Ett år allerede

23.02.2023 19:00

Ukrainerne har fullstendig rett når de sier at de forsvarer Europa med sitt eget blod, skriver Jonathan Littell. På bildet, tatt av den ukrainiske presidentens pressekontor, lytter president Volodymyr Zelenskyj til nasjonalsangen under et besøk i Kherson i november.

For de som grøsser av tanken på en «tredje verdenskrig», er det på høy tid å forstå at den allerede er her. Etter Vladimir Putins ønske.

Dette er en kronikk. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å sende et kronikkforslag, kan du lese hvordan her

«En tapt kamp er en kamp vi tror er tapt», skrev grev Joseph de Maistre, Kongeriket Sardinias ambassadør til det russiske hoffet på begynnelsen av 1800-tallet. «Det er opinionen som taper kamper, og det er opinionen som vinner dem.» Utsagnet kan like gjerne gjelde for krig.

Etter enhver objektiv målestokk har Vladimir Putin allerede tapt sin ulovlige krig, som han egenhendig startet 24. februar 2022, for nøyaktig ett år siden. Han har ikke oppnådd noen av sine opprinnelige mål: å hurtig erobre en stor del av Ukraina, å styrte regjeringen til Volodymyr Zelenskyj og å innsette et marionettregime som skulle bringe landet under russisk styre.

Den russiske hærens best trente og best utstyrte elitestyrker ble desimert i krigens første måneder. Mer enn 200.000 russiske soldater ble drept eller skadet, halvparten av stridsvognene tapt, lagrene for presisjonsstyrte missiler ble nesten tømt, og hæren avslørte for verden hvor svak den er.

Fakta Krigen i Ukraina Vi publiserer denne uken en serie kronikker og innlegg i forbindelse med at det er ett år siden Russlands angrep på Ukraina. Tidligere publisert: Inger Skjelsbæk og Johanne Rokke Elvebakken: Ikke glem barna født av krigsvolden i Ukraina Ian Bremmer: Russland kommer nå til å bli en global versjon av Iran Vis mer

Merker feigheten i alt vi gjør

Russland er blitt isolert og er nå stort sett avskåret fra verdenshandelen. Den russiske økonomien svekkes dag for dag under historiens mest omfattende sanksjoner. Landet har tapt sitt største gass- og oljemarked, og de beste representantene fra den russiske eliten lever i eksil.

Krigens sikreste og mest åpenbare konsekvens er at Russland blir en kinesisk vasallstat. USA har brukt 5 prosent av sitt årlige militærbudsjett til å støtte de ukrainske styrkene og har ødelagt eller alvorlig forringet 50 prosent av russernes militære kapasitet. Putin tror allikevel ikke at han har tapt, tvert imot fortsetter han krigen og har nå beordret en ny massiv operasjon for å ta kontroll over oblastene Luhansk og Donetsk.

Krigens sikreste og mest åpenbare konsekvens er at Russland blir en kinesisk vasallstat

Dette skjer fordi vi lar ham tro at han ikke har tapt krigen sin, fordi vi ikke gjør det som trengs for å tvinge ham til å godta nederlaget. Han er sannsynligvis klar til å gå av om han skulle tape, i det minste er nok den nære kretsen hans klar til å avsette ham. Viljen til å fortsette kommer først og fremst av at den gamle KGB-agenten ufeilbarlig merker den dyprotede angsten og feigheten i alt vi gjør for å støtte Ukraina, samme hvor sterke handlingene våre er.

Til tross for alt som har skjedd det siste året, viser vi fortsatt heller vår svakhet enn å sende ham en forent, sterk og troverdig beskjed: «Du har tapt, stopp denne krigen og sett deg ved forhandlingsbordet, ellers vil dine styrker i Ukraina bli nådeløst knust med alle tilgjengelige midler.»

