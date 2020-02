I dag fikk jeg en melding en nær venn av meg fra Slovakia. Han var rystet over en utvikling i Polen som det var en frustrerende stillhet om i resten av Europa. Da jeg spurte om hva det gjaldt, fikk jeg lenke til et polsk nettsted kalt LGBT-Free Zones Project. Og det jeg leste, var virkelig rystende.

En LGBT-fri sone er nøyaktig hva det høres ut som: et polsk distrikt, drabantby eller en provins som har erklært sin respektive region fri for «LGBT-ideologi». Dette har Polen, sjokkerende nok, juridisk rett til å gjøre.

«Regnbue-pest»

Kampen for skeives rettigheter er slett ikke over i Europa. Denne opplysningen om hva som skjer i Polen, er et perfekt eksempel på hvordan såkalte «utviklede land» fullstendig feiler i sin plikt til å opprettholde menneskerettigheter for alle.

Fakta: LHBT LHBT er en forkortelse for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. Man kan også bruke betegnelsen LHBTI, hvor I står for intersex. Skeiv brukes ofte av mennesker som ikke finner seg til rette med betegnelser som heterofil, lesbisk, homofil eller bifil.

Det er over 90 slike soner i Polen, til tross for kritikk fra EU og den polske Ombudsmannen Adam Bodnar.

Konservative kristne og ultra-nasjonalister argumenter for at deres verdier er under angrep, og at de derfor kan nekte å følge WHOs standard for seksualundervisning eller bukke under for «administrativt press til å følge politisk korrekthet».

Det største partiet i Polen, PiS, stilte til valg i fjor på en plattform som eksplisitt ønsket å fjerne «LGBT-ideologi» fra landet. Erkebiskopen Jędraszewski har beskrevet LGBT+-personer som «regnbue-pest».

Alvorlig truet

Det smerter meg at LGBT+-personers rettigheter er alvorlig truet i Europa. Det smerter meg ytterligere at vi ikke snakker mer om det.

Rainbow Europe, en undersøkelse over homofiles rettigheter i Europa, rapporterte i fjor at Latvia og Polen, begge medlemmer av den Europeiske Unionen, er rangert lavest sammen med Azerbaijan, der homofile blir banket opp regelmessig av politiet.

rainbow-europe.org

Malta er det beste landet i Europa å være skeiv i, mens Norge er på tredjeplass. Men små land som oss har ikke mye å si når selv de største statene på kontinentet svikter minoriteter.

Tyskland mangler tilfredsstillende lovverk som kan beskytte skeive mot hatefulle ytringer. I 2008 forhindret Tyskland et EU-direktiv fra å bli implementert. Det ville effektivt skapt en universell standard for lik behandling og beskyttelse fra diskriminering i hele unionen.

I Polen opplever skeive regelmessig voldelige overfall. I Tsjetsjenia forfølges de skeive systematisk, og i Tyrkia er LGBT+-aktivister blitt i fengslet i stadig økende grad etter det feilslåtte kuppet mot Erdogans regime i 2016.

Min venn forlot Slovakia

Fremveksten av ytre høyre og ultra-nasjonalisme har forverret situasjonen. Min venn fra Slovakia er selv homofil og flyttet fra landet etter at det nynazistiske partiet Kotlebas popularitet skjøt i været. Partiet, i tillegg til å være fascistisk, er også ekstremt anti-LGBT, noe de har brukt regelmessig i sine politiske kampanjer.

Denne utviklingen er ikke bare svingninger i politiske holdninger, men danner et miljø som har livsvarig innflytelse på LGBT+-personers liv i Europa. Selv i land som tidligere har vært kjent for å være progressive, rapporteres også nå regressiv utvikling.

Nederland er ikke lenger blant topp 10 mest åpne land. Malta har fremdeles store problemer med hatefulle ytringer. Belgia, hvor EU har sin uoffisielle hovedstad Brussel, har en økning i diskriminering mot personer grunnet deres seksuelle orientering.

Når en ser på denne utviklingen, kan en spørre seg selv hvorfor EU-kommisjonen og EU-parlamentet ikke gjør mer for å opprettholde EUs pakt om grunnleggende rettigheter.

EU-lovverket svikter

Det er ingenting som tyder på at denne problematiske utviklingen vil stoppe, eller at EU akter å gjøre noe for direkte å hindre denne forferdelige undertrykkelsen av minoriteter. Særlig i Polen og Ungarn, to land som har sett enorm tilslutning til populistiske partier de siste årene, jobbes det aktivt imot LGBT-personers rettigheter.

Czarek Sokolowski / AP/ NTB scanpix

Under EU-lovverket er ikke alle LGBT-personer juridisk beskyttet mot mobbing på skolen. Du kan bli nektet medisinske tjenester eller behandling hvis du er åpenlyst skeiv. Du kan bli nektet hotellservice hvis du er kjæreste med en av samme kjønn, eller i verste tilfeller bli nektet tilgang til sosial sikkerhet. Dette betyr at skeive kan bli nektet å få erstatning hvis partneren dør i en ulykke, eller få finansiell støtte for ulike helsetjenester.

Vi må spre informasjon

Jeg kan ikke gjøre mye for å hjelpe mennesker i Polen her jeg sitter. Det er få ting som er mer frustrerende enn å måtte lese om den forferdelige hverdagen andre mennesker går igjennom, uten mulighet til å hjelpe.

Men det vi kan gjøre for å hjelpe, er å spre informasjon og opplyse andre om denne ekstremt urovekkende utviklingen i Europa. Vi kan ikke tillate at menneskerettigheter blir brutt. Vi kan ikke tillate legitimering av hatefulle holdninger mot minoriteter. Og vi må minne hverandre på at kampen er langt fra over.

