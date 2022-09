Sverigedemokraterna vil fortsette å skape problemer

Anders Ravik Jupskås Nestleder, Senter for ekstremismeforskning (C-REX), Universitetet i Oslo

12 minutter siden

Sverigedemokraternas leder Jimmie Åkesson jubler over valgresultatet.

Selv om Moderaterna nå får regjeringsmakt, vil Sverigedemokraterna fortsatte å skape problemer for partiet.

Etter en valgkamp preget av kriminalitetsbekjempelse, energipriser og økonomisk usikre tider, ser det ut som högerblocket – bestående av Moderaterna (M), Kristdemokraterna (KD), Liberalerna og Sverigedemokraterna – har fått ett mandat mer i Riksdagen enn sentrumvenstre.

Blir uansett historisk

Dermed ligger det an til at Moderat-leder Ulf Kristersson tar over som statsminister etter Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Det er fortsatt usikkert nøyaktig hvilke partier som vil inngå i Kristerssons koalisjon, men uansett blir den historisk: Aldri før har en svensk regjering gjort seg avhengig av ytre høyre.

Betydningen av at et av de mest liberale landene i verden får en regjering hvis parlamentariske grunnlag inkluderer ytre høyre, kan neppe overdrives. For bare fire år siden var det fortsatt utenkelig for alle de andre partiene å samarbeide med Sverigedemokraterna. Hovedårsaken var partiets nynazistiske røtter, noe som skiller det fra nesten alle de andre suksessfulle høyrepopulistene både i Norden og Europa ellers.

«Min side»

I denne valgkampen var tonen en annen. Nå var Sverigedemokraterna en del av det Kristersson kalte «min side i politikken». Det konservative partiets valgkampanje var dessuten preget av ytre høyres favorittemaer: kriminalitet (særlig den som assosieres med innvandrere, inkludert gjengvold og seksuelle overgrep), velferdsavhengighet (særlig blant innvandrere), i tillegg til stigende energipriser.

Hvordan endte Moderaterna opp med å samarbeide med ytre høyre og omfavne deres saker?

La oss spole tilbake til begynnelsen av 1990-tallet. Den gangen var Moderaterna først og fremst et markedsliberalt parti. Verdispørsmål var av mindre betydning, men partiet kombinerte en strengere justispolitikk med en progressiv tilnærming til homofiles rettigheter, likestilling og kulturelt mangfold.

I Torbjörn Nilssons bok «Mellan arv och utopi», som ble utgitt når Moderaterna fylte 100 år i 2004, ble partiets historisk-ideologiske utvikling oppsummert slik: «Partiets konservatisme har fått vike for et i hovedsak liberalt budskap, nasjonalisme er erstattet av internasjonalisme (eller i det minste europeisme), tradisjonelle kristne verdier er blitt tonet ned til fordel for markedets og globaliseringens evangelium».

Den liberale profilen passet godt med tidsånden. I et stabilt, men stadig mer fragmentert partisystem, ble Moderaterna det ledende partiet på høyresiden.

Fortsatt dominans

I 1991 dannet partiet en mindretallsregjering, og Carl Bildt ble partiets første statsminister etter krigen. Til tross for økt oppslutning ved neste valg mistet imidlertid regjeringen flertallet i Riksdagen. Socialdemokraterna fortsatte sin dominans.

Etter et tiår i opposisjon og et smertefullt valgnederlag i 2002 ble Fredrik Reinfeldt valgt til ny partileder, og ny kurs ble staket ut. Økonomisk liberalisme ble til økonomisk pragmatisme. «Nye Moderaterna», som partiet ble markedsført som, skulle være mindre opptatt av skattekutt, deregulering av arbeidsmarkedet og en sterk nattvekterstat.

Partiet gikk også til valg på et nytt regjeringsalternativ – Alliansen – bestående av dem selv og de tre andre, mindre borgerlige partiene: Liberalerna, Centerpartiet og Kristdemokraterna. Sammen klarte de å utfordre Socialdemokraternas hegemoni, ikke minst på grunn av svært gode valgresultat for Moderaterna. I 2010-valget fikk partiet mer enn 30 prosent for første gang siden 1914.

