I en oppsiktsvekkende TV-tale tirsdag denne uken kunngjorde Kasakhstans første og hittil eneste president, Nursultan Nazarbajev (78), at han går av.

Men gjør han egentlig det?

Vladimir Putin kan ha mye å lære av kollegaens nøye regisserte avgang.

Styrt i snart 30 år

En æra er over. Nazarbajev var den siste lederen fra sovjettiden som fremdeles satt ved makten. Han ble innsatt som førstesekretær i Det kasakhstanske kommunistpartiet av Mikhail Gorbatsjov i 1989.

I presidentvalget i 1991 var Nazarbajev, som er utdannet ingeniør og har bakgrunn som gruvearbeider, eneste kandidat og ble følgelig det selvstendige Kasakhstans første folkevalgte president.

Siden er Nazarbajev blitt gjenvalgt igjen og igjen, med stadig økende oppslutning.

I 2015 fikk han hele 97,75 prosent av stemmene. Bare Nord-Koreas diktator Kim Jong-un kan skilte med flottere valgresultater.

I snart 30 år har Nursultan Nazarbajev styrt Kasakhstan som en opplyst solkonge – Nursultan betyr treffende nok «lysets hersker».

Antagelig ville han ha vunnet valgene også om han hadde sluppet til reelle konkurrenter, for en hel generasjon er oppflasket på Nazarbajev-propaganda. Halvparten av Kasakhstans befolkning har aldri hatt noen annen leder.

Ikke før tirsdag denne uken.

Langsiktig planlegging

Selv om avgangen kom brått på, er det all grunn til å tro at den har vært planlagt lenge.

Langsiktig planlegging har vært Nazarbajevs varemerke. I 2012 lanserte han for eksempel «Kasakhstan 2050 Strategi», en ambisiøs plan for hvordan oljerike Kasakhstan innen 2050 skal være blant verdens 30 ledende økonomier.

Som president har Nazarbajev vært tydelig på at økonomien må komme i første rekke og at andre ting, som demokrati og ytringsfrihet, må komme lenger bak i køen. Ofte veldig langt bak.

Det eneste som var virkelig overraskende ved Nazarbajevs avgang, var tidspunktet

Også på egne vegne har Nazarbajev tenkt langt fremover. Allerede i 2010 sørget han for at han selv og familien fikk immunitet mot straffeforfølgelse på livstid. Det kan heller ikke tas beslag i familien Nazarbajevs verdier, som er betydelige.

Samme år utnevnte parlamentet Nazarbajev til Elbasy, «Nasjonens leder».

Som «Nasjonens leder» kan Nazarbajev praktisk nok fortsette å ta viktige beslutninger på landets vegne, selv nå som han ikke lenger innehar presidenttittelen.

Beholder makten

I 2017 kom de første signalene om at Nazarbajev forberedte et maktskifte. Han fikk da gjennomført en rekke reformer som innskrenket presidentens personlige makt. Blant annet kan ikke presidenten lenger egenhendig utstede dekreter eller nedlegge veto mot parlamentets mistillitsvotum mot regjeringsmedlemmer.

Samtidig sørget Nazarbajev for å utvide det mektige sikkerhetsrådets fullmakter, og i fjor ble han utnevnt til leder av sikkerhetsrådet på livstid.

I praksis har han dermed fremdeles full kontroll over både utenrikspolitikken og militæret.

Det eneste som var virkelig overraskende ved Nazarbajevs avgang, var tidspunktet.

Nazarbajev er nå 78 år gammel – like gammel som Islam Karimov, Usbekistans brutale diktator, var da han døde i 2016 – men øyensynlig fremdeles ved god helse.

Kanskje syntes Nazarbajev at 30 år ved makten var et passende tidspunkt å runde av på. Særlig ettersom han i det store og hele altså beholder makten.

«Jeg fortsetter å være hos dere,» forsikret han folket i den historiske TV-talen tirsdag.

Alt tyder på at han kommer til å holde sitt løfte.

Hovedstaden skifter navn

Fordelen ved å gå av frivillig er naturligvis at Nazarbajev nå har full kontroll over hvem som blir hans etterfølger.

Onsdag ble lederen for senatet, karrierediplomaten Kassym-Jomart Tokajev (65), i tråd med grunnloven tatt i ed som president.

Kazakh Presidential Press Service/Handout

Tokajev kastet ikke bort tiden. Allerede første dag i den nye jobben foreslo han at Astana, Kasakhstans hovedstad, skulle omdøpes til Nursultan, den avgåtte presidentens fornavn.

At hovedstaden, som ble flyttet fra hyggelige Almaty i sør til de ugjestmilde steppene i Nord-Kasakhstan av Nazarbajev i 1997, en dag ville oppkalles etter sin grunnlegger, har for så vidt lenge ligget i kortene. Astana betyr helt enkelt «hovedstad» og er blitt sett på som et midlertidig navn.

Tokajev foreslo også at det skal reises et monument i hovedstaden til Nazarbajevs ære, og at alle byer av betydning skal ha en gate oppkalt etter landets første president.

Alle forslagene ble øyeblikkelig godkjent av parlamentet.

Samtidig ble Dariga Nazarbajeva (55), Nazarbajevs eldste datter, utnevnt til leder for senatet.

REUTERS/Shamil Zhumatov/File Photo

Dersom Tokajev trekker seg eller faller fra, blir Nazarbajeva automatisk president.

Neste år er det presidentvalg, og alt ligger nå til rette for at Nazarbajeva kan stille som kandidat og kanskje vinne, selv om hun foreløpig ikke er særlig populær.

I så fall vil Nazarbajev ha lykkes med noe ingen av hans sentralasiatiske kolleger har klart: å skape et familiedynasti etter aserbajdsjansk og nordkoreansk modell.

Leksjon for Putin

Fra Moskva følger Putin nøye med, slik han også følger med på Aleksandr Lukasjenko i Hviterussland. Begge har sittet ved makten lenger enn ham.

Innen det russiske presidentvalget i 2024 kommer antagelig også Putin til å kunngjøre sin avgang – en avgang som mest sannsynlig kommer til å være minst like velregissert som Nazarbajevs.

I en region hvor det er tradisjon for at presidentene enten jages ut av presidentpalassene av rasende folkemengder eller bæres ut i likkister, er Nazarbajevs frivillige avgang sannsynligvis den viktigste arven han etterlater seg.

Også selv om han ikke egentlig gir avkall på makten.

Lakmustest i krisetid

Nazarbajev har forflyttet seg til kulissene, der han skal trekke i trådene. Men hvor kraftige er trådene han råder over? Den første lakmustesten blir presidentvalget neste år.

Kasakhstans befolkning er sulteforet på demokrati, og de siste årene har de økonomiske pilene pekt nedover, noe som har ført til protester og demonstrasjoner.

For en måned siden sparket Nazarbajev hele regjeringen med den begrunnelse at de ikke hadde klart å snu den økonomiske nedgangen.

Nå har Nazarbajev altså selv trukket seg tilbake og etterlater seg ingen opposisjon. Selv om den øverste ledelsen i Kasakhstan sårt trenger et generasjonsskifte, er det ingen grunn til å glede seg over at det er ekspresidentens eldstedatter, Dariga Nazarbajeva, som nå er landets nummer to.

