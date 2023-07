Langlesning: Hvilket regime hersker i Kreml?

Bildet er tatt i en souvenirbutikk i St. Petersburg og viser masker av Wagner-leder Jevgenij Prigozjin og president Vladimir Putin. – I en slags desperasjon kan Prigozjins mytteri ha konsolidert Putins makt, mener Bernt Hagtvet. Vis mer

Putin har flere likhetstrekk med Hitler. Men å sammenligne ham med Franco er mest nærliggende.

Dette er en kronikk. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å sende et kronikkforslag, kan du lese hvordan her

Jevgenij Prigozjin stoppet 30 mil sør for Moskva. Hans mytteri varte 36 timer. Wagner-kolonnene møtte minimal motstand. Det er uklart hvor han er nå.

Sto verden foran en ny «marsj mot Roma» med gatekamper på Den røde plass? En wagnersk «Götterdämmerung»?

Vil Russland implodere? Hva vil president Vladimir Putin gjøre med slangen han nærte ved sitt bryst?

Wagner erobret en by på en million mennesker (Rostov). At det skapte jubel hos innbyggerne, sier alt om oppløsningen av Putins hegemoni og det statlige voldsmonopolet.

Men det betyr ikke at Putin behøver se slutten på sitt regime. Tvert om kan elitefraksjonene rundt presidenten, som ble utskjelt av Prigozjin, se på ham som det siste diket mot kollaps.

Paradoksalt nok betyr det at mytteriet i en slags desperasjon kan ha konsolidert Putins makt. Og samtidig kommer en styrket belarusisk president Aleksandr Lukasjenko ut av dette: Nå fremtrer han som en mer selvstendig aktør, ikke blott og bart et speil av Putin. Her ligger interessante nye rom for handling.

Allerede Niccolò Machiavelli advarte mot troløse leiehærer. Putin kan ha mye å lære av boken «Fyrsten» (1532).

Fransk parallell

Kommentatorer søker nå etter historiske paralleller til dette mytteriet.

Frankrike byr på ett eksempel: Generalene Salan og Johaud gjorde opprør mot de Gaulles Algerie-politikk i 1961. Etter nederlaget etablerte de den hemmelige hæren OAS. Det ble en terroristisk leiehær. De var nære på å likvidere de Gaulle.

De Gaulle benådet sine troløse offiserskolleger i Algerie, men først etter at en av dem (Jouhaud) ble dømt til døden. Hvilken skjebne venter Prigozjin?

Etter Wagner-mytteriet blir spørsmålet igjen presserende: Hvilken type regime står Putin for? Hvilke strukturelle rammer er det for individuell handling, for eksempel et kupp? Bak det hele må vi ikke glemme historiens tendens til plutselige kast.

Putins tale 21. februar i år, i forbindelse med årsdagen for angrepet, gir enkelte pekepinner.

Spørsmålet er: Gir mellomkrigstidens massemobiliserende autoritære og totalitære diktaturer innsikter som kan hjelpe oss til å forstå dagens Kreml-regime?

Bildet er fra opprøret 24. juni og viser styrker som skal tilhøre Wagner-gruppen, i gatene nær det russiske hovedkvarteret i Rostov. «Etter Wagner-mytteriet blir spørsmålet igjen presserende: Hvilken type regime står Putin for?» spør Bernt Hagtvet. Vis mer

Vold som hersketeknikk

En sammenligning av dagens regjering i Russland med det 20. århundrets diktaturer kan i alle fall øke vår forståelse for strukturvariasjonene og slektskapsforholdene i all autoritær politikk.

Det kan skje ved avdekking av disse regimenes massegrunnlag og ideologiske visjoner, særlig elitenes sosiale og politiske opphav og tenkemåte. Pluss deres former for økonomi.

Men å kalle Russland for «fascistisk» er pr. i dag antagelig mer forvirrende enn opplysende. Slik ordbruk blinder oss for Putin-styrets særlige kjennetegn: en mangeartet blanding av ekstrem-nasjonalisme og imperialisme, pan-slavisk/sovjetisk nostalgia og storhetsdrømmer, antivestlig demokratiforakt, dandert med reaksjonær kristendom som del av en verdensomspennende kulturkrig, styrket av volds- og machodyrking. Da er den spanske diktatoren Francisco Franco et mer realistisk sammenligningsgrunnlag.

Parallellene Hitler/Mussolini/Franco/Putin gjelder først og fremst i synet på volden: Her er Putin del av et fascistisk arvegods.

Det er ikke tilfeldig at den russiske presidenten gjennom hele sin yrkeskarriere som KGB-offiser har vært vant til å betrakte vold som legitim statlig hersketeknikk. Alle disse lederne var/er også frenetisk antimarxistiske og antiliberale. Det er også et fellestrekk.

