Hvor mye tillit kan vi ha til at regjeringen virkelig tar tillitsreformen seriøst?

10.04.2023 21:00

Tillitsreformen er en av regjeringens viktigste reformer, ifølge Hurdalsplattformen. Reformen har den hederlige målsettingen å skulle gi medarbeidere og virksomheter i staten mer tillit til å gjøre jobben på en måte som de selv mener er best. Mange i det offentlige håper på større faglig selvstendighet, uten for detaljert styring fra regjering og departement.

Men hvor mye tillit kan vi ha til at regjeringen virkelig tar denne reformen seriøst?

Flere statsråder kjemper med troverdigheten når de påstår at denne reformen fremdeles er på skinnene.

En av dem er justisminister Emilie Enger Mehl (Sp). Hun kom med feil fakta da hun beskrev utviklingen i hennes sektor for Stortinget.

Ikke riktig fra justisministeren

Justisministerens feilinformering skjedde i et svar på skriftlige spørsmål fra Høyres stortingsrepresentant Ingunn Foss. Spørsmålene handlet om hvilke initiativer ministeren har tatt for å oppfylle regjeringsplattformens løfter om å gjennomføre en tillitsreform.

I sitt svar i slutten av februar skrev justisministeren at det hadde skjedd en reduksjon i antall resultatkrav til Politidirektoratet og Kriminalomsorgsdirektoratet. En slik type reduksjon i detaljstyringen blir sett på som sentralt for økt tillit.

Resultatkrav brukes som en betegnelse på ulike former for oppdrag, målsettinger og rapporter som departementene pålegger sine etater å levere. Slike krav kommer hovedsakelig frem i tildelingsbrevene. Dette er dokumentene som departementene sender til sine underliggende etater hvert år.

En gjennomgang av tildelingsbrevene til disse to direktoratene gjort av tidsskriftet Stat & Styring, viser at justisministerens påstand ikke er riktig.

Motsatt tendens

Gjennomgangen av tildelingsbrevene for i år og i fjor viser at Politidirektoratet har fått ni flere oppdrag, krav og mål i 2023 sammenlignet med i fjor.

Kriminalomsorgsdirektoratet har fått en reduksjon på syv.

Samlet er dette er altså en nettoøkning i antall krav til disse to direktoratene, ikke noen reduksjon som justisministeren skriver til Stortinget. (Se detaljene på Statogstyring.no)

Selv om tallene kan virke små, viser de en tendens som er det motsatte av det justisministeren hevder.

Stortingsrepresentant Foss har nå bedt om en oppklaring fra justisministeren på bakgrunn av Stat & Styrings undersøkelser. Hun vil ha svar på hvordan statsråden forklarer det manglende samsvaret mellom svaret til Stortinget og de faktiske tallene.

Svak oppfordring

At justisministeren må ty til denne typen grep, viser at hverken dette departementet eller andre ser ut til å ha vilje eller evne til å utøve tillitsbasert styring i praksis ved å redusere detaljstyringen.

Dette blir ekstra tydelig i de kraftløse begrepene som Justis- og beredskapsdepartementet selv bruker, når de ber Politidirektoratet om å engasjere seg i reformen.

Tildelingsbrevet for 2023 inneholder 18 oppdrag fra departementet til politiet, og oppdrag nr. 18 gjelder oppfølging av tillitsreformen.

Mens alle andre oppdrag og krav formuleres konsekvent som noe politiet skal gjøre, er formuleringene rundt tillitsreformen at det er noe politiet bes om å vurdere, eller bør gjøre: «Departementet ber POD vurdere aktuelle tiltak for å ivareta intensjonene bak reformen.»

Man trenger ikke være altfor pessimistisk for å se at slike svake formuleringer har små sjanser til å bli prioritert av et presset politi.

Organisasjoner ber om kraft

Også de andre statsrådene som har svart på spørsmål fra Stortinget, har problemer med å vise til konkrete initiativer som viser at denne reformen kommer til å lykkes.

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) måtte referere til et utvalg som nå arbeider med kvalitetsvurderingssystemet i skolen, for å finne noe konkret å vise til. Dette utvalget har, stikk i strid med Brennas ønsker, signalisert at de har store problemer med å kutte i rapportering og kontroll, noe som er den sentrale målsettingen med reformen.

Utvalget viser i sin foreløpige rapport til at «informasjonen fra prøver, verktøy og datakilder» gir alle nivåer i skolen kvalitetssikret kunnskap, og at dette er en styrke ved dagens system.

At tillitsreformen ikke fungerer, har også organisasjonene i arbeidslivet merket seg.

Kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp), som er den ansvarlige statsråden for reformen, hadde et møte med de store arbeidslivsorganisasjonene i februar. Deres hovedbudskap var at regjeringen måtte involvere seg sterkere: «Fleire av organisasjonane ønskjer meir kraft i arbeidet med tillitsreforma, og at departementa gir tydelegare retning for arbeidet», kom det frem etter møtet.

Tilliten i praksis

Et problem med den lokale nedenfra-og-opp-innretningen på reformen er at mange på grunnplanet nok mener at tillitsbasert styring og ledelse driver de med allerede.

Dette kom blant annet frem på et seminar som Gjelsviks departement arrangerte før jul. Blant andre en forsker fra Institutt for samfunnsforskning sa at hennes forskning på norske kommuners arbeid med reformen viste at de ikke kom til å gjøre store forandringer i måten de arbeidet på.

– Jeg tror at også i de kommuner som sier de driver med tillitsreform, bør dette heller kalles en tillitsjustering enn en reform, sa forsker Marte Winsvold.

Men en «tillitsjustering» er neppe egnet til å begeistre noen velgere eller medarbeidere i det offentlige.

Noen av problemene med denne reformen er altså at mange ikke ser behov for den, at departementene ikke er særlig interessert i den, og nå altså at statsråder må gi misvisende opplysninger for å påstå at det fremdeles er håp for den.

Denne tillitsreformen har en god målsetting. Men for at den skal ha noen mulighet for suksess, er det nok behov for mye større ærlighet, både om hvordan tillit bygges og hvordan den misbrukes.