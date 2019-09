Anders Skaiå

Ingen hovedstad i verden har en bymark som Oslo. Det går en nær sagt ubrutt åslinje fra Asker i vest og rundt til Enebakk i øst. Dette er Oslomarka. Her har folk søkt bort fra byens larm og støy for naturopplevelser og hvile siden midten av 1800-tallet. Oslomarka har en rekke utsiktspunkter som er blant de beste og med de lengste siktlinjene i hele Norge.

Her er ti kremtopper du kan bestige i den skarpe og klare høstluften. Planlegg turene med kart dagen i forveien, så blir både planlegging og tur innholdsrik og spennende. Regn med at turene tar 4–5 timer.

1. Kjerkeberget (620 moh.), Nordmarka

Helt nord i Oslo ligger Kjerkeberget, Oslos høyeste topp. Fire fylker og fire kommuner møtes i området: Lunner i Oppland fylke, Hole i Buskerud, Nannestad i Akershus og altså Oslo. På toppen er det bygd en liten hytte som tidligere ble brukt som skogbrannvakt om sommeren. Her ser du «alt». Dette er Nordmarkas midtpunkt og ifølge Johannes Dahl «slottet i eventyret».

I nord ligger Katnosa, Nordmarkas perle. I sør ligger Sandungen og Hakkloa, stille og blanke som glass. Kjente åser i Maridalsalpene stikker opp i sørøst. Lengst i øst ligger Østfold.

Startpunkt: Sykle til Sandungen gård i Nordmarka, derfra går det en fin delvis merket sti med moderat oppstigning helt opp til Kjerkeberget.

Lesetips: En natt i Nordmarka av P.C. Asbjørnsen.

2. Søttjernhøgda (574 moh.), Krokskogen

Krokskogen er Bernhard Herres og P.C. Asbjørnsens rike. Asbjørnsen vandret ut i den lyse sommernatten, mens Bernhard Herre med sine to hunder og «bøsse» ventet til de mørke og melankolske høstmånedene.

Den gang var Marka som et terra incognita, en ukjent og farlig villmark. Denne skogens gamle, døende furuer og gran var modell for Asbjørnsens sagn og huldereventyr. Det var her Bernhard Herre sto ansikt til ansikt med Nordmarkas norske prakt og følte tungsinnet i den norske naturen.

Startpunkt: Sykle fra Skansebakken i Sørkedalen til Søttjerndalen. Følg skogsvei til Søttjerndalen helt til veien slutter. Det er lite stier til Søttjernhøgda, men følg stedvis tråkk og kart og kompass over myrer og kjerr.

Lesetips: En sommernatt i Krokskogen av P.C. Asbjørnsen.

3. Kjerkeberget (620 moh.), Krokskogen

Rett sør for Heggelivann ligger Kjerkeberget i Krokskogen. Denne toppen er ikke den samme toppen som nevnt under Nordmarka (bilde 1), men de har samme høyde over havet.

Kjerkeberget i Krokskogen ligger i et spektakulært naturreservat med stedvis gammelskog, der øksen aldri har sluppet til. På toppen står det et kors, et av de få stedene du får en følelse av å stå på hellig grunn, og sammen med spettenes lovsang står du her i skogens katedral. Siktlinjen er formidabel, med granskog så langt øyet rekker i alle retninger. Stopp underveis og lytt til mekregaukens fanfare.

Startpunkt: fra Skansebakken i Sørkedalen, følg skogsvei til Søttjerndalen, følg så en umerket sti helt opp til topps. Moderat oppstigning.

Lesetips: Skogene av Bernhard Herre.

4. Tonekollen (394 moh.), Østmarka

Midt i Østmarkaskogens naturreservat rager en av Østmarkas høyeste topper. Når du står på toppen, kan du neppe forestille deg Oslomarka uten granskog. Det er mer innslag av furu- og løvskog her enn i Nordmarka, og toppene er ikke så høye som i Nordmarka, men siktlinjen er like god og spektakulær.

Her ser du hvordan nordavinden har herjet og herdet skogen. Den grønne mosen har fått tid til å feste seg på de døde trestammene. Ved snøsmeltingen ligger Tonevann og Mosjøen som to hvite flekker. Sitter du her på kveldstid mens solen går ned i vest, ser du solens evige lys skinne over skogens tretopper.

Startpunkt: Gå eller sykle til Østmarkas juvel, Vangen, derfra går en sti helt opp.

Lesetips: Nasjonalpark i Østmarka, datert 17.12.2018 av Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

5. Ramstadslottet (394 moh.), Østmarka

Ramstadslottet i Østmarkas nordøstlige område ligger i et naturreservat og er en perle. Området inneholder en del verneverdig barskog med furutrær som er over 300 år gamle. Når du står her, ser du fugler som flyr over noen av Markas høyeste tretopper med sin uskyldige sang. På veien hit kan du ta med deg to andre formidable utsiktsplasser i Østmarka, Bjønnåsen og Marikollen med siktlinje mot Sverige.

