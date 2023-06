Hvorfor var det så om å gjøre at Karl Johans gate skulle være rett?

Typisk for bruken av den rette gaten er at den leder frem til en viktig offentlig bygning. En kongebolig er en slik bygning, skriver Thomas Thiis-Evensen. Bildet viser Karl Johans gate og Slottet.

En arkitekturidés vandring fra Roma til Oslo.

17.06.2023 20:00

Dette er en kronikk. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å sende et kronikkforslag, kan du lese hvordan her

«Men den må jo få gjøre hva den vil – det er jo en hest!» kommenterte dronning Sonja. Det gjaldt den urolige hesten på Slottsplassen i forbindelse med planene om å få gjenopprettet symmetrien i Karl Johans gate.

Etter at bare det ene fortauet var blitt utvidet en gang i 1970-årene, hadde man i årevis sett skjevt opp mot det symmetriske Slottet og like skjevt ned til byen fra Slottsplassen. Nå gjaldt det å gjenfinne den eksakte midtlinjen i gaten og deretter utvide også det andre fortauet slik at begge lå i lik avstand til midtaksen.

Og riktig: Hadde man tatt utgangspunkt i den retningen som hesten vendte mulen, hadde midtlinjen havnet på skrå, rett i stortingsfasaden. Derfor måtte hesten kunne leve sitt eget liv, mens midtaksen ble fastlagt etter presise målinger rett ut fra den symmetriske slottsbalkongen og videre ned Slottstrappen helt frem til Egertorget i enden.

Gaten ble belagt med brostein og flankert av identiske lyktestolper og ved festlige anledninger ytterligere betonet av flaggstenger og soldater på geledd.

Kong Karl Johan vender blikket mot Akershus festning.

Den rette gaten og målet

Men hvorfor var det så om å gjøre at Karl Johans gate skulle være rett?

En gates grunnhensikt er at den alltid leder deg frem til et mål, i motsetning til plassen, som kretser om et punkt der du skal slå deg ned.

I et rett gateløp ser alle de som går der, det samme målet i enden – den oppleves som felles. I motsetning til en slynget gate der inntrykkene er individuelle. Veien fremover oppleves stykkevis og delt, og målet kan plutselig og overraskende dukke frem bak en sving.

Typisk for bruken av den rette gaten, helt siden antikken, er at den leder frem til en viktig offentlig bygning. En kongebolig er en slik bygning.

For empirearkitekten Johan Ditlev Linstow, som mellom 1820- og 1840-årene planla både bygningen på toppen og byen i bunnen, var et slikt strengt symmetrisk samvirke en selvfølge. Ikke minst fordi balkongen også synliggjorde kongen som hærsjef og gateløpet som hans kommandolinje.

Høyreblikket og strålenettet

Men hva gjør egentlig kong Karl Johan høyt på sin hest? Han har brått stoppet hesten i sitt ritt ned hovedgaten og vender blikket, ikke rett frem som forventet, men til høyre mot den skrå Haakon VIIs gate, som ender i Akershus festning i det fjerne.

Thomas Thiis-Evensen Arkitekt og arkitekturprofessor ved Arkitekthøgskolen i Oslo

I full marskalkuniform hilser han festningen med hatten og med det også alle sine forgjengere som hadde bodd der gjennom middelalderen.

Men nå var det altså han som var sjefen og hadde bygget sitt eget slott.

Rytterstatuen, laget av Brynjulf Bergslien, ble satt opp i 1874, bare noen få år etter at Slottet sto ferdig 1849. Mens skrågaten ble anlagt i mellomkrigstiden. Altså langt senere, men etter «de gamle kvartalsformene » (arkitekt Erik Rolfsen).

Håkon VIIs gate skulle tydeligvis være en symmetrisk pendant til den skrå St. Olavs gate på den andre siden av Karl Johans gate. Skrågaten hadde Linstow selv tegnet og bestemt skulle løpe som en sammenhengende siktlinje fra Slottsplassen frem til en «høytliggende kirkebygning».

Slik ble det planlagt et mektig strålenett av tre rette gater som alle sprang ut fra slottsbalkongen, og som alle også peilet seg mot viktige fellesbygg: St. Olavs gate mot en kirke, Karl Johans gate mot Universitetsplassen der Stortinget var tenkt å ligge, og Håkon VIIs gate rettet mot den gamle festningen. Altså alle de viktigste fundamentene for en ny statsdannelse i et stadig mer frihetshungrig Norge: troen, folket og forsvaret. Alle ble holdt i tømmene av den utøvende makten fra balkongen.

Ideens opphav

Men hvor kom ideen fra? Den om de snorrette strålegatene som gjennomboret en hovedstad for å synliggjøre verdiene den var bygget på?

Jo – opprinnelig fra Roma og Il Tridente, oppkalt etter havgudens trespydede lanse. Il Tridente besto av tre strålegater som alle sprang rett ut fra obelisken midt på Piazza del Popolo foran Romas hovedport i nord, og som var det første den besøkende møtte.

I midten løp Il Corso som en 1000 meter lang bresje rett mot Kapitolhøyden i det fjerne.

Her, på Romas «hode», lå opprinnelig Jupitertempelet i antikken, målet for triumftogene hærsjefen i høytidelig prosesjon beveget seg mot for å takke himmelens krefter for seirene på slagmarken.

Etter 1870 var det en ny seier som skulle markeres: Italias samling. Et enormt fjell av hvit marmor, søyler og trapper ble reist opp mot høyden. I midten red den nye kongen på hesten sin på vei ned til gaten for å møte oss.

Fra samme sted, ut fra obelisken foran nordporten, og strengt symmetrisk til hver side av Il Corso, løp også de to skrågatene Via del Babuino og Via di Ripetta. Begge ble strammet opp på 1500-tallet og endte i pavebyens viktigste katedraler: Via di Ripetta til høyre førte til Tiberelven og englebroen (Ponte S. Angelo) og derfra over til Peterskirken. Via del Babuino til venstre brøytet seg vei til Spansketrappen og derfra videre til Mariakirken, Santa Maria Maggiore.

Det var altså ikke tvil om hvor pilegrimene skulle strømme for å ta del i Romas mening som kristenhetens hovedstad.

Kapitolplassen med statuen av keiser Markus Aurelius.

Roma og rytterstatuen

Og om man skulle være i tvil: Også rytterstatuen foran Slottet har sitt forbilde i Roma. Ja, den er nærmest en kopi av den antikke keiser Markus Aurelius på hesten sin midt på Kapitolplassen. Bortsett fra at keiseren er kledd i toga, sitter også han på en urolig hingst, med en hilsende arm til siden og med blikket rettet samme vei.

Derfor kunne hesten i Oslo gjøre som den ville, bare rytteren hadde kontroll på innholdet i maktnettet fra Slottet der han kom fra. Med sitt opphøyede rundskue over «folkets fredelige virke både på sjø og på land» (Linstow).