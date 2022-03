Til mine russiske venner: Dere har ikke noe valg. Regimet må styrtes en gang for alle.

Jonathan Littell Forfatter og filmprodusent

27. mars 2022

Nå er tidspunktet for deres egen Maidan, skriver forfatter Jonathan Littell i en oppfordring til sine russiske venner. Bildet viser et sammenstøt mellom demonstranter og politi under opprøret i Kyiv i 2014.

Hvis dere ikke gjør noe, vet dere hvordan det vil ende.

Mine kjære russiske venner:

Noen av dere er gamle venner, noen er av nyere dato, noen kjenner jeg ikke personlig, men dere er venner i ånden. Det er vanskelige tider for dere akkurat nå.

Jeg har kommunisert med mange av dere i løpet av de to siste månedene. Lik enhver ukrainers liv er deres liv, som aldri var enkelt, nå blitt fullstendig snudd på hodet. Mange av dere forlater Russland. Og mange av dere har gitt uttrykk for skyldfølelse og skam for hva landet deres nå gjør med naboen. For det som blir gjort i Ukraina i deres navn.

Hvor mange av dere gjorde noe?

Mange av dere som er aktivister, har vært i søkelyset i lang tid og har vært forberedt på det endelige støtet. 4. mars skrev jeg til Aleksandr Cherkasov, en god venn fra organisasjonen Memorial.

«Jeg skal fortelle deg om det litt senere», svarte han i sin vanlige lakoniske tone. «Akkurat nå, etter razziaen, vandrer vi gjennom ruiner – ødelagte pc-er, oppbrutte safer.»

Andre blant dere – kulturfolk, kunstnere, kritikere, forfattere – er lamslåtte over det plutselige sammenbruddet av en skjør verden.

Ingen av dere liker Vladimir Putin og hans regime av tyver og fascister, de fleste av dere hater dem.

Men la oss være ærlige: Hvis vi gjør unntak for noen få av dere – de som arbeider for Memorial, Novaja Gazeta, Ekho Moskvy, Meduza, Navalnys organisasjon og en håndfull andre – hvor mange av dere gjorde noensinne noe for å motsette dere dette regimet? Foruten kanskje å bli med i en demonstrasjon, om det i det hele tatt fantes noen?

Kan det tenkes at følelsene av skam og skyld ikke bare er abstrakte?

Kan det tenkes at de også skyldes deres egen apati, deres langvarig manglende interesse for det som hendte rundt dere, deres passive medvirkning, som dere nå sannsynligvis kjenner på helt inn i margen og sjelen?

Redde for trøblete tider

Det var ikke alltid slik. En stund på 90-tallet hadde dere en viss frihet, et visst demokrati, riktignok uryddig, til og med blodig, men reelt.

Men 1991 ble som 1917.

Hvorfor er det slik at hver gang dere endelig har revolusjonen deres, ender dere opp med å være så redde for «trøblete tider» at dere løper rett tilbake under skjørtene til en tsar, enten navnet hans er Stalin eller Putin?

Uansett hvor mange han dreper, virker det på en måte tryggere. Hvorfor er det slik?

Det var for komplisert, for vondt, dere ville ikke vite

Feil ble gjort, det er sant. I stedet for å raide KGB-arkivene og blottlegge dem i dagslyset, slik østtyskerne gjorde med Stasi-arkivene, ble dere distrahert av Dzerzjinskijs statue og tillot KGB å ligge lavt og omgruppere, bygge seg opp igjen og ta over landet deres.

Da dere fikk valget mellom utplyndring av landet og kommunismens tilbakekomst, sloss dere ikke for et mulig tredje valg, men fant dere i utplyndringen.

I 1998 falt økonomien sammen, og det betød i det store og hele slutten på massedemonstrasjonene for mer sosial rettferdighet eller mot krigen i Tsjetsjenia. Overlevelse ble hovedsaken.

Jonathan Littell Forfatter med amerikansk og fransk statsborgerskap og østeuropeisk, jødisk familiebakgrunn. Littell har arbeidet for organisasjonen Action Against Hunger.

Lukket øynene og snudde ryggen til

Så brakte de inn Putin. Ung, dristig, aggressiv, lovte økonomisk helomvending og å ta knekken på terroristene. Få av dere kjøpte det, men enten stemte dere på ham, eller så stemte dere ikke i det hele tatt.

Og da han begynte å jevne Tsjetsjenia med jorden for annen gang, lukket de fleste av dere øynene og snudde ryggen til.

