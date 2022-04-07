Russisk versjon: Моим читателям и друзьям в России

Эрленд Лу Автор

7. apr. 2022 15:02 Sist oppdatert 6 minutter siden

Автор Эрленд Лу

Эта война - ложь.

Kronikk

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Я пишу книги, и они издаются во многих странах. Но я знаю, что в России их любят особенно горячо. Я присутствовал на читках своих книг в залах Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Мурманска и Иркутска. В некоторых из этих городов я бывал не по одному разу. Я разговаривал с читателями и отвечал на множество глубоких вопросов. Точно также сидел я во время читок моих книг в залах Минска, Львова и Киева, назову тогда и Тбилиси, и везде встречал такой же прием. В целом, культурная российская публика производила на меня впечатление пытливой выше среднего, хорошо образованной, начитанной и чувствительной. На встречах с российскими читателями я смущался, обнаруживая, что они знают творчество Ибсена и Гамсуна не хуже, если не лучше меня.

Как-то в Москве я общался с читателями и отвечал на их вопросы на два часа дольше запланированного времени. Был субботний вечер, и помню, я думал — в Норвегии такое невозможно. Я не мог себе представить, чтобы молодые норвежцы потратили вечер выходного дня на то, чтобы час за часом задавать вопросы писателю из России. Должно быть, этот народ жаждет новых импульсов, думал я тем вечером, и испытывал большую теплоту ко всем пришедшим. Я поехал ночным поездом из Москвы в Санкт-Петербург, пил водку и разговаривал о войне, о той старой войне, которую вы с полным основанием называете Великой Отечественной, потому что тогда решался вопрос о самом существовании нации и народа. Я рассказал о своих семейных травмах, порожденных той войной, и услышал истории о травмах российских семей. Мы плакали, мы смеялись, мы чокались. Я с огромным уважением отношусь к жертвам, которые вы, советский народ, понесли в ту войну, и навеки благодарен за то, что вы отбили нападение немцев и более, чем кто бы то ни было, способствовали тому, что нацистская Германия, в своих сетях лжи и ненависти, в конце концов рухнула.

Но именно из-за Великой Отечественной войны россияне, как никто, знают, что когда одна страна нападает на другую и угрожает ее народу и существованию, то это будет стоит многих жизней и страданий. Мне больно оттого, что российские мальчики, пока я это пишу, погибают в танках, на улицах и полях в ходе войны, про которую они едва понимают, что она такое. Потому что это не праведная война, но ложь. Весь мир смотрит на то, что происходит, и вы, россияне, тоже догадываетесь, что что-то не хорошо, но вам не дают ни увидеть, ни узнать, что происходит. Когда доступ к свободной прессе ограничивают так, как он ограничен сейчас у вас, многие понимают, что это сам по себе дурной знак. Кто-то пытается помешать вам узнать, что происходит на самом деле. Ваши правители создали такую обстановку, когда искать правду — опасно и равнозначно тому, чтобы попасть под наказание в форме штрафа, тюремного заключения, а в наихудшем случае и смерти; все это чрезвычайно похоже ситуацию, царившую в той стране, которая напала на вас восемьдесят лет назад. Вы привычны к тому, что вам лгут. Такими были и ваши родители, и деды. А когда человеку врут десятилетиями, то руки опускаются, и легко сдаться, решить, что политика не мое дело, пусть им занимаются те, у кого бразды правления, а я буду заниматься своими близкими и своими делами. Но сейчас, как никогда, важно, чтобы ваш голос был слышен.

Со стороны кажется, что ваши правители опасаются, как бы пример страны, на которую сейчас напали ваши солдаты, не заставил вас задуматься о демократии в России. Они этого настолько боятся, что называют жителей той страны нацистами. Это слово у каждого россиянина в подкорке, поэтому оно действует столь эффективно. Даже когда оно неправда. Ведь Украина, наоборот, является демократической страной, она тридцать лет вела работу по строительству демократических институтов и разделению власти для того, чтобы не было одного человека, который все решает, иначе говоря, она сумела построить современное государство, где есть свобода мысли, прессы и вероисповедания и признается многообразие. В этой стране коалиция крайне правых сил, так называемых нацистов, получила на выборах в 2019 году 2,15% голосов. Это, безусловно, проблема, но это не делает Украину нацией нацистов. Как не делают Россию нацией нацистов тот факт, что и в ней есть неонацисты. Они есть во многих странах, и в Норвегии тоже. Но их мало. Так что ваши лидеры опасаются, что на вас распространится не нацизм, а как раз демократия. Но демократия не несет опасности народу России. Вы точно так же в состоянии решать все сами, как и все остальные. Однако демократия опасна для ваших правителей. Для них она означает потерю власти и потерю доступа к деньгам, которые должны были быть потрачены на развитие российского общества, а осели в карманах каких-то нескольких людей.

Все это вы сами прекрасно знаете. И поэтому меня удивляет, что российский народ позволяет то, что сейчас происходит. Я понимаю, что вам страшно. Даже мне страшно, хотя я нахожусь далеко от места событий. Но ваши сыновья, братья, отцы и мужья умирают прямо сейчас в Украине в бессмысленном количестве вместе с украинскими братьями и сестрами. За что? За безумные бредни одного человека о потерянной империи. Европа не видела подобной наступательной войны с тех пор, как фашистская Германия напала на Советский Союз в 1941 году.

Разобраться с этим могут только сами россияне. Пожалуйста, сделайте с этим что-нибудь. Чтобы мы все, кто любит Россию, могли бы продолжать это делать.

Перевод Ольги Дробот