Fakta Jonathan Littell Jonathan Littell er født 10. oktober 1967 i New York City. Han er en tospråklig (engelsk/fransk) forfatter, bosatt i Barcelona. Littells debutroman, skrevet på fransk, «Les Bienveillantes» (Norsk tittel: De velvillige) (2006), vakte stor oppsikt. Den ble tildelt to større franske priser og er oversatt til 30 språk. Kilde: Wikipedia Vis mer

Hvordan Putin oppfatter oss

En som virkelig har mestret falske og lite overbevisende maktdemonstrasjoner, er Tysklands forbundskansler Olaf Scholtz. Ukrainere har laget et verb av navnet hans, scholtzing: «å kommunisere gode intensjoner, for så å bruke/finne enhver tenkelig unnskyldning til å forsinke dem og/eller hindre dem».

Emmanuel Macron ser derimot ut til endelig å ha forstått at det ikke nytter å gjenta på alle mulige måter at vi «ikke må ydmyke Russland». Nå sier han at «Russland kan ikke vinne, må ikke vinne». Dette er bedre, men han tør fortsatt ikke si at Russland definitivt må tape krigen.

Uansett hva de gjør for å hjelpe Ukraina, virker de vestlige maktene nesten som de desperat viser sine grenser. Amerikanernes tydelige og rasjonelle utgangspunkt var mer enn nok: Vi sender ingen Nato-soldater i kamp, og vi vil aldri true Den russiske føderasjonens lovlige territorium (i motsetning til de ulovlig annekterte områdene i Ukraina). De burde lagt til fra start: Ut over dette er alt det som presser russiske styrker ut av Ukraina, bra.

Så hvorfor fortsetter visse ledere ustanselig å rope ut at vi ikke må sende fly, langdistansemissiler, ikke det ene, ikke det andre? Tenk hvordan dette må høres ut for Putin. «Vladimir, til tross for alt du har vist oss, frykter vi deg. Vi er redde for missilene og atombombene dine. For å vise vår godvilje fortsetter vi å slåss mot deg med én hånd bundet bak ryggen.» Dette er hvordan Putin oppfatter vår urokkelige vilje til å støtte Ukraina.

Småleveranser som kinesisk vanntortur

I november i fjor ble en polsk gård truffet av et missil, og to sivile ble drept. I et øyeblikk må Vladimir Putin ha blitt grepet av frykt for at Nato endelig skulle utløse artikkel 5. Han ble fort beroliget. Alle erklærte nesten umiddelbart at det var et ukrainsk luftvernmissil som hadde blitt skutt i feil retning. Igjen la vi godviljen til for å unngå eskalering. Hadde missilet landet i Russland, hadde de skreket om provokasjon fra Nato, uansett om det hadde vært et ukrainsk missil eller ikke. Vi brukte imidlertid ikke hendelsen til å markere noe som helst, kun til å vise svakhet.

Putin har kommet til en riktig konklusjon, at vi vil gjøre hva som helst for å unngå den minste utvidelse av konflikten, og at han fortsatt har frie tøyler i Ukraina. Det er utvilsomt derfor han har økt verneplikten og lansert et nytt offensiv i Donbas, uansett hvor mange russiske liv det vil koste – de betyr ingenting for ham.

Ukrainerne på sin side er overbevist om at de har vunnet krigen. De er rasende for at deres vestlige samarbeidspartnere ikke forstår dette og nekter dem midler til å fullføre arbeidet. Våre småleveranser av våpen blir som kinesisk vanntortur, de ankommer alltid for sent, gjerne måneder etter at de kunne ha endret den strategiske maktbalansen.

Våre småleveranser av våpen blir som kinesisk vanntortur

Om de ukrainske styrkene i november hadde hatt stridsvognene vi lover dem nå, hadde de kunnet fortsette angrepene på Lyman og Kherson for å gjenerobre storparten av Luhansk og skjære av den russiske «landbroen» mellom Krymhalvøya og Donbas ved Melitopol. I dag ville det ha artet seg veldig annerledes, den gang hadde Russland kanskje blitt tvunget inn i en svak og desperat posisjon og til endelig å sette seg ved forhandlingsbordet. I stedet herjer krigen videre, ødelegger byer og ukraineres liv og skader den europeiske økonomien.