Indre fiende

Både Adolf Hitler og Vladimir Putin fant/finner næring til sitt hevngjerrige politiske budskap i en såret nasjonsfølelse. De var/er begge (og Benito Mussolini) revansjister.

Nasjonens ære må gjenopprettes, historisk urett hevnes. Mussolini talte uopphørlig om en «lemlestet fred» etter første verdenskrig.

Parallellen til Putin gir seg selv: Han står for et verdensbilde der oppløsningen av Sovjetunionen i 1991 blir betraktet som en av «de største geo-politiske tragedier» som har rammet mor Russland. Han sa det selv i 1993.

Nå anklages Vesten for bevisst å ville styrte Russlands ned fra stormaktsstatus.

Vladimir Putin har karisma som en gjennomsnittlig bokholder

Russlands alternativ til folkeretten og FNs universelle menneskerettighetssystem er imidlertid uklart. I Putins taler kastes dette alternative verdensbildet sammen under vignetten «liberalisme» (uten at han er stand til å skille mellom ulike typer liberalisme).

Han synes å stå for et syn på verdensordenen som minner om tiden før første verdenskrig, med den enkelte nasjon for seg selv uten bindende overordnede normer annet enn retten til å ha skiftende interessesfærer og inngå punktallianser med andre nasjoner etter behov. India i dag er et eksempel.

Den ikke-karismatiske bokholderen

Det var lite glede, enn si entusiasme, å spore i ansiktene til tilhørerne av talen 21. februar i år. De har sett bedre tider. De er i Putins båt. Den kan fort lekke. Da velger de heller å sitte stille i taushet.

Vladimir Putin har karisma som en gjennomsnittlig bokholder. Det bilde av ham som vil bli husket, er hans absurde lange bord i frykt for viruset. En liten mann som er redd for å bli smittet.

Én likhet er slående. Hitler og Putin er som tyven som går langs husveggene og sjekker om vindushaspene er på. Der de henger løst, går han inn.

Vladimir Putin i møte med Frankrikes president Emmanuel Macron i Kreml februar 2022. «Det bilde av ham som vil bli husket, er hans absurde lange bord i frykt for viruset», skriver Bernt Hagtvet. Vis mer

Felles for Hitler/ Putin er denne rykkvise fremrykningen. Putin startet alt i 2014 i Donbas. Før det hadde han gått inn i Georgia og Tsjetsjenia. Det gikk ubemerket hen.

Vesten lot ham også få annektere Krym, slik vestmaktene i mellomkrigstiden lot Hitler ta Rhinland.

I dag stilles spørsmålet om en kraftigere vestlig reaksjon ville ha hindret dagens krig. Tysklands tidligere forbundskansler Angela Merkel har offentlig erkjent at hun burde sett Putins aggressive planer tidligere.

Felles for Hitler og Putin er også den systematiske løgnen. I 1938 trodde Storbritannias statsminister Neville Chamberlain at han hadde å gjøre med en politisk leder med en viss normalitet. Samme feilslutning hjalp Putin.

Grader av totalitær kontroll

En annen likhet slår en i øynene. Uten Hitler ville verden fått en annen, mer begrenset, utenrikspolitisk aggresjon fra tysk side. Putin ligner de tyske konservative på 30-tallet her. Putin vil antagelig ikke true land utenfor det gamle Sovjet-imperiet, men gjelder det Baltikum?

Putin er antagelig en av de fremste drivkreftene til aggresjonen slik Hitler var.

De konservative som brakte Hitler til makten i 1933, ville ha en autoritær stat, ikke en totalitær. Realpolitikk fremfor frelsespolitikk. Deres utenrikspolitikk ville lignet Bismarcks: jern og blod, ikke gass og Babi Yar, kløften utenfor Kyiv der nazistene skjøt 32.000 jøder på to dager.

Han vet som alle diktatorer at hans kontroll med fremtiden forutsetter kontroll med fortiden

Det er andre viktige forskjeller mellom Tyskland i 1938 og Russland i 2023.

Tyskland var i 1938 et rasestyrt totalitært diktatur der all politisk og sosial pluralisme var gleichgeschaltet, ensrettet.

Selv om Putin har underlagt seg mesteparten av sivilsamfunnet og knust opposisjonen, har dagens Russland antagelig ennå rester av politisk og sosial pluralisme, skjønt represjonen tiltar stadig. Det holdes valg, men det endrer intet. «Kompetitiv autoritarianisme» kalles denne nye type regime.

Mord som advarsel

Men Putins regime mangler, tross hans enorme sikkerhetsapparat, de repressive håndtakene som Sovjet-regimet hadde til disposisjon for massemobilisering og kontroll:

et totalitært landsdekkende partiapparat med hemmelig politi,

dyptgripende ungdomsorganisasjoner,

et sentralstyrt fagforeningssystem,

totalt ensrettede medier,

en statsunderlagt kultur og

en økonomi som riktignok var svak (i Sovjet-tiden), men som lot seg dirigere.

