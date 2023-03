Bak Japans støtte til Ukraina ligger et håp om å få samme støtte tilbake

Japans statsminister Fumio Kishida dro nylig på et uannonsert besøk til sin motpart i Ukraina, Volodymyr Zelenskyj.

Ved krig i Asia må Europa velge side.

28.03.2023 20:00

Dette er en kronikk. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å sende et kronikkforslag, kan du lese hvordan her

Mens Kinas president Xi Jinping diskuterte Kinas fredsplan i Ukraina, dukket lederen av en annen asiatisk stat uventet opp i Kyiv.

Én dag etter Xis møte med Russlands president Vladimir Putin i Moskva dro Japans statsminister Fumio Kishida på et uannonsert besøk til sin motpart i Ukraina, Volodymyr Zelenskyj.

Besøket viser at Japans utenrikspolitikk er i endring: Japan tar tydeligere utenrikspolitiske standpunkter mot Russland i dag enn de gjorde i etterkant av invasjonen av Krym i 2014.

Denne gangen er omstendighetene annerledes: Japan er i større grad bekymret for sitt eget sikkerhetsklima. Målet er å sikre seg internasjonal støtte dersom det skulle bryte ut en konflikt i Øst-Asia.

Sterk symbolpolitikk

Timingen for besøket er ikke tilfeldig. G7-møtet som skal holdes i Hiroshima i mai, samt et ønske om å gi et stikk i siden til Xi, danner bakteppet for besøket.

Kishida er den siste av G7-lederne til å besøke Kyiv og har trolig stått under press for å besøke Ukraina før toppmøtet.

Japan har tatt del i vestlige sanksjoner mot Moskva siden krigens utbrudd i februar 2022. Ved å besøke Kyiv understreker Kishida Japans støtte til Ukrainas kamp mot Russland og viser at Japan står sammen med Vesten.

Samtidig er det symboltungt at landet som ble truffet av to atombomber under andre verdenskrig, gir sin støtte til et land som nå står i direkte konflikt med en atommakt.

Bygge diplomatisk kapital

Beslutningen om å besøke Zelensky samtidig som Xi og Putin holdt møter i Moskva, sender også en klar beskjed til Kina.

Japan har lenge utvist diplomatisk forsiktighet vis-à-vis Kina for å unngå unødvendig provokasjon og eskalering av den territoriale konflikten om Senkaku-øyene. Besøket tydeliggjør at Japan stiller seg på USAs side i rivaliseringen mellom USA og Kina.

Mange kan spørre seg hva Japan ønsker å oppnå med dette.

Gjennom å støtte Europa i sin oppdemming av Russland søker Japan å bygge opp diplomatisk kapital i tilfelle det skulle bryte ut en konflikt i Øst-Asia.

Kishida har uttalt gjentatte ganger at «Ukraina i dag kan være Øst-Asia i morgen». Japan ønsker å knytte til seg allierte som vil stå på deres side av en slik konflikt.

Japan posisjonerer seg strategisk

Japan har lenge kunnet stole på at alliansepartneren USAs militærmakt avskrekker kinesisk aggresjon. Mens Kina har drevet ensidig opprustning og lagt press på sine naboer, har Japan derfor lenge holdt igjen egen opprustning.

Gjennom sin nye nasjonale sikkerhetsstrategi, publisert i desember 2022, viser Japan tydelig vilje til å endre på dette. Japan planlegger anskaffelse av såkalte «counter-strike»-missiler, dobler sitt forsvarsbudsjett til 2 prosent og har vært tydeligere i uttalelser om Taiwan.

Årsaken er at maktbalansen i Øst-Asia er endret. USA er ikke like dominerende som tidligere. Løsningen de allierte partene har landet på, er at Japan må bidra mer til avskrekking.

Kishidas støtte til Ukraina er en del av dette bildet.

I kjølvannet av Ukraina-krigen har det politiske skillet økt mellom Japan og de to naboene, Kina og Russland. Muligheten til å komme til enighet med Russland om territorialkonflikten i nord er for Japan så godt som borte, i hvert fall i nærmeste fremtid. Russland blir derimot mer avhengig av Kina.

Tilspisser seg

At både Kina og Japans rolle i internasjonal politikk blir tydeligere, kan være et forvarsel om at situasjonen i Øst-Asia tilspisser seg.

Kina er, og forblir, USAs største sikkerhetsutfordring. En konflikt i Øst-Asia vil automatisk involvere USA og trekke Washingtons oppmerksomhet bort fra Europa.

En utfordring er at denne utviklingen også kan bidra til tydeligere skillelinjer og dypere befestede posisjoner i Øst-Asia.

Det vil da kreve mer for å finne felles grunnlag for fred, hvilket kan øke faren for at konflikt bryter ut.