Fremtidige norske fotballøyeblikk skapes ikke ved tidlig seleksjon

Fattigdom kan dessverre se ut til å være en viktig kilde til talentutvikling i mange land. I Norge ser vi samme trend, men med motsatt fortegn, skriver kronikkforfatterne.

Det skapes av inkludering, allsidighet og mangfold.

13.04.2023 20:00

«De som blir best, er gode tidlig», skriver leder for spillerutvikling i Norges Fotballforbund Håkon Grøttland i en kronikk i Aftenposten 4. april.

Flere store vitenskapelige oversiktstudier på dette temaet inkluderer også fotball. To nylige publikasjoner viser som før, akkurat det motsatte. I materialet på over 15.000 individer var majoriteten av utvalget hentet fra lagsport (deriblant fotball).

Ønsker man å skape idrettsungdommer som presterer på juniornivå, så er tidlig spesialisering veien å gå. Dette ser vi, som Grøttland påpeker, konturene av ved bedret prestasjon på norske ungdomslandslag.

De som derimot presterer på høyt internasjonalt nivå som senior, har ofte en mer allsidig bakgrunn og er ikke barnestjerner.

En kan alltid finne unntak. Problemet er bare at det er ekstremt få av «typen Ødegård». Men det er enda mer problematisk at måten klubbene og Norsk Toppfotball (NTF) organiserer talentarbeidet sitt, kan være direkte skadelig for rekruttering og idrettsglede i landets aller største og viktigste idrett.

En grunnleggende systemfeil

Akademiklassifiseringen styrer utviklingsarbeidet i norsk barne- og ungdomsfotball. NTF selv skriver at den «representerer en profesjonalisering og «benchmark» for hvordan vi jobber med spillerutvikling».

Den er basert på konseptlitteratur fra Jim Collins og Warren Buffet. Disse to er mest kjent for ledelsesstrategier, investeringsteori og profittmaksimering.

«Å få de rette menneskene på bussen, feil folk av bussen, og de rette folkene på de rette setene», er et sitat fra Collins. Det kan hende at det er sånn man må operere hvis man forvalter hedgefond på Wall Street, men det er katastrofalt i barne- og ungdomsfotball.

Thomas Hafstad er utviklingsleder i Vålerenga fotball elite. I sin kronikk 27. mars referer han til manifestet som en gullstandard. Det er kanskje ikke rart siden det er dette konseptet Vålerenga og de aller fleste toppklubber baserer hele sin talentvirksomhet på – og stadig får økonomiske fordeler ut fra.

Problemet er imidlertid at «de rette folkene» ikke er på bussen og i de riktige setene.

Det er overvekt av personer med ren fotballfaglig kompetanse, på bekostning av dem med formell kompetanse innen helse- og idrettsvitenskap. Dette synliggjøres når systemet er fundamentert på en grunnleggende systemfeil, at de som blir best, er gode tidlig.

Bukken og havresekken

Siden akademiklassifiseringen ble innført i 2005, har toppklubbene utarmet breddeklubber for spillere slik at det nesten ikke er lag «på nivå» å spille mot fra 12-årsalder. I akademiklassifiseringen står det at «siden 2012 har 90 prosent av spillerne på aldersbestemte landslag tilhørt NTF-klubber».

Gjennom denne modellen får toppklubbene stadig økte midler til kompetanseheving, og de belønner klubbene som kan hente flest mulig talentfulle unge spillere fra omlandet sitt.

Hafstad har rett i at kompetanseheving er nødvendig. Men fokuset på hvilke kompetanse som behøves, må endres. Nå styres dessverre midlene til få toppklubber, mens utviklingsarbeidet i de andre klubbene i større grad overlates til dem selv.

I 2017 vedtok de inkluderte klubbene og Norsk toppfotball å bruke 320 millioner på seg selv. Det er ikke blitt mindre siden. Årlig rangerer de seg etter kriteriene til Collins og Buffet. Foruten å være en hyllest i eget speil minner rapporten mest om bukken med havresekken.

Den norske idrettsmodellen er under press

De som fremdeles argumenterer for tidlig spesialisering, viser ofte til toppspillere fra Frankrike og Spania som kun har drevet med fotball. Dette er veldig lett å forstå.

I områder med lav sosioøkonisk status er fotball den eneste tilgjengelige fritidsaktiviteten. Fordi det er kun fotball man har mulighet til å spille, spiller de kun fotball. I Josimar-artikkelen «Det var en gang en lek» fra 2018 kan man også lese hvor galt systemet kan gå, der barn fra områder med lav sosioøkonomisk status er blitt handelsvare.

Fattigdom kan dessverre se ut til å være en viktig kilde til talentutvikling i mange land.

I Norge ser vi samme trend, men med motsatt fortegn.

Dersom man går fra følelser til forskning, trenger man ikke å velge mellom topp og bredde

Den økende profesjonaliseringen av barne- og ungdomsfotballen viser allerede at «lag fra de rike områdene i Oslo dominerer fotballen allerede fra barna er 14 år» (Aftenposten 28. januar).

Barne- og ungdomsfotballen og den norske idrettsmodellen er under sterkt press.

Som manuellterapeut og som fotballeder har vi i mange år kjent på kroppen at dette ikke kun er ord på papir. Det er virkeligheten i idretten generelt og fotballen spesielt. Som foreldre ser vi det samme.

Spesialisering, profesjonalisering, kommersialisering og selektering av talenter, kopieringen av voksenidrettens virkemidler for dem som «satser» i ung alder, svekker idretten. Det ødelegger lag, og det undergraver det som har vært suksesskriteriene både for norsk fotball og norsk idrett for øvrig.

Ikke enten eller

Heldigvis sammenfaller inkludering, allsidighet og mangfold med både idrettsglede for mange og prestasjon for de få. Dersom man går fra følelser til forskning, trenger man ikke å velge mellom topp og bredde.

Den norske idrettsmodellen må vernes om. Den er viktig for å utjevne sosiale forskjeller, men også for å skape flere store norske idrettsøyeblikk. Kanskje også i fotball, en gang i fremtiden?