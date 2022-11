La tårn og grønne lunger gjenopplive Kvadraturen

Kjetil T. Thorsen Grunnlegger av Snøhetta

6 minutter siden

forrige





fullskjerm neste Det viktigste av alt blir å få flere beboere til Kvadraturen, mener kronikkforfatteren. Tegningen viser hvordan Snøhætta ser området for seg. 1 av 2 Foto: Snøhætta

Kvadraturen må åpnes opp gjennom inviterende fasader og innganger. Slik kan vi igjen trekke folk både gjennom og inn i området.

Dette er en kronikk. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å sende et kronikkforslag, kan du lese hvordan her

Det er bred enighet om at Kvadraturen må gjenopplives. Boligbygging i høyden og skrinlegging av næringsbyggsplaner foran Børsen er en løsning som vil knytte Kvadraturen sammen med Bjørvika, og få folk ut i gatene.

Her skal byen ligge, skal kong Christian IV ha sagt etter bybrannen i 1624. I Kvadraturen skulle byen gjenoppstå – et samlingspunkt med et levende bymiljø.

I dag er Kvadraturen langt fra den pulserende byen den en gang var. Det er nærliggende å tenke at det lave antall boliger i sentrum har noe med det å gjøre. Resultatet er et område som barnefamiliene i Bjørvika og Gamlebyen neppe vil legge søndagsturen til.

Løsningen er enkel: Vi må få folk inn i Kvadraturen – på søndagstur, på jobb og for å handle, til alle døgnets tider og til alle årstider. Det viktigste av alt blir derfor å få flere beboere til Kvadraturen.

Skape forbindelse og balanse

Et grep for å trekke folk inn i Kvadraturen er å lage innbydende innganger til området. Fra øst er det mest åpenbare adkomstpunktet fra Bjørvika via Børshagen, med Børsen som inngangsbygg.

Da operahuset ble tegnet på tidlig 2000-tallet, var visjonen å skape en visuell forbindelse mellom Børsen og Operaen. Dette for nettopp å knytte Bjørvika og Kvadraturen tettere sammen og å skape en forbindelse og balanse mellom børs og katedral.

Børshagen, parken som omkranser Børsen, er over tid blitt bygd ned i takt med utvidelsene av Børsbygningen. Katedral må vike for børs, bokstavelig talt. Nå er den siste gjenværende tomten foran Børsen tenkt å bygges ned med forretninger, servering og kontorer. Argumentet, i tillegg til tomteverdien, er at de aktivitetene som skaper mest byliv, er kommersielle, og at Oslo derfor trenger mer av dette.

Etter min mening er det en feiltolking av hvordan innbyggere i en by ønsker å forholde seg til sine omgivelser. De beste byene fokuserer på kollektivt eierskap til byens felles arealer.

Kvadraturen sett fra luften. Området er preget av harde overflater, skriver Kjetil T. Thorsen.

Preges av harde overflater

Jeg har med glede fulgt utviklingen av Oslo havns bebyggelse av urbane, tette uterom og økt aktivitet. Men med unntak av fjorden som omkranser den, preges utviklingen av harde overflater.

Som kontrast og som bidrag til et bymessig mangfold er det liten tvil om at tomten foran Børsen bør forbli ubebygd.

Som en velholdt offentlig hage kan stedet bli et ikke-kommersielt pusterom i et ellers travelt bybilde.

Operataket illustrer godt hva et slikt friområde kan bli: en cappuccinofri sone uten kommersielle aktører. Slike rom inviterer til bruk og gjør byen til et sted hvor folk vil være.

Må bygges i høyden

Men økt byliv i Kvadraturen løses ikke bare med en ny Oslo-hage ved Børsen. Det er også helt nødvendig at folk kan bo der.

Mange mener at Kvadraturen er en historisk sone som ikke kan endres – at fortetting og omprogrammering av bygg vil rane området for sin sjarm, historie og kvalitet. Det er jeg uenig i.

Det er fullt mulig å bygge boliger i Kvadraturen, men det må bygges i høyden.

I flere av kvartalene i området er det mulig å bygge i gårdsrom og på eksisterende bebyggelse. Det må samtidig omprogrammeres og åpnes opp på gateplan, enten i form av grøntområder, næringsvirksomhet eller publikumsfunksjoner for å invitere folk inn.

Det er fullt mulig å bygge boliger i Kvadraturen, men det må bygges i høyden

Boligene kan plasseres oppå og mellom de eksisterende byggene, trukket tilbake i bakgårdene som i dag stort sett er utilgjengelige for offentlig bruk.

Visuelt spennende

Med smale tårn som strekker seg over Kvadraturens tak, gis det lys og utsikt fra boligetasjene. Ved å tillate en konservativ utbygging av et begrenset antall mellomhøye, slanke bolighus kan de i samspill med verneverdig bebyggelse skape en visuelt spennende bydel.

Boligfunksjoner kan fremelskes i gjenværende bygg ved å transformere kontorbygg til leiligheter, noe som også skaper flere boliger i et område som sårt trenger det. Samtidig skaper de slanke tårnene en ny bysilhuett som blir en del av et nytt lag med byplanhistorie i Oslo sentrum.

Ved at Kvadraturen åpnes opp for folk på bakkeplan og samtidig strekker seg mot høyden, vil vi kunne revitalisere Kvadraturen til et sted det er godt å både bo og leve.

Kvadraturen må åpnes opp gjennom inviterende fasader og innganger, slik at vi igjen kan trekke folk både gjennom og inn i området. Det vil gi muligheter for flerbruk og en mer perforert byplan som defineres av ulike bygningsvolumer med ny tilgjengelighet.

På den måten kan vi påberope oss å leve opp til kong Christian IVs byplanvisjon og gjenopplive Kvadraturen til et sted folk ønsker og velger å være, også i fremtiden.