For Putin er massenes bevegelighet det som det for enhver pris gjelder å undertrykke.

Målet for Hitler var en ny «arisk» krigerkaste med verdensdominans som langsiktig visjon.Putin er ikke der (foreløpig), skriver Bernt Hagtvet. Bildet er fra en demonstrasjon i Spania. Vis mer

Derfor lar han opposisjonelle som Boris Nemtsov og Anna Politkovskaja myrdes. Og han vet som alle diktatorer at hans kontroll med fremtiden forutsetter kontroll med fortiden.

George Orwell lærte oss mye om dette. Derfor forbyr Putin menneskerettsorganisasjonen Memorial, og derfor vil aldri opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj se friheten igjen.

Fascismen var en sekulær revolusjon

Dette er vårt hovedpunkt: Europeisk fascisme var en ekstrem form for sekulær revolusjonær, populistisk nasjonalisme.

Målet for Hitler var en ny «arisk» krigerkaste med verdensdominans som langsiktig visjon.

Putin er ikke der (foreløpig). I Det tredje riket skulle folket hamres til en fasttømret «ren» rase-enhet, hinsides alle sosiale og politiske skillelinjer. Franco ville ikke skape en ny mennesketype, bare voldelig gjenopprette troen og utrydde all marxisme og katalansk separatisme.

Med Franco er likheten med Putin åpenbar

Med Franco er likheten med Putin åpenbar: restaurasjon av fortidig storhet rundt kirke og tradisjon, ikke verdslig revolusjon henimot en radikal ny mennesketype. Men Franco var ikke imperialist.

Putins regime er grunnleggende reaksjonært (i ordets opprinnelige betydning: tilbakeskuende). Det hindrer ikke at Putin deler fascismens syn på hierarkier, på patriotisme, på tradisjonell moral og forakt for liberal individualisme.

Folket som bakgrunn, ikke drivkraft

Derfor er konklusjonen klar, trass i mobiliseringen av soldater: Putins regime synes pr. i dag mer innstilt på demobilisering enn re-mobilisering av befolkningen. Derfor er Franco den mest nærliggende å sammenligne med.

Mangelen på massemobilisering er den fremste grunn til at landet ennå ikke kan kalles fascistisk. Det og mindre grad av militarisering av hverdagslivet som preget den klassiske fascismen. Vi har ennå ikke sett korps av trommespillende Putin Jugend i uavlatelige marsjer. Når får vi Bund russischer Mädel? Svaret på BdM, Hitlers jentehird. Vi har sett tendenser.

Mangelen på massemobilisering er den fremste grunn til at landet ikke kan kalles fascistisk ennå

Men igjen: Dette kan endre seg ettersom behovet for legitimering blir mer presserende (jevnfør begrepet «akklamatorisk plebiscitarianisme», folkebestemt diktatur).

Morsmedaljer neste?

Derfor: Den ytterliggående nasjonalismen i dagens Russland må ansees som den fremste legitimitetsform for statsvolden – i mangel av sovjet-ideologien som nå er steindød.

Religionen er antagelig for perifer i det sekulariserte postsovjetiske Russland til å kunne begrunne forherligelsen av volden. Skjønt patriark Kiril har forsøkt.

«Putin legger ikke for dagen en spesiell ungdomsdyrkelse, som både Hitler og Mussolini sto for», skriver Bernt Hagtvet, men legger til: «Men vi ser tendenser til en dødskult». Bildet er fra en Hitlerjugend-leir på 30-tallet. Vis mer

Putin legger ikke for dagen en spesiell ungdomsdyrkelse, som både Hitler og Mussolini sto for. Men vi ser nå tendenser til en dødskult i Russland, der man dyrker de falne i krigen, etter tapene på slagmarken.

Det samme sto til en viss grad Franco for (gjennom fascistpartiets morbiditetsfokus og mandighetsbesettelse). Men i talen 21. februar i år var Putin mer opptatt av fødselstall.

Hitler ga kvinner som ga ham fem fremtidige soldater, et «Mutterkreuz». Når kommer den russiske presidenten etter med et Kremlkors?

Voldssentrenes kontinuitet

Soldater som rutinemessig voldtar, som dreper sivile på sykkel i Butcha, som terrorbomber mødrehospitaler og granatkaster Mariupol tilbake til slik Berlin så ut i 1945 – det er tegn på en voldskultur som sitter dypt i den russiske herskermentalitet. Og som i dag dyrkes av en mann med en kynisme uten grenser, Vladimir Putin.

Aldri har Russland vært mer et helt annet sted. Utenfor Europa.

Men fascisme? Ikke ennå.