Men jeg husker disse årene svært godt. Jeg arbeidet i Tsjetsjenia med å yte hjelp til de utallige ofrene i Putins «anti-terroristoperasjon».

Jeg reiste gjennom ruinene av Groznyj og Katyr-Yurt og Itum-Kali og mange andre byer. Av og til kom jeg tilbake til Moskva for en pause, og jeg festet med dere, mine venner.

Dere sa til meg: «Jonathan, vi er så lei dette Tsjetsjeniaet ditt.» Jeg husker disse ordene så godt. Jeg raste mot dere.

Vi drakk, vi danset, og noen ganger forsøkte jeg å fortelle dere om redslene jeg så der nede, de torturerte sivilistene, de drepte barna, soldatene som solgte likene av de døde tilbake til familiene deres, og dere sa til meg: «Jonathan, vi er så lei dette Tsjetsjeniaet ditt.»

Jeg husker disse ordene så godt. Jeg raste mot dere: «Gutter, det er ikke mitt Tsjetsjenia, det er deres Tsjetsjenia. Det er deres fordømte land, ikke mitt. Jeg er bare en dum utlending her. Det er deres regjering som bomber en av deres byer og dreper deres landsmenn.»

Men nei, det var for komplisert, for vondt, dere ville ikke vite.

Mange av dere tjente penger

Så kom den store økonomiske oppturen etter år 2000, fyrt opp under av stigende oljepriser og Putins villighet til å la noen av de stjålne pengene strømme ned til middelklassen.

Mange av dere tjente penger, noen tjente massevis av penger, og selv de mer fattige blant dere fikk nye leiligheter og bedre jobber. Prisene steg, men det var okay, Moskva lyste og glitret, det var gøy og trendy.

Da opponenter ble myrdet – Yuri Shchekochikhin, Anna Politkovskaja, Aleksandr Litvinenko og andre – uttrykte mange av dere avsky og sjokk, men det ble med det.

Hva betød de forferdelige bruddene på internasjonal lov sammenlignet med oljen, gassen og det interne markedet Russland lokket med?

Da Putin etter to regjeringsperioder ga presidentjobben til sin statsminister og overtok hans jobb, la dere knapt merke til det, så langt jeg kunne se.

Da Russland invaderte Georgia noen måneder etter at Dmitry Medvedev var blitt president, ignorerte de fleste av dere det eller tidde stille.

Og i årene etterpå var det vel ikke rent få av dere som sto på ski i Gudauri eller gikk fottur i Kazbegi eller nøt kafélivet og dampbadene i Tbilisi mens hæren deres okkuperte resten av landet?

Ikke det at vi her i Vesten gjorde mye heller, om i det hele tatt noe. Noen få klager, noen få sanksjoner.

Men hva betød de forferdelige bruddene på internasjonal lov sammenlignet med oljen, gassen og det interne markedet Russland lokket med?

Ga opp og gikk hjem

Men ved slutten av 2011 våknet dere opp, mine russiske venner. Da Putin byttet jobb med Medvedev igjen og plasserte seg selv godt i presidentstolen, var det mange av dere som bestemte dere for at det var ett skittent triks for mye, og dere gikk ut en masse for å protestere.

Aleksej Navalnyj ble den mest kjente personen, og i seks måneder fylte dere gatene og fikk endelig satt litt skrekk i regimet, fikk det til å vakle aldri så lite.

Så slo det tilbake. Først organiserte det motdemonstrasjoner, så vedtok det mer undertrykkende lover og begynte å fylle opp fengslene.

Tusener ble arrestert. Noen fikk svært lange fengselsstraffer. Og resten av dere ga opp og gikk hjem.

«Hva kunne vi ha gjort?» hørte jeg så ofte og hører det fortsatt. «Staten er så sterk, og vi er så svake.»

Vel, se på ukrainerne. Se på hva de gjorde, to år etter dere. Da de først hadde okkupert Maidan i sitt raseri over en prorussisk president som hadde forrådt sitt løfte om mer Europa, forlot de aldri plassen.

De dannet en teltby som var fullstendig selvorganisert og med vilje til å forsvare seg. Da politiet kom for å forsøke å bryte den opp, sloss de tilbake med stokker og jernstenger og molotovcocktails.

