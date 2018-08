Velkommen til Polen. Landet som, i motsetning til Norge, ikke har en biografi, men patografi. Polen er verdensmesteren i nasjonale katastrofer, mislykkede opprør og feilslåtte eksperimenter i demokratisering.

Fra å være det første postkommunistiske land som vant frihet og demokrati fra det sovjetiske imperiet, er Polen blitt til en forvirret semi-autoritær republikk, hvor Bibelen er viktigere enn Forfatningen. Og et land hvis intelligentsia protesterer mot regjeringspartiet Lov og rettferdighet (PIS) hver helg.

I byene Wroclaw og Poznan kan du se monumenter til nasjonale helter kledd som dverger. Klærne deres sier: «Forsvar grunnloven!» På denne måten er Kopernicus og Chopin ikke lenger passive eller døde gjenstander: De deltar i den evige, polske kampen for frihet.

Stein J. Bjørge

Man kan si at fascistiske ordninger og antifascistiske protester er brød og smør i hverdagen. Dette står i skarp kontrast til Ungarn, som har kapitulert under gulasj-autoritærisme! I Polen hopper de opprørske vantro mot PIS-aktige rett-troende på hvert gatehjørne. Livet er aldri kjedelig.

Europas sinnatagg

I dag er Polen Europas «sinnatagg». EU har gitt den polske regjering nok et ultimatum: PIS har en måned på seg til å fjerne en ny lov som har senket aldersgrensen for pensjonering av dommere. På denne diabolske måten har PIS tenkt å kvitte seg med alle anti-PIS-kjetterne og hijacke domstolene.

Reaksjonen fra de vantro har vært dommernes massive protest mot den polske regjeringen. De har til og med skrevet et brev til EU og bedt om at det legges mer press på PIS-gangsterne. Reaksjonen fra de rett-troende: Følg Victor Orbáns påfugldans-strategi, det vil si å gjøre én ting i Brussel, og gjøre hva PIS ønsker hjemme. Biskopene sier: Polen burde ikke bli lært noe som helst fra Brussel.

Reuters/NTB scapix

Det er takket være Polen at det kristne Europa lever videre.

Den gamle nasjonalhelten Lech Walesa sier: Gi meg 100.000 spreke menn og kvinner, så skal jeg lede en ny solidaritet. Den polske «privilegentsia» skremmer seg selv med en Youtube-video, som viser statsministeren og presidenten som synger og swinger med det antisemittiske presteskapet, og betror Polen til den svarte Madonna. Og progressiv presse er bekymret for at 100.000 polakker har kjøpt boken om dansk hygge.

Hyggedyrkere slutter å lese aviser og flyr fra politikken til familiens kos. Og dette er en tragedie! For hvordan skal man bekjempe autoritære krefter med en skandinavisk inspirert, kosifisert befolkning?

Hva har skjedd med landet?

Polen anno 2018 er en gåte.

Så sent som i 2016 og 2017 viste forskning utført av Centre for Public Opinion Research (CBOS) at flertallet støttet ytringsfrihet, viste sterk motstand mot brudd på grunnloven og hadde en overveldende ja-holdning til EU. Hva har skjedd?

Adam Michnik, den tidligere polske dissidenten, river seg i håret av desperasjon og sier at av og til går en vakker kvinne i seng med et stygt beist. Hvorfor det skjer, er et mysterium. Tadeusz Gadacz, filosofiprofessor ved Universitetet i Kraków, hevder at polakkene har et selvdestruktivt gen, og at de må vaksineres med skandinaviske hormoner.

Mer systematisk forskning peker på resultatene av en altfor rask og brutal nyliberal transformasjon, avkoloniseringsprosessen etter sovjetismens utløp, kraften i den katolske kirke og det unge, umodne demokrati.

Liberalismen, i motsetning til fascismen, er kald. Den gir ingen følelse av tilhørighet, og den tester folks tålmodighet med gradvise og møysommelige reformer. Derfor stemmer folk på PIS, som tilbyr et varmt fellesskap av renblodige polakker og katolske trøst SUBITO.

