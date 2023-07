Unge Høyre-lederens utspill er villedende og bryter med menneskerettighetene

De som søker asyl i Norge, er stort sett fra Ukraina og har et reelt behov for bistand, skriver kronikkforfatteren. Bildet er fra nasjonalt ankomstsenter for flyktninger i Råde mars 2022. Vis mer

Jeg vil forsøke å opplyse debatten gjennom tre faktabaserte betraktninger.

Kronikkforfatteren er nemdmedlem i Utlendingsnemnda (UNE) og har tidligere jobbet i Utlendingsdirektoratet (UDI) og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Tidligere denne måneden ba Unge Høyre-leder Ola Svenneby om innvandringsstopp for å hindre at det norske samfunnet faller fra hverandre. Innvandringsstopp er den eneste løsningen han ser.

Utspillet har i ettertid ført til sterke reaksjoner og debatt. Jeg mener debatten har vært for mye styrt av følelser fremfor fakta. Derfor vil jeg forsøke å opplyse debatten gjennom tre faktabaserte betraktninger.

Innvandringsreduksjon

For det første: Det Svenneby kaller innvandringsstopp, er i realiteten en innvandringsreduksjon delvis basert på etnisitet.

Han skriver at han vil «sette kvoteflyktninger til null og begrense familiegjenforening. Arbeidsinnvandringen skal fortsette som før». Dette er på ingen måte en innvandringsstopp og er derfor villedende.

Tall fra Utlendingsdirektoratet (UDI) viser at det i 2022 ble gitt oppholdstillatelse i Norge til 2816 kvoteflyktninger (overføringsflyktninger), mens 11.324 personer ble innvilget familietillatelse.

Nøyaktig hva Svenneby mener med å «begrense familiegjenforening» er vanskelig å vite. For enkelthetens skyld kan vi tenke oss at Svenneby før 2022 fikk Stortinget til å vedta totalforbud mot familiegjenforening og kvoteflyktninger. Da ville innvandringen blitt redusert med 14.140 personer. Total innvandring i Norge i 2022 var ifølge Statistisk sentralbyrå på 90.475 personer. Grepene Svenneby foreslår, er med andre ord langt ifra noen innvandringsstopp.

Det er også slik at enkelte land er klart overrepresentert i statistikken over kvoteflyktninger og familietillatelser. Blant kvoteflyktninger skiller Syria og Den demokratiske republikken Kongo seg ut. Mens blant familietillatelser er Eritrea, Filippinene, India, Pakistan, Syria og USA sterkt representert. I lys av Svennebys uttalelser om kultur og felles verdier ønsker han i realiteten en innvandringsreduksjon delvis basert på etnisitet.

Jeg tror han valgte ordet «innvandringsstopp» for å skape oppmerksomhet. Trolig har han holdt seg unna ordet «etnisitet» da han kunne bli beskyldt for «å ha tatt for mye Møllers tran».

I strid med menneskerettighetene

For det andre er Svennebys forslag i strid med menneskerettighetene. Han mener at «Norge skal bort fra dagens asylsystem»: «Isteden skal man prioritere hjelp i nærområdene til mennesker på flukt. Kun enkeltgrupper skal gis kollektiv beskyttelse etter politiske vedtak».

Dette er ikke lovlig. Norge har forpliktet seg til å følge FNs flyktningkonvensjon. I den står det blant annet at ingen skal sendes tilbake til et område der liv og frihet er i fare grunnet «rase, religion, nasjonalitet, politiske oppfatning eller det forhold at han tilhører en spesiell sosial gruppe».

Når en flyktning søker asyl ved våre landegrenser, har vi derfor ikke lov til å sende vedkommende tilbake. Dette forutsetter naturligvis at personen oppfyller vilkårene for å være en flyktning.

Svenneby og Norge må gjerne yte mer bistand i nærområdene til mennesker på flukt, men det må i så fall komme i tillegg til retten til å søke asyl. Mer bistand i nærområdene kan ikke være et substitutt for denne rettigheten.

Forslaget om ikke å ta imot kvoteflyktninger er derimot lovlig. Kvoteflyktninger er i hovedsak personer som er registrert hos FNs høykommissær for flyktninger. De sitter gjerne i flyktningleirer i utlandet og venter på muligheten til å flytte til et tredjeland, som eksempelvis Norge. Det er Stortinget som vedtar hvor mange kvoteflyktninger Norge skal ta imot. FN har i mange år anbefalt en kvote på 5000 personer. Den norske kvoten i 2022 var på 3000.

Reelt behov for bistand

For det tredje: De som søker asyl i Norge, er stort sett fra Ukraina og har et reelt behov for bistand.

I 2022 ble 99 prosent av alle behandlede asylsøknader i Norge innvilget. Det er ikke fordi norske utlendingsmyndigheter er ømhjertede. Det er fordi søkerne oppfyller vilkårene for å få asyl. Poenget er at de reelt blir forfulgt eller frykter forfølgelse eller umenneskelig behandling i hjemlandet sitt.

33.321 ukrainere fikk asyltillatelse i Norge i 2022. Det tilsvarer omtrent 96 prosent av alle asyltillatelsene som ble gitt. Kun 1424 personer fra andre land enn Ukraina fikk en asyltillatelse.

I 2022 økte riktignok antallet asylsøkere fra Syria og Afghanistan sammenlignet med foregående år. Økningen i antallet asylsøkere fra Afghanistan henger sannsynligvis sammen med de alliertes tilbaketrekning i 2021.

De som kommer til Norge og søker asyl, er med andre ord reelle flyktninger som trenger hjelp for å sikre liv og helse. Og antallet flyktninger fra andre land enn Ukraina er forholdsvis lavt. Faktisk har asyltallene vært lave siden 2017, frem til invasjonen av Ukraina i 2022.

Lytt heller til fagmiljøet for integrering

I mai 2005 kom Bondevik II-regjeringen med nyheten om at Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) skulle opprettes. IMDi skulle styrke og koordinere integreringsarbeidet i Norge. Direktoratet skulle ligge under Kommunal- og regionaldepartementet, ledet av daværende kommunalminister Erna Solberg (H). Høyre-lederen har følgelig lang og god kjennskap til integreringsfeltet. Derfor er det ingen overraskelse at den såkalte løsningen til Svenneby ikke er politikken til Høyre, eller Unge Høyre for den saks skyld.

Jeg tror heller ikke IMDi deler Svennebys frykt for et oppløst norsk samfunn. De ser nok både problemer og utfordringer innenfor integreringsarbeidet, men også andre løsninger enn den Svenneby tegner opp.

I stedet for totalitære og uklare løsninger, bør vi lytte til fagmiljøene. De har i årevis sagt at deltagelse i yrkes- og samfunnsliv, gode språkferdigheter og gode livsvilkår er blant nøklene for vellykket integrering. Det er her løsningene ligger.

Å begrense innvandring kan også være et tiltak for å sikre god integrering. Da bør man starte med å foreslå lovlige løsninger. Seriøse politikere bør også velge sine ord med omhu. De bør bruke presise ord og formuleringer, fremfor uklare ytringer som er egnet til å skape blest.