Geopolitikkens tilbakekomst

Ukrainerne, som lider omtrent like store tap som russerne, har nesten alt de trenger for å ende denne grusomme krigen i år: en million bevæpnede soldater, villige og fast bestemte på å kjempe, en utmerket kommando- og kontrollstruktur, de mestrer moderne krigføring og kampteknikk (som kombinert våpenintegrasjon, bruk av etterretningsarbeid i sanntid, digital informasjonsvisualisering av slagmarken, og så videre), de er ytterst innovative og tilpasningsdyktige og ikke minst har de galskapen og motivasjonen som er nødvendig for å beskytte sitt eget land fra en eksistensiell trussel. De mangler bare våpentypene som kan vippe balansen i deres favør mot den siste styrken Russland fortsatt har: massene, og den ustanselige, grenseløse viljen til å bruke dem.

Det virker fortsatt ikke som om landene våre, i hvert fall de i Vest-Europa, har tatt mål av den eksistensielle trusselen som hviler over hele kontinentet. Vladimir Putin ser ikke bare for seg å erobre Ukraina, men også å bekjempe hele vårt samfunnssystem og vår livsstil, sammen med vår frihet, åpenhet og vårt ufullkomne, men uunnværlige demokrati.

Det virker som vi i løpet av de siste 70 årene med fred har glemt hvorfor EU ble opprettet i utgangspunktet: for å forhindre at det noen gang igjen oppstår en krig mellom nasjonene på det europeiske kontinentet. Over tid, og under press om å utvide unionen, ble grunnleggernes drøm forvandlet til økonomisk integrering, og så til en kolossal byråkratisk maskin. Underveis ble geopolitikken oppløst i normer og endeløse beslutningsprosesser. Nå, takket være vår svakhet og feighet de siste 20 årene overfor en åpenbar trussel, er krigen tilbake enten vi vil det eller ei, og geopolitikken sammen med den.

Opp til oss

Når du tvinges til krig, finnes det bare én løsning: å vinne. Ukrainerne har fullstendig rett når de sier at de forsvarer Europa med sitt eget blod. For de som grøsser av tanken på en «tredje verdenskrig», er det på høy tid å forstå at den tredje verdenskrig allerede er her, etter Vladimir Putins ønske.

Vi er alle involvert, Europa og USA likesom Kina og de afrikanske landene som er rammet av sult forårsaket av den russiske invasjonen, og hvor diktatorer i det ene landet etter det andre støttes av russiske leiesoldater. Putin vet han er fanget i en total krig, han sier det høyt og tydelig og oppfører seg deretter. Han vet at regimet hans, og hans egen eksistens, står på spill.

Putin nekter å innrømme nederlag. Men vi kan heller ikke tape, fordi vi risikerer å miste alt vi holder kjært.

Han vil dermed gjøre alt han kan, ikke bare for å erobre en stadig større del av Ukraina, men også for å angripe oss direkte og skade oss: forstyrre valg, spre konspiratorisk desinformasjon på internett, sabotere rørledninger, fly droner rundt strategiske installasjoner i Østersjøen eller Nordsjøen. Brudd på europeisk farvann og luftrom er bare begynnelsen, han tester grensene for hvor langt han kan gå.

Putin nekter å innrømme nederlag. Men vi kan heller ikke tape, fordi vi risikerer å miste alt vi holder kjært. Ingen i Europa vil leve i en darwinistisk verden hvor Russland og Kina bestemmer reglene, en verden der de sterke tar det de vil, og de svake kun kan legge seg flate eller dø. Det er opp til oss å bestemme at vi må vinne. I denne krigen som ble tvunget på oss, er en europeisk seier avhengig av at Ukraina vinner. Vi må starte med å ha troen på dette.

Teksten er oversatt fra fransk av Martin Shantz Heide.