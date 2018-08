15. oktober er fristen Stortinget har gitt regjeringen til å komme med et samlet forslag over hvilke oppgaver som skal flyttes fra statlige direktorater og etater til folkevalgt styring i de nye fylkeskommunene.

Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Lenge før dette registrerer vi en påfallende iver hos noen etter å erklære hele reformen for en flopp og en fiasko. Slike profetier kan lett bli selvoppfyllende – hvis inntrykket får feste seg. Men det er det ingen grunn til.

Diskusjonen omkring regionreformen har så langt handlet mest om grensene for de nye fylkene, og da naturligvis først og fremst de grensene det er strid om. Men det er ikke grensene som er det primære i regionreformen. Derfor er det helt greit om den diskusjonen får hvile en stund, mens politikerne konsentrerer seg om innholdet i reformen, nemlig oppgavene de nye fylkeskommunene skal løse for sine innbyggere.

Stortingets ansvar

Årsaken til mye av striden ligger nettopp i at ingen vet hvilke nye oppgaver de nye fylkeskommunene skal ha ansvar for. Det gir ikke mening å hevde at en fylkeskommune er for liten eller for stor for oppgavene, så lenge ingen vet hvilke oppgaver vi snakker om.

Politikere både i storting og regjering bør nå bidra til å senke temperaturen i debatten omkring sammenslåinger og grenser, og heller bruke energien på å diskutere innhold.

En regionreform som ikke flytter reell makt og myndighet fra statlig til regionalt nivå, fra etater og direktorater til folkevalgte organer, har ingen berettigelse og knapt noen begrunnelse. Det er regjeringens, og i siste instans Stortingets, ansvar å sørge for at regionreformen blir en reell demokratireform.

Perspektivet må være det motsatte

Også når det gjelder innhold er det viktig å begynne i riktig ende: Dette handler ikke om å lete etter oppgaver som kan «overlates» fra statlige etater til fylkeskommunene. Perspektivet må være det motsatte: Det skal være svært gode grunner for at offentlige tjenester ikke skal være gjenstand for folkevalgt styring og ansvar, så nært innbyggerne som mulig. Nesten alle partier har programfestet mer lokalt handlingsrom og mindre statlig detaljstyring, mer demokrati og mindre byråkrati. En regionreform som ikke bidrar til det, vil være en mislykket reform.

La meg være veldig tydelig på ett punkt som har vært oppe i debatten: Prinsippet om generalistkommuner må selvsagt også gjelde fylkeskommunene. Det vil si at alle fylkeskommunene skal ha ansvar for å levere likeverdige tjenester til sine innbyggere, uavhengig av størrelse. Løsner vi på det prinsippet, løsner vi på hele forvaltningssystemet. Jeg håper og tror at ingen for alvor mener at det er en fornuftig vei å gå.

Fem prinsipper

Det regjeringsoppnevnte Ekspertutvalget, som i februar leverte sine forslag til hvilke oppgaver som bør overføres fra statlig til fylkeskommunalt nivå, la fem kriterier til grunn for sitt arbeid:

Oppgaver bør legges så nært innbyggerne som mulig, men på et så høyt nivå som nødvendig for å sikre en kostnadseffektiv oppgaveløsning.

Det myndighetsorgan som er tillagt ansvar og beslutningskompetanse for en oppgave, skal også ha fagmiljøet tilknyttet oppgaven og ansvaret for å finansiere utgiftene til oppgaveløsningen.

Oppgaver som krever utøvelse av politisk skjønn og vurdering bør legges til folkevalgte organer.

Oppgaver som krever stor grad av samordning, og/eller oppgaver som har store kontaktflater med hverandre, bør legges til samme forvaltningsorgan.

Oppgaver som av ulike årsaker ikke skal la seg påvirke av lokalpolitiske forhold, bør være et statlig ansvar. Staten bør ha ansvaret for oppgaver som forutsetter et nasjonalt helhetsgrep for god oppgaveløsning.

Dette kan løses

Jeg tror knapt jeg har hørt noen som har vært sterkt uenig i noen av disse prinsippene. Derimot har jeg hørt en god del til dels hissige innvendinger mot de konkrete forslagene som Ekspertutvalget kom med på grunnlag av disse. Jeg tillater meg å mene at en del av kritikken bærer preg av manglende kunnskap om fylkeskommunene som organisasjoner. Allerede i dag er dette svært kompetente og profesjonelle organisasjoner som håndterer komplekse oppgaver.

Regjeringen skal komme til Stortinget før 15. oktober med forslag til nye oppgaver til fylkeskommunene. Jeg har tillit til at regjering og storting sørger for at vi får den demokratireformen vi er lovet, at veien blir så kort som mulig fra dem som fatter beslutningene til dem beslutningene angår.

Politikere i kommuner og fylkeskommuner har lang erfaring i å samarbeide for å finne de beste løsningene for sine innbyggere. Jeg er overbevist om at det vil være tilfellet også denne gangen, også der situasjonen i dag er preget av uenighet og motsetninger. Jeg har sterk tro på at politikerne på alle sider er villig til å gå noen ekstra runder for å komme frem til et resultat alle kan leve godt med. Men det forutsetter at regjering og storting viser i handling at det er innsatsen verdt.