Til slutt åpnet politiet ild. Men i stedet for å stikke av, gikk folket på Maidan til motangrep. Mange av dem døde, men de vant. Det var president Viktor Janukovitsj som stakk, og ukrainerne fikk tilbake demokratiet og retten til å velge sine ledere og kaste dem ut når de ikke gjør jobben sin.

«Fantastisk! Krim er vår!»

Putin likte ikke Maidan. Han syntes det var et dårlig eksempel. Så han tok Krim, mens alle fortsatt var ute av balanse.

Noen få av dere protesterte mot det også, men det nyttet ikke. Det var jo så mange som var begeistret!

91 prosent av russerne bifalt annekteringen, så vidt jeg vet. «Fantastisk, fantastisk! Krim er vår!» ropte deres landsmenn, beruset av imperialistisk glans og ære.

Og jeg snakker ikke bare om de fattige der ute i de ruinerte ytterste krokene av landet hvor grensene for politikk går ved vodka og poteter, men om noen av dere, mine venner, mine personlige venner. Forfattere. Redaktører. Intellektuelle.

Det var det samme med Donbas. Novorossia, det nye Russland. Plutselig ble det skapt en ny myte, og noen av dere som hadde foraktet Putin og klikken hans, snudde plutselig rundt og tilba ham. Jeg vet ikke hvorfor, siden vi raskt sluttet å snakke sammen etter det.

Donbas var langt borte, og Moskva var kul og ble stadig kulere

Men dere andre, dere som forble mine venner, dere tidde også for det meste stille. «Jeg er ikke interessert i politikk», sa dere. Og gikk tilbake til litteratur eller filmer eller Ikea-katalogene. Eller så nøt dere de splitter nye parkene som Moskvas borgermester strødde utover byen etter 2012, med sine sittesekker og fritt internett og hipsterkafeer.

Ja, Donbas var langt borte, og Moskva var kul og ble stadig kulere.

Hva med Syria?

Syria la dere knapt merke til. Uansett var de jo alle terrorister, ikke sant? Isil, Daesh eller noe slikt.

Selv den Moskva-redaktøren som publiserte boken min om Syria, kritiserte den i et senere intervju og sa at jeg ikke forsto noe av det som hendte i Syria.

Vel, jeg hadde i det minste vært der, hadde sett barn på alder med mine egne bli skutt i kaldt blod av regimesnikskyttere i gatene i Homs.

De eneste russerne som dro dit, var deres egen hær, som i 2015 begynte å bombe tusener av sivile og øve til den neste alvorlige krigen.

Jeg er sikker på at mange av dere kjenner de berømte ordene til pastor Martin Niemöller:

Først tok de kommunistene, men jeg brydde meg ikke –

for jeg var ikke kommunist.

Deretter tok de fagforeningsfolkene, men jeg brydde meg ikke –

for jeg var ikke fagforeningsmann.

Så tok de jødene, men jeg brydde meg ikke –

for jeg var ikke jøde.

Til slutt tok de meg. Men da var det ingen igjen til å bry seg.

Hvor mange av dere brydde dere om tsjetsjenerne, syrerne eller ukrainerne? Noen gjorde det. Men altfor mange tidde stille.

Putin vil komme etter dere

Riktignok protesterer noen nå, folk som forfatterne Dmitry Glukhovskyj, Mikhail Shishkin, Mikhail Zygar, Maksim Osipov og andre. De fleste utenfor landet, bare noen veldig få fra innsiden, som redaktør Marina Ovsjannikova, som tok risikoen på å bli sendt av gårde for å slutte seg til Navalnyj i Gulag.

Resten av dere forstår bedre enn de fleste hvilket land dere bor i. Og jeg er sikker på at dere forstår dette: Når Putin er ferdig med ukrainerne – og særlig om han ikke klarer å ta knekken på dem, slik det kan se ut til – da kommer han etter dere. Alle dere, mine venner.

Dere som modig og for det meste alene har gått ut og protestert og inntil nå har fått lette straffer, men som snart vil få mye strengere straff.

De tusenvis av dere som har undertegnet opprop, som har uttrykt kritikk i sosiale medier (kanskje bare med en svart firkant på Instagram), eller som har uttrykt kritikk privat til kolleger på arbeidsplassen.

Tiden da man fikk ti års frihetsberøvelse for å ha fortalt en spøk, eller til og med 25, ligger ikke så langt tilbake og er nå høyst sannsynlig også fremtiden deres. Og hvem vil bry seg om dere da? Hvem er igjen?

Dere vet. Og Putin vet at dere vet.

