ved å sende Norge Rundt hver dag og Dagsrevyen hver uke.

Denne tendensen bidrar til at nær 80 prosent av oss tror verdens ekstreme (relative) fattigdom er fordoblet de 20 siste årene. I virkeligheten er den halvert. NRK ville trolig gitt oss et mer realistisk bilde av virkeligheten ved å sende Norge Rundt hver dag og Dagsrevyen hver uke.

Den viktigste ferdigheten

Hvilke blir de viktigste jobbferdigheten fremover, spurte LO og Spekters ledere og tillitsvalgte, og svaret var overraskende samstemt:

Å være menneskenær.

Når maskinene avlaster oss intellektuelt i massiv skala, blir de menneskenære oppgavene viktigere i nesten alle jobber, å lytte godt til andre, emosjonell styrke, evne å skifte mening, altså å være menneske og medmenneske.

Før handlet jobbene våre om muskler. I dag handler de om hjernen. I morgen vil de handle om hjertet.

Dette samsvarer med signalene fra mange av verdens ledende universiteter. Her er Minouche Shafiq, toppleder ved London School of Economics (LSE): «Før handlet jobbene våre om muskler. I dag handler de om hjernen. I morgen vil de handle om hjertet.»

Hun befant seg ikke på en alternativmesse, men på Verdens økonomiske forum i Davos.

Mye tyder på at det vi lenge har ansett som banalt, som følelser og relasjoner, vil bli våre menneskelige superkrefter i fremtiden.

Nei og atter nei!

Hvordan ser dette menneskenære ut?

Jeg har allerede nevnt Demenskoret, og jeg vil også trekke frem NRK-serien Vennejakten, som har premiere torsdag denne uken. Der får fire unge mennesker hjelp til å finne seg venner. Jeg kan nesten ikke tenke meg en viktigere ferdighet i livet enn å finne, og pleie, vennskap.

Eller hva med TV 2s publikumssuksess «Hver gang vi møtes» der artister modellerer respekt, takknemlighet og kollegial raushet i en ellers hard konkurransebransje?

«Pass deg», advarer reptilhjernen. «Skal vi bare gå rundt å klemme og gråte nå? Æsj! Det er pinlig og klamt.»

Reptilhjernen min opplever selve ordet menneskenær som en trussel. Det lukter av sårbarhet og emosjonell risiko. Nærhet kan gi pustevansker. Jeg vil ha frihet.

Dilemmaene står i kø, og det passer bra, for evnen til å håndtere situasjoner uten svart-hvitt-løsninger er også en menneskelig superkraft for fremtiden. Hvordan holde balansen på livets hålke?

Å måle skaperkraft

Så var det skolen, da ... Hvordan kan vi måle menneskenære ferdigheter? God stemning? Skaperkraft? Tilstedeværelse og konsentrasjonsevne? Opplevelsen av glede og livskvalitet hos elevene og studentene?

Takk og lov for dyktige lærere, ledere og skolepolitikere. De vil ha gleden av å sette dette i system i årene som kommer, og vi er allerede godt i gang. Høsten 2020 ble den norske skolen totalrenovert og bygger nå på en tverrfaglig grunnmur av livsmestring og folkehelse, medborgerskap og bærekraft.

Vi er helt i startgropen med å fylle livsmestring med innhold, men at det er menneskenært, er det liten tvil om.

Vi løser det!

Vi er generelt godt utstyrt her til lands, med modige jurister, forskere, journalister, investorer – fedre, mødre og bra unger – onkler og tanter i bøtter og spann.

Norges største formue

Det er ikke olje og finans som utgjør Norges største formue, det er oss. Menneskene.

Oljen utgjør fattige 12 prosent av nasjonalformuen vår. De fleste tror det ikke, men tallene fra Finansdepartementet lyver ikke. Ideene, omsorgen, trangen til å skape – alt vi bidrar med av verdi hver eneste dag utgjør 74 prosent av landets netto nasjonalformue.

Norge er ikke oljeavhengig – vi er menneskeavhengig.

«Jammen, hva med krigen?» Vårt iboende driv mot å løse problemer vil hjelpe oss, og da har vi ikke engang nevnt at det bor dyktige, bra folk i andre land også.

«Jammen, hva med krigen?», hyler reptilhjernen min. «Hva med Kina? Afghanistan? Tyrkia? Hva med det mørke nettet? Hva med forakten og hatet? Hva med …?»

«Takk for at du holder meg trygg,» svarer jeg. «Nå kan du ta deg en lang og god vinterferie. Vi løser dette her. Sammen.»