Hvorfor roper Russland så høyt?

Det er få stater som har ropt høyere enn Russland de siste 20 årene, skriver debattanten. Bildet viser Russlands president Vladimir Putin.

Mye av forklaringen ligger i et evig statusjag.

04.06.2023 20:00

Dette er en kronikk. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å sende et kronikkforslag, kan du lese hvordan her

Russlands president Vladimir Putin har lenge ment at Russland fortjener høyere status internasjonalt. Han ønsker at verden, og spesielt USA, skal behandle og anerkjenne Russland som en likeverdig stormakt.

Men USA har inntil nylig ikke delt oppfatningen. Riktignok arvet Russland våpnene, stridsvognene, atomvåpnene og territoriet en supermakt verdig, men Russland er aldri blitt holdt i samme anseelse som Sovjetunionen.

Fra statsvitenskapen vet vi at når staters selvbilde ikke henger sammen med den anerkjennelsen de får fra verdenssamfunnet, begynner de å rope høyt. Og det er få stater som har ropt høyere enn Russland de siste 20 årene.

Det er ikke først og fremst på grunn av fysisk usikkerhet at Russland roper. Landet har liten grunn til å føle seg truet. Russland og Putin roper fordi de ikke har fått nok status.

Handlingene i 2014

Russlands handlinger fra 2014 til i dag viser nettopp dette statusjaget. Russland tapte mye da de invaderte Øst-Ukraina og annekterte Krym våren 2014.

De politiske, diplomatiske og økonomiske sanksjonene haglet. Økonomien haltet. Landet fikk flere fiender enn det fikk venner. Russland ble avkledd i FNs sikkerhetsråd, truet i G20 og kastet ut av G8. Men én ting vant Putin: stormaktsstatus.

Før annekteringen av Krym ble Putins Russland latterliggjort av klodens suverene stormakt: USA. Politikere og utenrikskommentatorer mente at Russlands desperate jakt på stormaktsstatusen som gikk tapt etter Sovjetunionens fall, var fåfengt.

Senatspolitiker og tidligere presidentkandidat John McCain sa at Putins Russland ikke var å regne som en stormakt på lik linje med USA. Russland lignet i stedet mer på «en bensinstasjon styrt av et korrupt og autokratisk regime».

Gagnet Putins drøm

To år senere hadde pipen fått en annen lyd. Annekteringen av Krym og hybridkrigen i Øst-Ukraina hadde endret bildet av Putins Russland.

Nå anerkjente McCain at USA hadde to stormaktsrivaler: USA og Kina.

McCain var ikke alene. Tidligere utenriksminister Condoleezza Rice og tidligere forsvarsminister Robert Gates skrev i en kronikk i Washington Post at «Russland er en stormakt». Og i sin sikkerhetspolitiske strategi hevdet Trump-administrasjonen at «Russland ønsker å gjenopprette sin tapte stormaktsstatus», og at stormaktsrivalisering mellom USA, Kina og Russland nå var et faktum. Til og med Trumps etterfølger Joe Biden omtalte Russland og USA som «to stormakter».

Annekteringen av Krym og invasjonen av Øst-Ukraina gagnet med andre ord Putins drøm om stormaktsstatus.

Ikke sikkert Russland mister status

Forklaringen er nokså enkel. Vi venter at stormaktene gjør hva de vil, når de vil. Og siden de er så store og så mektige, kan de til en viss grad komme unna med det. Det er grunnen til at Russland i etterkant av annekteringen av Krym i større grad ble omtalt i samme åndedrag som USA, Kina og de gamle stormaktene Storbritannia og Frankrike.

Annekteringen av Krym og invasjonen av Øst-Ukraina gagnet Putins drøm om stormaktsstatus

Hva skjer så med Russlands status etter fjorårets invasjon? Eksperter og statsledere trodde at Ukraina ville bli overkjørt i løpet av dager. Det samme trodde Putin. Det skjedde ikke. Etter måneder og år med utallige militære tap mot et samlet og standhaftig Ukraina er det tydelig at invasjonen ikke forløp slik det gjorde i Krym åtte år tidligere.

Forskere, eksperter og politikere var kjappe med å fortelle oss at Russlands status i verden ville forvitre. Russlands militær var avkledd. Landet var en utstøtt og sanksjonert paria som hadde mistet det lille gode omdømmet det hadde igjen.

Men til tross for utviklingen er det ikke sikkert at Russland mister status.

Tre grunner

For det første er det ikke slik at man enten mister eller får mer status etter handlinger. Annekteringen av Krym gjorde at Russland mistet status i G8, G20 og i sikkerhetsrådet. Men annekteringen gjorde også at Russland ble anerkjent som en stormakt.

For det andre fører ikke alltid militære tabber til statustap. Russlands militære prestasjoner i Ukraina kommer neppe til å øke landets status innad i stormaktsklubben. Men det er slettes ikke sikkert at landet vil lide et like stort prestisjetap som Sovjetunionen gjorde da de trakk seg ut av Afghanistan i 1989.

Faktisk finnes det gode eksempler på det motsatte. USA beholdt sin status som supermakt i årene etter Vietnamkrigen. Og selv om Suezkrisen svekket Storbritannias omdømme, er landet fortsatt å regne som en stormakt i internasjonal politikk.

For det tredje er det rett og slett litt for tidlig å felle dom over Russlands stormaktsstatus. Annekteringen av Krym førte umiddelbart til latterliggjøring og sterk kritikk av Putin-regimet. Den gryende anerkjennelsen av Russlands stormaktsstatus kom først flere år etter.

Den beste langsiktige strategien

Men hvis Russland er ute etter anerkjennelse som stormakt, hvorfor gir ikke bare verdenssamfunnet den anerkjennelsen? Hvis Russland hadde blitt anerkjent som en stormakt på 2000-tallet, kunne krigen i Ukraina vært unngått? Det korte svaret er nei.

Å gi status for å blidgjøre Putin er både en dårlig og en farlig strategi. Å belønne aggresjon vil bare oppmuntre til ytterligere konflikt og signalisere til andre gryende stormakter – som Kina, India, Brasil, Japan og Tyskland – at krig leder til stormaktsstatus. Dette er ikke noe å trakte etter.

Sannsynligvis vil det være umulig å endre dette systemet før krigen i Ukraina er over

I stedet er den beste langsiktige strategien ikke å gjenta feilen med å anerkjenne Russlands stormaktsstatus, slik man gjorde etter annekteringen av Krym i 2014.

Dette er ingen enkel oppgave. Koblingen mellom stormaktsstatus og krig har utviklet seg over århundrer. Å endre dette systemet vil kreve tid, energi og tålmodighet fra statsledere.

Sannsynligvis vil det være umulig å endre dette systemet før krigen i Ukraina er over. Men vi vil være bedre stilt i fremtiden dersom stormaktene ikke kan jage status gjennom å slåss.

Twitter: @palroren