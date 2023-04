Statsminister for sin tid

I juli i fjor besøkte statsminister Jonas Gahr Støre Ukraina og fikk se konsekvensene av den russiske invasjonen.

Da Europa raste inn i en internasjonal katastrofe, var det ikke lett å peke på en person som skulle være bedre rustet for å ivareta Norges interesser.

27.04.2023 10:41

«Et historisk øyeblikk», kaller statsminister Jonas Gahr Støre innstillingen på Utøya-aktørene Tonje Brenna og Jan Christian Vestre som nye nestledere i Arbeiderpartiet.

Av og til kan det være nyttig å legge an et historisk perspektiv på samtidens politikere. Det gjelder ikke minst for regjeringssjefen selv.

Aftenpostens politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim har karakterisert ham som «en ganske ensom statsminister». Og Støre er på flere måter en alenestående skikkelse i norsk politikk.

At han som partiformann hverken har korrekt klassetilhørighet eller partidynastisk bakgrunn, har vært påpekt til det kjedsommelige. Men også i rollen som statsminister danner Jonas Gahr Støre et historisk unntak.

Fra utenriks til statsministerkontoret

Flere av Norges utenriksministere etter krigen har vært tidligere regjeringssjefer. Både John Lyng (H) og Thorbjørn Jagland (Ap) hentet utenrikspolitisk autoritet fra sine eksposisjoner som statsminister.

Tilsvarende har Gro Harlem Brundtland (Ap) og Jens Stoltenberg (Ap) brukt sine hjemlige lederposisjoner til å bygge internasjonale karrierer.

Med et historisk avvik for Kjell Magne Bondevik er Jonas Gahr Støre den eneste som har gått motsatt vei, fra utenriksministeriet til statsministerkontoret.

Siden Arbeiderpartiet første gang inntok regjeringsapparatet i 1935, har bare Halvard Lange og Knut Frydenlund sittet lenger som sjef for utenrikstjenesten. Lange var respektert, Frydenlund likt, Støre var noe så sjeldent som en populær utenriksminister.

Nordmenns interessefelt

Jonas Gahr Støre er Norges tredje statsminister under en europeisk storkrig. Mens den første og andre verdenskrig begge var tofrontskriger, er krigen i Ukraina på sett og vis en europeisk storkrig med bare østfront.

Krigen i seg selv har således et mindre geografisk omfang, men i motsetning til under første verdenskrig er Norge en aktiv politisk og militær bidragsyter på den ene siden av fronten.

Da Europa ble rammet av krig i 1914 og 1939, var henholdsvis Gunnar Knudsen (V) og Johan Nygaardsvold (Ap) statsminister i Norge. Begge er i ettertid blitt hyppig kritisert og til dels latterliggjort for de roller de inntok da deres hjemlige verdensbilde falt i grus. Absolutt ingen historiker har ment at de viet utenrikspolitikken for stor oppmerksomhet.

Under denne blikkvinkelen er det interessant å lese Aftenpostens barometer over nordmenns sakspolitiske interessefelt anno krigsvåren 2023. Statistikken toppes av ting som helse, skatt, eldreomsorg og prisstigning.

Ved en hypotetisk rundspørring i 1914 eller 1939 er det grunn til å anta at velgernes oppmerksomhet ville vært rettet mot tilsvarende problemområder.

Det er først i historisk perspektiv at utenriks- og sikkerhetspolitikken gjør seg gjeldende i den politiske bevisstheten. Og da på en altoverskyggende måte.

Den politiske situasjonen

Alle statsministre må operere i spennet mellom det nasjonale og det internasjonale (for ikke å nevne det kommunale). Og ideelt sett skal regjeringssjefen være et overmenneske, nær og fjern på samme tid, like hjemme i New York som på Norheimsund, i Paris som Porsanger, London som Lom – Einar Gerhardsen og Hallvard Lange i én og samme person.

I virkelighetens verden må den politiske situasjon definere hvor tyngdepunktet burde ligge. Hvilken statsminister er den rette for sin tid?

Johan Nygaardsvold var utvilsomt rett mann på rett plass da velferdsstaten skulle utvikles mot slutten av 1930-tallet. Velgerne flokket seg da også omkring Arbeiderparti-regjeringen med datidens Bondeparti som støttespiller (en kjent, men ikke lenger så kjær konstellasjon), inntil krigens ubønnhørlige realiteter slo inn over land og folk. Den 9. april 1940 visste ikke statsministeren fra Hommelvik annen råd enn å bønnfalle kongen om avskjed.

Utfordringer utenfor Norges grenser

Jonas Gahr Støre var ikke nødvendigvis den opplagte leder for «vanlige folk» da den nygamle by og land-koalisjonen besteg sine hurdalstaburetter høsten 2021. Men da Europa få måneder senere raste inn i en akutt (og vedvarende) internasjonal katastrofe, var det ikke lett å peke på en person som skulle være bedre rustet for å ivareta landets interesser.

Siden har Europa gjennomgått en fortløpende geopolitisk forvandling, der Norge er blitt verdensdelens ledende gasseksportør og en sentral brikke i spillet om kontinentets fremtid.

Likevel har det nærmest gått sport i å hevde at regjeringen ikke kan «skylde på» internasjonale forhold. Statsstyret må håndtere krisene som de måtte dukke opp i den ene eller andre landsdelen, og holde blikket stødig rettet mot velferdsstatens ve og vel.

Det er selvsagt ikke uriktig. Men det er likevel å stille verden på hodet. Om vi liker det eller ikke, så ligger samtidens mest prekære utfordringer utenfor Norges grenser. (Selv uten at klimakrisen er trukket inn i resonnementet.)

Forhold som vil styre historieskrivingen

Ministeren fra Victoria terrasse ansees ofte som regjeringens nummer to, men bare i ett tilfelle har utenriksministeren gjort statsministeren rangen stridig som statsrådets viktigste medlem.

Det skjedde naturlig nok under andre verdenskrig, da kongens råd satt i eksil på fremmed jord. Statsminister Nygaardsvold var betydningsfull fordi han sammen med kongen ga London-regjeringen konstitusjonell forankring, men det var Trygve Lie som hadde det politiske initiativet og som tiltrakk seg internasjonal oppmerksomhet.

Det er lite som tyder på at regjeringen (tross dårlige meningsmålinger) må gå i eksil med det første. Men som under den første og andre verdenskrig lever vi i en tid der utenrikspolitiske forhold vil styre fremtidens historieskriving.

Som formann i Arbeiderpartiet vil det naturlig nok herske delte meninger om Jonas Gahr Støre. Men som sjef for regjeringen kan det vanskelig sies annet enn at den tidligere utenriksministeren er rett mann til rett tid.