Sverigedemokraternas inntreden i Riksdagen i 2010 skapte imidlertid store problemer for Moderaterna, ikke ulikt det ytre høyre har gjort for høyresiden i mange andre europeiske land.

Strategisk dilemma

Ikke bare begynte Moderaterna å tape velgere i takt med at innvandringspolitikken fikk en større plass i den offentlige debatten og i velgernes bevissthet. Det ble stadig tydeligere at de tidligere Allianse-partiene var fundamentalt uenige i hvordan de skulle forholde seg til Sverigedemokraterna.

Moderaterna ble stilt ovenfor et strategisk dilemma: skulle partiet bevege seg mot Sverigedemokraterna og ødelegge samarbeidet mellom Alliansepartnerne, eller skulle partiet konfrontere Sverigedemokraterna og satse på at velgerne ville komme tilbake? Så lenge Reinfeldt var leder, valgte partiet det siste.

Men kombinasjonen av Sverigedemokraternas videre vekst, internt press fra partiets grasrot og en markant endring i den offentlige debatten i kjølvannet av den såkalte «flyktningkrisen», var et sterkt incentiv for ideologisk og strategisk endring.

«De onda populisterna»

For det første ble den moralske fordømmelsen av Sverigedemokraterna byttet ut med det vi kan kalle en teknokratisk konservatisme. Der Moderaterna, og de andre partiene, tidligere hadde omtalt seg selv om som «de goda» og Sverigedemokraterna som de «onda populisterna», handlet det nå om at ytre høyres manglende kompetanse.

Reinfeldts etterfølger, Anna Kinberg Batra, begynte så vidt å snakke slik i 2015. Men tydelig ble det først da Kristersson tok over i 2017. I en duell med Sverigedemokraternas leder Jimmie Åkesson på SVT i 2018 sa den kommende statsministeren at SD har vært «god til å identifisere problemer», men partiet «presenterer aldri konkrete forslag som virkelig ville løst disse problemene».

For det andre åpnet partiet for at SD kunne være en del av det parlamentariske grunnlaget til en fremtidig Moderat-ledet regjering, på lik linje med det som skjedde i Danmark i 2001.

Denne strategiske beslutningen ble ytterligere fremskyndet av at to av Alliansepartnerne – Liberalerne og Centerpartiet – valgte å støtte en sosialdemokratisk statsministerkandidat etter valget i 2018 for å hindre at SD skulle få noen politisk innflytelse.

Ingen vei utenom SD

Siden den gang har Liberalerne hoppet tilbake til högerblocket, men med Centerpartiet på den andre siden og ingen tradisjon for blokkoverskridende samarbeid mellom sosialdemokrater og konservative (som i Tyskland), var det ingen veier til makt uten SD.

Selv om Moderaterna nå får regjeringsmakt, vil Sverigedemokraterna fortsatte å skape problemer for partiet.

Et problem er at omfavnelsen av SD bare ser ut til å ha gjort ytre høyre enda større. Med SD utenfor regjering og samfunnsproblemer som ikke lar seg løse så enkelt som valgkampretorikk gir inntrykk av, er det sannsynlig at konkurrenten til høyre fortsetter å vokse ved neste valg.

Svensk politikk blir neppe mindre «skakig» i årene fremover.

Et annet problem er at SDs vekst både har stor symbolsk og politisk betydning.

Som det største partiet vil SD naturligvis kreve gjennomslag for sine profilsaker, inkludert kollektiv straff av familier til kriminelle, økt repatriering, lavere bensinpriser, kutt i bistand og en videreføring av dagens arbeidsløshetstrygd og sykepenger.

Et tredje problem

Det skaper i sin tur et tredje problem ettersom det betydelig politisk avstand mellom partiene på Kristerssons side i politikken. Det handler ikke bare om verdispørsmål hvor Liberalerne har enn litt annet tilnærming enn de tre andre partiene, men også om økonomisk politikk, der SD ligger et stykke til venstre for de borgerlige partiene.

Med et så jevnt valgresultat skal det ikke mer til enn at én liberal riksdagsrepresentant bytter side før flertallet er borte. Svensk politikk blir neppe mindre «skakig» i årene fremover.