Ukrainerne setter nå et enda mer skremmende eksempel for Putins regime enn i 2014. De viser at han kan bekjempes, og at hvis man er dyktig, motivert og modig, kan han til og med stoppes uansett hvor stort hans overtak virker på papiret.

Nesten ingen i Russland er klar over det, ser det ut til, ikke engang at det foregår en krig.

Men dere, mine venner, vet hva som skjer. Dere leser de utenlandske nyhetene på internett, dere har alle sammen venner og til og med slektninger i Ukraina som dere sender meldinger til. Og Putin vet at dere vet. Så vær forsiktige.

Nå vil ikke regimet bare ha stillheten deres, det vil ha enigheten deres og delaktigheten

Dere kan se hvilken vei dette går. De gode dagene som takk for stillheten deres er over nå. Valgene er en vits. Lovene, bortsett fra de som undertrykker, er ikke verdt papiret de er skrevet på.

De siste frie mediene er forsvunnet, økonomien faller sammen raskere enn jeg kan skrive, dere har ikke engang lenger kredittkort å kjøpe en flybillett ut av landet med, hvis det i det hele tatt fortsatt finnes flyvninger.

Nå vil ikke Putin bare ha stillheten deres, det vil ha enigheten deres og delaktigheten. Og hvis dere ikke vil gi regimet hva det ønsker, kan dere enten forsøke å forlate landet eller bli knust på et eller annet vis.

Jeg tror ikke at dere ser noe annet valg.

Regimet må styrtes

Men jo – det finnes et annet. Som er å styrte dette regimet en gang for alle.

I den nåværende situasjonen krever det antagelig mindre enn dere tror. Tenk på det. Gnisten vil ikke komme fra dere, den vil høyst sannsynlig komme fra provinsen, fra de mindre byene, der hvor prisene går rett til værs og lønningene ikke lenger betales ut.

Alle disse folkene som stemte for Putin i alle disse årene fordi de ville ha brød og fred, vil nå komme ut i gatene.

Putin vet dette, og han frykter disse langt mer enn han frykter de intellektuelle og middelklassen i Moskva og Sankt Petersburg – altså dere, mine kjære venner.

Men hvis hver by demonstrerer alene, som allerede har hendt, vil det ikke være vanskelig for ham å slå dem ned og undertrykke dem, én etter én.

Det trengs koordinering, organisering. Mobben må bli til en masse.

Dere har dette fantastiske og magiske verktøyet som kalles internett, som regimet kan legge hindringer for, men som fortsatt virker, og som kan settes i arbeid nesten uansett situasjon.

Navalnyjs organisasjon er avviklet, men andre kan dannes, mer uformelle, mer desentraliserte.

Det trengs koordinering, organisering. Mobben må bli til en masse.

Dere er mange, dere er millioner. Moskva-politiet kan håndtere 30.000 mennesker i gatene, 100.000. Mer enn 300.000, og de vil bli overmannet. De vil måtte kalle inn hæren.

Men vil hæren kjempe for Putin når alt kommer til alt? Etter hva han har tvunget dem til å gjøre i Ukraina, hva han har utsatt dem for?

Dere har ikke noe valg

Det vil være fryktelig farlig, helt klart. Noen av dere vil være redde, og noen av dere som har barn, vil være skrekkslagne over det som kan skje med dem. Det er naturlig, det er normalt. Jeg ville også vært redd.

Fordi når – og jeg sier når, ikke hvis – dere står opp, vil liv gå tapt, dyrebare liv. I Syria, og nå i Ukraina, forsøkte Putin å vise dere hva som hender med et folk som tør å stå opp mot sin khozein, sin mester og herre, som tør ikke bare å be om frihet, men som faktisk forsøker å ta friheten.

Men hvis dere ikke gjør noe, vil mange liv gå tapt uansett. Og det vet dere. En av sønnene deres vil slå en vits i en videospill-chat og bli arrestert.

En av vennene deres vil gjøre en feil og dø under politiets stokker i en fuktig og kald celle.

Dette har skjedd i årevis nå, og dette vil fortsette å skje, mer og mer, i en stadig større skala.

Så dere har ikke noe valg. Hvis dere ikke gjør noe, vet dere hvordan det vil ende. Nå er tidspunktet for deres egen Maidan. Vær kløktige, vær strategiske, og finn en måte å få det til å skje på.

Artikkelen publiseres også i den britiske avisen The Guardian. Den er oversatt fra engelsk av Bjørg Hellum.