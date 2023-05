Kvinner beskriver smertene ved abort som «en dag i helvete». Er det akseptabelt?

Norske kvinner rapporterer om betydelige smerter når de befinner seg i hjemmet i den fasen der fosteret skal utstøtes.

Studier tyder på at smertene ved abort er undervurdert, og at kvinner underbehandles.

14.05.2023 21:00

Dette er en kronikk. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å sende et kronikkforslag, kan du lese hvordan her

Kronikkforfatterne listes opp under artikkelen.

Medikamentell abort er blitt den dominerende abortmetoden i vestlige land og anses som trygg og effektiv i tidlig graviditet. I Norge er over 95 prosent av alle aborter frem til uke 12 medikamentelle. De fleste av disse sluttføres i kvinnens hjem.

Selv om denne abortmetoden er betraktet som både trygg og sikker, er smerter en kjent bivirkning.

Verdens helseorganisasjon (WHO) fremhever at tilstrekkelig smertebehandling er nødvendig for å gi god behandling ved abort.

Norske kvinner rapporterer om betydelige smerter når de befinner seg i hjemmet i den fasen der fosteret skal utstøtes.

Er det akseptabelt at kvinner som gjennomfører en medikamentell hjemmeabort, ventes å lide seg gjennom forløpet med store smerter?

Hvorfor er det slik, og hvordan kan smertelindring til kvinnene forbedres?

Ulike prosedyrer

Vanligvis konstateres graviditet på en poliklinikk. Der innledes aborten med at kvinnen får tabletter med legemiddelet Mifepriston. Hun får så med seg tabletter med misoprostol, som skal inntas etter to døgn for å fullføre aborten hjemme.

Det er ulike prosedyrer for smertelindring ved abortsmerter ved ulike helseforetak. Informasjon om smertelindring på helsenorge.no og ved de forskjellige sykehusene er av varierende kvalitet.

Ved noen helseforetak gir man konkret informasjon om type smertestillende medikamenter som tilbys, mens ved andre helseforetak informerer man kun om at kvinnen får med seg smertestillende «etter behov».

Av de helseforetakene som informerer om type og dose smertestillende, er Ibux, Voltaren og Paracet hyppig beskrevet. Ved noen sykehus får man i tillegg kodein (1 stikkpille Paralgin forte eller Paralgin major).

Ekstrem smerte

Vi har nylig publisert en studie av 24 norske kvinners erfaringer med smerte under medikamentell abort i hjemmet. De hadde mottatt behandling ved forskjellige helseforetak i de fire helseregionene.

For noen kvinner var aborten mindre smertefull, men for de aller fleste var den svært smertefull.

Flere beskrev smerten som «ekstrem» eller som «en dag i helvete». Smerten, ofte ledsaget av kvalme og en generell sykdomsfølelse, kunne vare i timevis og for enkelte over døgn.

Under abortprosessen beskrev flere av kvinnene at de mistet kontrollen over kroppen sin. De var ikke bare i smerte, men også i en tilstand av hjelpeløshet der de følte at de «ble smerte». Det var en bevissthetstilstand der ingenting annet enn den smertefulle og syke kroppen eksisterte. Enkelte opplevde å miste kontroll over kroppen på grunn av smerten. Alt fokus var rettet innover mot smerten og kroppsprosessene.

Skam og engstelse

Studien viser at smertene ved abort kan være svært intense, voldsomme og skremmende. Mange kvinner opplever dem som mye verre enn menstruasjonssmerter og mer på linje med fødselssmerter.

Kvinner kan også føle skam og engstelse for å snakke om abortsmertene, noe som kan påvirke deres evne til å søke hjelp fra helsevesenet.

Manglende informasjon om prosessen og alvorligheten av smerten kan føre til økt angst og usikkerhet. Det kan igjen forsterke smerteopplevelsen.

Få avdelinger tilbyr oppfølging, og det er opp til kvinnene selv å søke hjelp dersom de er usikre på om smertenivået er normalt eller om det er behov for ytterligere smertelindring.

Å ta kontakt for å få hjelp kan oppleves som uoverkommelig når man ligger sammenkrøket med rielignende smerter.

Føler seg dårlig forberedt

Oppfatningen og opplevelsen av smerte kan påvirkes av psykologiske og kontekstuelle faktorer. Våre tidligere studier indikerer at norske kvinner føler seg dårlig forberedt og mottar utilstrekkelig informasjon om prosedyren.

Kvinner rapporterer om at abortprosessen oppleves ensom og utfordrende med følelser av skam, skyld og angst.

Manglende informasjon om prosessen og alvorligheten av smerten kan føre til økt angst og usikkerhet. Det kan igjen forsterke smerteopplevelsen.

Videre kan kulturelle og sosiale betydninger knyttet til smerte og kvinners reproduktive funksjoner også påvirke kvinners erfaring med smerte og hjelpesøkende adferd.

Abort er et tema med vanskelige etiske, eksistensielle, kulturelle og personlige dimensjoner. Det er fortsatt sterkt omdiskutert med polariserte meninger i den offentlige debatten.

Stigma knyttet til abort og sosiale holdninger til smerte kan påvirke kvinners smerteterskel. Smerte er ikke bare fysisk, men har også viktige psykologiske og sosiokulturelle dimensjoner som må tas hensyn til i smertebehandling.

Undervurdert

Samlet tyder dette på underbehandling av abortsmerter og at smertene ved abort er undervurdert.

Kvinner kan trenge mer effektive og/eller større doser smertestillende medikamenter enn det som vanligvis blir tilbudt i dag.

Dette står i motsetning til funn fra andre studier som har sammenlignet smerten med menstruasjonssmerter.

Vi mener at adekvat medisinering og tiltak som reduserer følelser av skam, skyld, angst og ensomhet, er nødvendig for å støtte kvinner under medikamentelle abortprosesser i hjemmet.

Vi ser også et behov for mer forskning på effektiv behandling av abortsmerter, spesielt ved aborter som gjennomføres hjemme.

Kronikken signeres av følgende:

Idun Røseth, seniorforsker, Sykehuset Telemark, Bente Dahl, professor, Universitetet i Sørøst-Norge, Anne Marit Lyberg, dosent, Universitetet i Sørøst-Norge, Eva Sommerseth, emeritus førsteamanuensis, Universitetet i Sørøst-Norge og Berit Margrethe Sandvik, førstelektor, Universitetet i Sørøst-Norge