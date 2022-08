Langt fra amerikanske tilstander i Tyskland

Robin Allers Førsteamanuensis ved Institutt for forsvarsstudier, Forsvarets høgskole

15 minutter siden

Kommentator Frank Rossaviks fremstilling av et Tyskland på vei mot politisk ustabilitet er misvisende, skriver Robin Allers. Partiene i den tyske regjeringen (bildet) har fortsatt høy oppslutning i befolkningen.

Så langt er det ingen tegn til at den politiske stabiliteten i Tyskland er truet av ekstreme grupperinger.

Kronikk

Dette er en kronikk. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I en kommentar sammenligner Aftenpostens Frank Rossavik utfordringene Tyskland må håndtere på grunn av Russlands angrepskrig i Ukraina, med den anspente politiske situasjonen i USA. Hva er det egentlig som skjer «i det en gang så stabile» Tyskland, spør han og viser til høyreekstreme krefter som utnytter misnøyen «med det som vedtas i Berlin». Denne fremstillingen av et Tyskland på vei mot politisk ustabilitet er misvisende. Det er også sammenligningen med utviklingen i USA.

Bekymring for økt misnøye

Utfordringene Europa og spesielt Tyskland står overfor, er store. Bekymringen for økt misnøye i møte med energiknapphet og prisøkninger er reell. Den tyske regjeringen, en koalisjon av sosialdemokrater (SPD), liberale (FDP) og grønne (Die Grünen), står under sterkt press. Spesielt de østeuropeiske allierte kritiserer Tysklands nølende våpenhjelp til Ukraina og avveiende fremgangsmåte i reaksjonen mot Russland.

Tyskland har selv manøvrert seg inn i en vanskelig situasjon ved å gjøre seg avhengig av russisk gass, og regjeringen jobber nå på spreng for å finne alternative energikilder. For å beholde sin troverdighet må dette skje uten at regjeringen gir opp sine ambisjoner for det grønne skiftet og uten at gjelden skyter i været. Ikke minst er det i Tysklands interesse å sikre det europeiske og transatlantiske samholdet.

I lys av disse utfordringene er det naturlig å være bekymret for at misnøyen i befolkningen utnyttes av ekstremister, konspirasjonsteoretikere og russiske informasjonskrigere, som er ute etter å destabilisere. Inntrykkene fra de gule vestenes protester i Frankrike og opptøyene i USA, men også demonstrasjonene i Tyskland mot flyktningpolitikken og senere koronatiltakene, står som skrekkeksempler.

Det er imidlertid få tegn på at misnøyen i befolkningen er i ferd med å undergrave den politiske stabiliteten.

Stor oppslutning for de demokratiske partiene

Snart et år etter valget til forbundsdagen i september 2021 og fem måneder etter Russlands angrepskrig mot Ukraina nyter de demokratiske partiene i snitt en oppslutning på godt over 70 prosent. Til tross for ulike politiske prioriteringer foregår samarbeidet i regjeringskoalisjonen forbausende friksjonsløst. Og selv om tilfredsheten med regjeringens arbeid har gått noe ned, ligger den fortsatt i pluss.

Tysklands mest populære politiker er økonomi- og klimaminister Robert Habeck fra De Grønne. Han oppfordrer sine landsmenn til å spare energi, samtidig som han forteller skuffede partifeller at krisen krever en pragmatisk holdning til våpenleveranser og gjennomføringen av det grønne skiftet. Avgjørende for landets stabilitet er dessuten at det største opposisjonspartiet, Den kristelig-demokratiske union (CDU), opptrer samarbeidsvillig og konstruktivt i sentrale spørsmål.

Debatten går hett om skattelettelser, atomenergi og våpenleveranser, men det er knapt noen som stiller spørsmål ved regjeringens oppslutning om sanksjonene mot Russland. I ytterkantene har hverken høyrepartiet AfD eller venstrepartiet Die Linke så langt maktet å utnytte krisen.

Tyskland har ingen Trump

Hva så med den økende faren fra høyreekstreme krefter? Eksemplene Rossavik viser til, er hver for seg alvorlige og får stor politisk oppmerksomhet i Tyskland. Den forrige regjeringen utpekte allerede høyreekstremisme som den største faren mot landets sikkerhet, og det er satt i gang omfattende mottiltak. Likevel er det vanskelig å se et mønster som utfordrer den politiske stabiliteten, samfunnsmodellen eller rettsstaten i Tyskland.

Derfor kommer også sammenligningen med de urovekkende tendensene i amerikansk politikk feil ut. At en gruppe høyreradikale i august 2020 utnyttet demonstrasjonene mot koronatiltak til å storme trappen til riksdagsbygningen i Berlin, utløste sjokkbølger i Tyskland. Først og fremst på grunn av bygningens symbolske betydning. Likevel kan hendelsen i Berlin ikke sammenlignes med de traumatiske begivenhetene i Washington D.C. året etter.

Stormingen av Kongressen holdt en hel verden i sjokk og fortsetter å ryste amerikansk demokrati, hovedsakelig på grunn av involveringen av den sittende presidenten og hans støttespillere. Ikke bare kan man se langt etter en karismatisk populist som Trump i Tyskland – det vil også være vanskelig å finne folkevalgte som unnskylder denne type overgrep, eller som stiller spørsmål ved de grunnleggende demokratiske spillereglene.

Befolkningen er ikke så splittet

Befolkningen virker heller ikke så splittet som Rossavik får det til å se ut. Foreløpig støtter et flertall regjeringens sanksjoner mot Russlands krigføring, selv om det skulle føre til økonomiske problemer. Det er uklart hva Rossavik ønsker å antyde når han i forbifarten nevner at også Tyskland «ligger ganske høyt i privat våpeneierskap». Ifølge den oversikten det henvises til i kommentaren, ligger land som Sveits, Finland, Sverige og Norge over Tyskland på listen. Ingen av dem er i nærheten av de amerikanske tallene.

Da Tysklands utenriksminister Annalena Baerbock sa at energiknapphet kunne føre til «opptøyer», innrømmet hun straks at uttalelsene var «bevisst veldig tilspisset». På sin årlige pressekonferanse tilbakeviste kansler Olaf Scholz denne uken frykten for en «vinter preget av sinne» («Wutwinter»). Ifølge ham er Tyskland en velferdsstat, og ingen vil bli stående alene.

Velgerne ser ut til å verdsette – nå som før – en nøktern og pragmatisk politikk.

Det er umulig å forutse hvor lenge den anspente situasjonen varer, og hvordan den vil utvikle seg. Krigen i Ukraina pågår uten en løsning i sikte. Det er sannsynlig at tyske beslutningstagere vil komme under sterkt press hvis energikrisen forsterkes utover høsten og vinteren. En mulig konflikt mellom Kina og USA over Taiwan ville få enda større konsekvenser for den eksportorienterte tyske økonomien.

Så langt er det imidlertid ingen tegn til at den politiske stabiliteten i Tyskland er truet, eller at rettsstaten ikke klarer å håndtere utfordringen fra ekstreme grupperinger. Velgerne ser ut til å verdsette – nå som før – en nøktern og pragmatisk politikk. I stedet for å bekymre seg for politisk ustabilitet kan man derfor, i likhet med lederskribenten i det britiske nyhetsmagasinet The Economist, heller håpe på at krigen og krisen har lokket et overforsiktig Tyskland ut av sin selvtilfredshet.