Jeg foreslår en annen tolkning.

Krisens to valutaer

Hvert samfunn har to valutaer som brukes i kriser. Den ene er penger, den andre er fortellinger. Siden den polske økonomien i det 21. århundre stort sett har vært sunn, må vi søke etter livgivende løyner. Det styrende partiet PIS har tre slike historier. De forteller polakkene at:

1) Den forrige regjeringen var arrogante drittsekker som bodde i sin kosmopolitiske kokoland, plapret om liberalisme, vegetarianisme, og ‘genderisme’ og mistet kontakten med folket.

2) Europeere vil aldri forstå de katastrofer og tap polakkene har vært gjennom.

3) Det er på tide at Polen – som har bekjempet det ottomanske imperiet, svenske invasjoner, tysk nazisme og russisk sovjetisme – reiser seg fra knærne og vinner tilbake sitt hjem fra fremmede makter.

Slike historier vinner fordi de forteller velgerne om det tapte – og gjenvunne – hjem. Og hjem betyr familie, katolsk tro, stolthet, tilhørighet, tidligere heroiske seiere over – nettopp – over autoritære regimer.

Fremmede i eget land

I nesten to århundrer var Polen slukt av Russland, Preussen og Østerrike-Ungarn. Landet led under brutal politikk av ydmykelse og av-polonisering. For det meste av det 19. hundretallet var landet en scene for nazistiske og sovjetiske bestialiteter og tapte seks millioner innbyggere.

Kort sagt: Polakkene har vært fremmede i sitt eget land – styrt av fremmede makter, symboler og tro.

Tiden er kommet, sier PIS-partiet, for at innbyggere skal føle seg hjemme igjen. Ingen muslimske «invasjoner» og ingen minareter skal true de katolske kirkene. Og det vil ikke være noe utenlandsk diktat fra den nye «okkupasjonsmakten», det vil si EU.

Resultatet er et land som repeterer et pre-revolusjonært, historisk scenario: Halvparten synger patriotiske og fromme salmer, en tredjedel gir blaffen og leser om hygge, og resten konspirerer mot regjeringen.

Kacper Pempel/Reuters/NTB scanpix

En av ledende unge forfattere, Dorota Maslowska, sier: «Vi lever i et mareritt, selv om vi ikke skjønner det, fordi på overflaten er alt greit, samfunnet blir rikere, PIS har gitt oss ekstra 500 zloty (1000 kroner) pr. barn. Vi er temmet, lamslått, velfødde, vi legger ikke merke til vår nedstigning i mørket … Vi lever i verden som dreier seg om politiske patologier, men også i en normal verden av teknologi, innovasjon, Uber, Tripadvisor og Netflix.»

Men bare vent. Det er en ny, politisk stjerne som samler alle opplyste polakker til en kamp mot autoritære makter: Jerzy Bierdon, en superpopulær borgermester av byen Slupsk. Han er en ung, karismatisk og vakker venstremann, og åpent homoseksuell.

Hobbitlandet Polen

Apropos Netflix. De som drar til Polen, bør besøke Hobbit Village, en bygd i nærheten av Sierakowo Slawienskie. Beboerne av Hobbit Village – kledd som Tolkiens skikkelser – står foran husene sine og selger polske pølser.

En mann som kaller seg Gandalf personifiserer PIS' budskap i hobbitsk forkledning. Han hater kapitalisme og sosialistiske eliter som tilsynelatende har ruinert Polen. Han vet at han gjør narr av seg selv, men sier at det er lønnsomt å spille Gandalf i den globale turistøkonomien.

Mens det er lite sannsynlig at protestantiske turister vil besøke den lokale, barokke kirken og høre om Kristus' og polske lidelser på polsk, er det langt mer sannsynlig at de vil komme til Hobbit Village for å beundre jamrende hobbiter og spise polske kielbasa-pølser.

