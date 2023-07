Forskning på alkoholbehandling: Hva vet vi?

Kanskje alkoholpasienter, i mindre grad enn andre med psykiske vansker, har hatt medbestemmelse i egne behandlingsmål? spør kronikkforfatteren. (Illustrasjonsfoto) Vis mer

Mange tror at et ønske om totalavhold fra alkohol er en forutsetning for å søke hjelp.

I Aftenposten 22. juli stiller professor Jørgen G. Bramness viktige spørsmål knyttet til alkoholbehandling: Hvorfor søker så få behandling for alkoholbrukslidelse, og hvorfor behandler vi ikke flere? Svarene han presenterer, trenger utdyping og nyansering.

Kunnskapsutviklingen i rusbehandling har ikke hatt samme progresjon som i behandling av fysisk sykdom de siste tiårene. Forebygging har vært forskningsmessig prioritert, og strukturelle tiltak som vinmonopol, begrensede salgstider med mer har hatt effekt på befolkningens totalforbruk.

Likevel er alkoholbrukslidelse en av de tre vanligste psykiske lidelsene i Norge, og disse pasientene trenger virksom behandling. Bramness er naturlig nok opptatt av legers rolle i det å fange opp alkoholproblemer, men en del faktorer er utelatt.

Virker behandling?

Bramness nevner en del evidensbaserte behandlingsmetoder for alkoholbrukslidelse, men disse hjelper ikke alle. Faktisk viser studier at to av tre av pasientene som har vært i behandling, har tilbakefall det første halvåret etter behandling, og etter ett år er bare 21–43 prosent av pasientene avholdende. Mange trenger flere behandlinger, og vi vet ikke nok om grunnene til dette.

Det som mangler, er forskning på metoder som kan benyttes når behandlingsbehovet er mer omfattende

De siste årene er det nok korte behandlinger eller selvhjelpsverktøy som har vært mest undersøkt i forskning. Disse er mest nyttige for de med mindre problemfylt drikking og uten tilleggsproblematikk. Det som mangler, er forskning på metoder som kan benyttes når behandlingsbehovet er mer omfattende.

Vi vet relativt lite om behandlingen som gis i kommune- og spesialisthelsetjeneste, siden alkoholbehandling ikke har vært et prioritert forskningsområde. I spesialisthelsetjenesten har pasientene gjerne andre psykiske lidelser som depresjon eller angst, i tillegg til alkoholavhengighet.

Økonomiske og relasjonelle vansker er ofte en del av bildet. Dette krever mer sammensatte og langsiktige behandlingsmåter enn de etablerte behandlingsformene kan tilby, som motiverende intervju. Det er behov for studier som faktisk undersøker blant annet den gruppebehandlingen som gis ved norske institusjoner.

Årsaker til at få søker behandling

Bramness nevner problemerkjennelse som den sentrale årsaken til at alkoholpasienter ikke søker behandling. Dette trenger også nyansering: En del pasienter ønsker faktisk ikke å stoppe med rusmiddelbruken, selv om de erkjenner at den er problematisk. Mange er klar over at de har et problem, men de opplever det likevel som utfordrende å søke hjelp. Skam og følelsen av stigmatisering er forskningsmessig belagt som viktige grunner til å ikke søke hjelp.

Som Bramness er inne på, er det et problem at mange ikke tror at behandling virker. Men også det at mange tror at ønske om totalavhold er en forutsetning for å søke hjelp. Forskning viser at mange kan ha nytte av å redusere alkoholforbruket selv om de ikke slutter helt å drikke.

Mange behandlere synes at det å gå bort fra ideen om totalavhold som mål for behandlingen er utfordrende. Likevel viser forskning at behandling fungerer bedre når pasientens preferanser lyttes til. Kanskje alkoholpasienter, i mindre grad enn andre med psykiske vansker, har hatt medbestemmelse i egne behandlingsmål?

Ideen om totalavhold og om at alkoholavhengighet er en kronisk sykdom man aldri blir kvitt, er nok mer til skade enn nytte hvis vi ønsker at flere skal søke seg til behandling.

Fastlegens plikt til å frata pasienten førerkortet ved alkoholavhengighet er et viktig og problematisk punkt. Helsepersonell i Norge har plikt til å vurdere om helsekravene til førerkort er innfridd når det er mistanke om alkoholbrukslidelse. Vi mangler dessverre gode kriterier for å gjøre slike vurderinger. Andre forhold som gjør at folk unngår å søke behandling, er redsel for å bli meldt til barnevernet eller at man kan få problemer med å tegne forsikringer i fremtiden.

Tiltak

Bramness er noe uspesifikk når han nevner tiltak for å få flere i alkoholbehandling. Økt kapasitet i rusfeltet er ikke nødvendigvis nok.

Forskning har vist at mange ikke søkte hjelp selv med – eksempelvis – gratis behandling og uten venteliste. Vi trenger først og fremst bedre behandlingsmetoder og mer kunnskap om hvem pasientene er. Pasientfaktorer – sivilstatus, arbeid, sosiale relasjoner, psykisk sykdom og personlighet – kan ha stor betydning for hvem som har nytte av ulike typer behandlinger, og hvilke individuelle tilpasninger som trengs i behandlingen.

Vet vi mer om dette, vil det bli tydeligere hvordan kapasiteten må økes. Er det poliklinikk, døgnbehandling eller korte, digitale selvhjelpsintervensjoner vi trenger mer av? En del klarer seg greit så lenge de får tilbud om avrusning ved behov. Er det kanskje behov for å øke antall avrusningsplasser?

Et bredere syn på alkoholens funksjon, både de positive og de negative, er nødvendig

Vi bør uansett forlate ideen om totalavhold som hovedmålsetting. Det vil medføre en betydelig helsemessig og funksjonsmessig gevinst å redusere alkoholinntaket. Et perspektiv som kun setter søkelys på helseskader ved alkohol, slik debatten har vært preget av i forbindelse med de nye kostholdsanbefalingene, vil neppe heller være nyttig. Et bredere syn på alkoholens funksjon, både de positive og de negative, er nødvendig.

Det finnes dessuten overbevisende forskning som viser at mange blir kvitt alkoholproblemene på egen hånd, uten behandling. Mer kunnskap om denne gruppen ville vært av stor betydning med tanke på utvikling av nye behandlingsmetoder.

Hovedmålet må uansett være mer, og bedre, forskning på alkoholbehandling de kommende årene.