Sitter du på Ramstadslottet en tidlig vårmorgen, vil du se den snødekte Oppkuven strutte stolt i Nordmarka i det fjerne, mens den gylne, slørete morgendisen smuldrer opp i sollyset.

Startpunkt: Fin og merket sti fra Marikollen skianlegg.

Lesetips: Om ulven i Østmarka, Norsk institutt for naturforskning.

6. Barlindåsen (408 moh.), Lillomarka

Fra Solemskogen på østsiden av Maridalsvannet til Snippen i Maridalen går en av Oslomarkas fineste vandringer i et eventyrlig naturreservat. Fra Solemskogen følger du merket sti over f.eks. Fugleleiken, som er et eiendommelig myrområde med pittoresk furuskog. Deretter går du over Barlindåsen, en langstrakt åskam med stedsvise utsiktspunkter vestover.

På et av utsiktspunktene spiser du niste og drikker medbrakt kaffe, mens du hører den evige bekkens sildring. Om høsten ser du skogen i prektige høstfarger speile seg i det glassklare Maridalsvannet, mens du kjenner skogens dufter.

Startpunkt: Fra Solemskogen.

Lesetips: Sult av Knut Hamsun.

7. Gaupekollen (524 moh.), Maridalsalpene

I Maridalsalpene ligger et av Markas mest interessante områder. Det er minst tre utsiktsplasser du får med på kjøpet, Mellomkollen, Midtkollen og Gaupekollen. På Vaggestein og Skar er det gjort funn som kan dateres til steinalderen. Margarethakirken ble bygd i 1250, mens siste gudstjeneste ble holdt 3. pinsedag 1643. Siktlinje mot Maridalsvannet og Oslofjorden.

«Den første vandrer» i Marka, Bernhard Herre, la ned sin vandringsstav i Maridalsalpene som 37-åring, trolig som følge av vådeskudd 15. juli 1849.

Startpunkt: Fra parkeringsplass på Skar, derfra finner du en rekke stier opp i alpene.

Lesetips: Carl av Bernhard Herre.

8. Oppkuven (705 moh.), Krokskogen

Oppkuven er den høyeste toppen i Krokskogen og en av de høyeste toppene i hele Oslomarka. Stedet ligger i et av Norges fineste skogsområder og naturreservater. Det er fra dette stedet du ser lengst fra lavlandet i Norge og har omtrent like lang siktlinje som Gaustatoppen. Herfra ser du alt, Gaustatoppen, Norefjell og til Surtningssui i Jotunheimen og langt inn i Østfold.

I nærheten står Nordmarkas og ett av Norges eldste grantrær, omtrent like gammelt som reformasjonen. Er du heldig, finner du huldrestry. Den gamle granen hørte skuddet fra Per Kjelsås i 1882 som drepte den siste bjørnen i Nordmarka. Huldra, nisser og harene gjemte seg ved granen når ulven kom listende fra Stubdal.

Startpunkt: Sykle fra Sørkedalen skole til Svarten, derfra sti opp Smeddalen.

Lesetips: I Nordmarken av Bernhard Herre.

9. Pershusfjellet (650 moh.), Krokskogen

Pershusfjellet strekker seg fra Tverrsjøen og nedover mot Spålen, som av noen kalles indrefileten i Oslomarka. En vandring over Pershusfjellet er uforglemmelig. Under ligger vannene som perler på en snor, med Skarvvannet som blinker mot deg. Rett øst for Skarvvannet ligger Holoaseter, der kristianiabohemene drev friluftsliv på slutten av 1800-tallet.

«Gudbevare hvor vakkert her er indover Skauen», sa bohemen Inge Heiberg. Hans Jæger, sparket fra sin stilling på Stortinget og Kristianias mest forhatte mann, satt månedsvis her oppe i Nordmarka og skrev på Syk kjærlighet. Og så gikk han på ski i 35 km, i en for liten jakke, fløyelsbukser, «utmagret og forsulten», til Kristiania for å kjøpe mat.

Startpunkt: Tverrsjøstallen, derfra går merket sti.

Lesetips: Syk kjærlighet av Hans Jæger.

10. Kollern (690 moh.), Nordmarka

Kollern ligger bare et par kilometer fra Pershusfjellet og har en av de beste siktlinjer i hele Marka. Skogen her oppe har et urskogaktig preg. Stedvis reiser høye bjørker seg med sin krone over den grønne barskogen. I sørvest ser du ryggen på Pershusfjellet og Krokskogen som ligger stille og hemmelighetsfull. Et par kilometer vest ligger Markas høyeste topp, Svarttjernshøgda. Du kan følge stier eller mørke heng der ingen har gått før, bortsett fra haren, reven og nissen. Og gjennom fagre bråter og kjerr brer urgranen seg i sollyset. Det var innover her de første skogfinnene tråkket de første stier og ryddet vei og boplass.

Startpunkt: Tverrsjøstallen, derfra skogsvei og sti opp til Kollern.

Lesetips: Fru Marta Oulie av Sigrid Undset, om fru Oulie som tidvis får hvile sitt virvlende sinn i Nordmarka.